Het is een mooie tijd om fan van Formule 1 te zijn. De sport krijgt meer aandacht dan ooit en wordt, als we de problemen bij ViaPlay even niet meenemen, mooier dan ooit in beeld gebracht. Je bent als kijker overal bij en mag tegenwoordig zelfs in de cockpit meekijken dankzij de cameraatjes die aan de binnenkant van een helm van een coureur verwerkt kunnen worden. Het levert spectaculaire beelden op, waarin je vooral de snelheid van een F1-auto goed kunt zien. De wereld schiet in een razend tempo aan je voorbij en dat zie je vanuit een perspectief vanwaaruit je eigenlijk maar weinig overzicht hebt. Pc-gamers kunnen een dergelijke ervaring dit jaar zelf beleven in de officiële F1-game, want na jaren wachten is er eindelijk ondersteuning voor virtual reality en kun je dus op de best mogelijke manier plaatsnemen in een digitale Formule 1-auto.

Gamechanger

Om met die deur in huis te vallen: racen in virtual reality is een gamechanger, zeker als je dat nog nooit gedaan hebt. We herinneren ons een gesprek dat we ooit hadden met ontwikkelaars van Project Cars 2, een van de eerste racegames die we ooit in VR hebben gespeeld. Zij gaven aan dat al hun testers hun beste rondetijden begonnen te verbeteren toen ze de game in VR gingen spelen. Het schatten van bochten gaat immers beter als je diepte kunt zien en dat kan op een normaal scherm niet; het blijft dan een kwestie van timing op basis van visuele indicators. In VR kun je een bocht in kijken en wordt het makkelijker om de binnenkant van de bocht optimaal te raken, waardoor je prestaties uiteindelijk zullen verbeteren.

Of dat effect ook bij F1 22 optreedt? Vast wel, maar toch zouden we het racen in VR niet meteen neerzetten als de makkelijkste of beste manier om de game te spelen. Wellicht gaat de theorie vooral op als je in je eentje op de baan rijdt en zo snel mogelijke ronden rijdt zonder je te hoeven bekommeren om de auto’s om je heen. Als spelen in VR in F1 22 je namelijk één ding leert, dan is het wel hoe bizar weinig overzicht je hebt vanuit de cockpit van een F1-auto. Je zit laag, dus als er een auto voor je rijdt, wordt het al snel moeilijk om te zien wat er voor die auto gebeurt. Daarnaast heb je alleen je spiegels om te zien wat er achter je gebeurt en je achtervleugel blokkeert de helft van die spiegel. Rijdt er iemand dicht achter je, dan zie je dat soms nog net door de vleugel heen. Komt diegene naast je, dan zie je hem pas als zijn voorwielen bijna bij jouw voorwielen zijn, want daarvoor blokkeren opstaande randen van het chassis je blikveld naar links en rechts. Kortom, tijdens het rijden heb je lang niet altijd optimale informatie over waar je tegenstanders zitten. Veel kijken en soms ‘voelen’ waar andere coureurs rijden, is een must.

Vive en Quest 2 getest

Je mate van overzicht hangt ook af met wat voor bril je speelt. Wij konden aanvankelijk wegens technische problemen niet met de Oculus Quest 2 spelen en sloten daarom de goede oude HTC Vive weer eens aan. Dat werkte en gaf ons een redelijk idee van het spelen met een headset, maar de resolutie was natuurlijk niet optimaal. Toen Codemasters later in het reviewproces een patch uitbracht, werkte het spelen met de Quest 2 gelukkig ook. Dat leverde wat interessante verschillen op. Zo is het beeld in de Quest 2 scherper, maar biedt de Vive een breder gezichtsveld, waardoor je bijvoorbeeld de spiegels makkelijker kunt zien. Op basis van ervaringen van andere media lijkt het erop dat de Vive Pro 2 de best mogelijke prestaties biedt, maar dat heeft natuurlijk wel een andere prijs dan de Quest 2.

Snapshots uit door Tweakers opgenomen VR-beelden, spelend met een Oculus Quest 2

Of de VR-modus van F1 22 die investering waard is? Wij zouden zeggen van niet, ondanks de onmiskenbare voordelen. De VR-ervaring die de game biedt, is aardig, maar voelt voor ons toch meer als een leuke extra feature, niet als dé manier waarop we voortaan F1 22 spelen. Daarover kun je uiteraard van mening verschillen. De hele game is in VR speelbaar, dus je bent vrij om vanaf nu altijd zelf in de digitale cockpit te gaan zitten. Als je nog geen VR-bril bezit, maar daar wel over nadenkt, dan is F1 22 wellicht de game die je over de streep trekt. Upgraden van een oudere bril of een Quest 2 naar bijvoorbeeld een Vive Pro 2 lijkt ons niet direct nodig, al levert het dus wel verbeteringen op in field-of-view en in de resolutie.

Om je heen kijken

Die zaken maken uiteindelijk weinig uit; het is namelijk ook met de technisch minder indrukwekkende brillen wel gewoon heel leuk om F1 22 in VR te spelen. De ervaring is intens; je moet constant om je heen kijken. Dat maakt het racen niet makkelijker, maar alles voelt een stuk dichterbij en zoals gezegd: het gevoel van snelheid komt veel beter naar voren dan wanneer je gewoon op een beeldscherm speelt. Wel blijft gamen als je een VR-bril voor je ogen hebt, wat uitputtender dan spelen op de normale manier. Zelfs een kwart race rijden werkte op ons aardig slopend. Ook dat is een reden waarom wij zeggen: de VR-modus is leuk voor erbij en zeker de moeite waard om te proberen, maar voor velen waarschijnlijk niet de primaire manier waarop ze F1 22 zullen blijven spelen. PlayStation-gamers die een PSVR-setje hebben liggen, hebben trouwens pech; de VR-modus zit niet in de PlayStation-versie van de game. Het is niet duidelijk of die later nog wordt toegevoegd.

Tot slot van deze pagina over de vr-modus van F1 22 nog een kleine kanttekening. Wij hadden tijdens onze tests - nadat Codemasters eind juni een patch had uitgerold - een aardig vlekkeloze vr-ervaring met zowel de HTV Vive als de Oculus Quest 2. Een snelle blik in de online fora, sociale media en zelfs binnen de rest van de redactie leert dat dat niet voor iedereen geldt. Er zijn problemen met lag en met name lag in de headtracking, wat erg vervelend is als je in vr speelt. EA heeft laten weten op de hoogte te zijn van de problemen, maar een oplossing is er nog niet. Het is ons op dit moment niet duidelijk welke factoren zorgen voor het verschil tussen een succesvolle spelervaring en eentje met problemen, temeer omdat getroffen gamers laten weten de game af en toe wél zonder problemen te kunnen spelen in vr.