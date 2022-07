Universiteit Maastricht maakt 'winst' na retour deel ransomware-losgeld in BTC

De Universiteit Maastricht heeft een deel van de cryptovaluta die het als losgeld voor een ransomware-aanval betaalde in 2019, teruggekregen dankzij politie en justitie. De BTC die de universiteit terugkrijgt, was toen 40.000 euro waard, maar is nu 500.000 euro waard.

De onderwijsinstelling betaalde destijds in totaal 197.000 euro aan losgeld, dus er is sprake van zo'n 300.000 euro 'winst'. Volgens de Volkskrant is het cybercrimeteam van de politie Limburg het losgeld op het spoor gekomen. Het was in handen van een Oekraïense witwasser. Die is in zijn thuisland verhoord en zijn cryptomunten zijn ingenomen. De inbeslagname was in 2020, maar de universiteit heeft nu pas de cryptovaluta terug. Toch is deze wachttijd lucratief gebleken voor de universiteit. De Universiteit Maastricht zegt dat het geld 'niet naar algemene middelen zal gaan, maar naar een fonds voor noodlijdende studenten'.

Het lijkt erop dat niet alleen de betrokken witwasser Oekraïens is. In 2021 kwam naar buiten dat de Oekraïense politie in samenwerking met Interpol invallen in het land deed en daarbij zes verdachten gearresteerd werden. Op dat moment was nog niet zeker of het om de Cl0p-ransomwarebende ging, maar in de daaropvolgende maanden zat er wel een luwte in de activiteit van de groep. Sinds kort komen er weer meer slachtoffers van Cl0p naar buiten, maar dat kan onderdeel zijn van de exit strategy van de groep, zo schrijft Bleeping Computer.

De Universiteit Maastricht werd in december van 2019 getroffen door de ransomware. Daardoor waren computers en systemen lange tijd niet te gebruiken. Het onderwijs werd begin januari hervat, zonder veel problemen. Voor zover bekend zijn er weinig belangrijke systemen of bestanden verloren gegaan.