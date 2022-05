Titel F1 22 Platform Steam, Origin, Epic, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X Ontwikkelaar Codemasters Uitgever EA Sports Releasedatum 28 juni 2022

Zou er ooit één ronde in een race geweest zijn waarover zoveel discussie is geweest als de laatste ronde van het Formule 1-kampioenschap van 2021? Waar de een de mooiste ontknoping aller tijden zag, zag de ander diefstal. Inmiddels is het nieuwe seizoen al van start gegaan en liggen beide kemphanen verder bij elkaar vandaan, maar dat weerhield EA Sports en Codemasters er niet van de presentatie van de nieuwe F1-game te beginnen met het nog eens volledig laten zien van die laatste ronde. Het was hun manier om te illustreren dat de sport er zelden beter voor heeft gestaan. Nooit eerder keken er wereldwijd zoveel mensen naar F1-races en de ontknoping is uiteindelijk door meer mensen gezien dan de Super Bowl. Bij een dergelijke status hoort een dijk van een game en als het aan Codemasters en EA ligt, is F1 22 die game.

Natuurlijk, dat klinkt een beetje als ‘wij van WC-Eend’, maar in het uur dat volgde na deze opening, en de uren gameplay die we daarna zelf hebben kunnen ervaren, blijkt dat de ontwikkelaars weleens gelijk kunnen krijgen. F1 22 belooft namelijk in diverse opzichten een aardige stap vooruit te brengen en eens écht anders te zijn dan de voorgaande games in de serie. Dat komt door een reeks grote en kleine veranderingen, maar in de eerste plaats door de auto’s zelf. Wie de sport volgt, weet dat de Formule 1-auto’s dit jaar heel anders zijn dan in voorgaande jaren. De wielen zijn veel groter, de vleugels kleiner en ga zo maar door. Dat is gedaan om inhalen makkelijker te maken en de competitie open te breken. Dat laatste is alvast gelukt; het team van Mercedes, dat acht keer op rij het constructeurskampioenschap wist te winnen, heeft de aanpassingen relatief slecht overleefd en rijdt vooralsnog rond in de middenmoot, terwijl Red Bull Racing en Ferrari vooraan uitvechten wie de nieuwe koning wordt.

Behalve de nieuwe auto’s bevat F1 22 natuurlijk het nieuwe startveld, met daarin nieuwkomer Zhou Guanyu, en Miami debuteert als nieuw Formule 1-circuit. Het stratencircuit, waar de F1-race van het afgelopen weekend werd gehouden, heeft her en der wat weg van Sochi en op andere plekken van Singapore of Baku, kortom: weer zo’n stratencircuit waar veel F1-fans niet dol op zijn. Verder zijn de sponsoruitingen op de auto’s natuurlijk geüpdatet en zullen de coureurs ook met de juiste nummers rijden. In de bètaversie die wij konden spelen, reed Max Verstappen overigens nog met nummer 33, maar dat wordt dus nog aangepast.