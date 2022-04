EA brengt F1 22-game met VR-ondersteuning en F1 Life-modus in juli uit

De nieuwe Formule 1-game van Codemasters en EA komt op 1 juli uit. Het spel krijgt voor het eerst ondersteuning voor VR. Codemasters introduceerd ook een F1 Life-spelmodus en de Mijn Team-modus keert wederom terug.

Het nieuwe F1-spel is gebaseerd op de nieuwe Formule 1-reglementen die in 2022 werden ingevoerd. Spelers kunnen daarmee nieuwe auto's verwachten, die volgens de ontwikkelaar anders zullen besturen dan de auto's uit voorgaande F1-games. EA bevestigt ook dat de pc-versie van F1 22 voor het eerst VR-ondersteuning krijgt. Het spel kan overweg met de HTC Vive en pc-vr-headsets van Oculus. Dat is een feature waar spelers al langer om vragen.

Ook nieuw is de F1 Life-modus. De ontwikkelaar schrijft dat spelers daar 'een proefje van de glitter en glamour van de Formule 1' krijgen. Die modus omvat een nieuwe ruimte waar spelers onder meer meubilair, kunst, dure kleding en andere accessoires kunnen verzamelen. Spelers kunnen ook supercars verzamelen en deze uitproberen op circuits.

Verder wordt het sprintraceformat ook voor het eerst doorgevoerd in een F1-game. F1 22 bevat daarbij het Miami International Autodrome-circuit, dat dit seizoen zijn debuut maakt. Verder zegt EA dat F1 22 meer controlemogelijkheden biedt voor zaken als pitstops en formatierondes en een nieuw AI-systeem voor minder ervaren spelers krijgt.

De bestaande Mijn Team-modus keert ook weer terug. In deze modus worden spelers de baas van een eigen F1-team. Deze is volgens het bedrijf uitgebreid met meer department events en meer opties om de liveries van F1-auto's aan te passen. Ook de carrièremodus zit wederom in het spel en spelers kunnen deelnemen aan het volledige Formule 2-seizoen. Er lijkt geen alternatief te zijn voor de Breaking Point-verhaalmodus die vorig jaar werd geïntroduceerd.

F1 22 verschijnt op 1 juli voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One en de pc. Spelers die de Champions Edition vooruitbestellen, kunnen het spel op 28 juni al spelen. F1 22 is dit jaar niet het enige Formule 1-spel dat verschijnt. Deze zomer verschijnt ook F1 Manager 2022 van Frontier Developments.