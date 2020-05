Facebook neemt gifplatform Giphy over

Facebook koopt het gifplatform Giphy voor een vermoedelijk bedrag van 400 miljoen dollar. Facebook zegt dat Giphy zelfstandig blijft bestaan, maar dat de dienst ook verder geïntegreerd wordt in Instagram.

Er is nog weinig informatie bekend over de deal. Meerdere bronnen melden aan Axios dat er 400 miljoen dollar met de overname gemoeid zou zijn. Dat is omgerekend zo'n 369 miljoen euro. Het is niet bekend welk deel daarvan uit cash of uit bijvoorbeeld aandelen bestaat.

Facebook bevestigt de overname, al geeft het bedrijf zelf niet veel details. "We zijn van plan de gif-bibliotheek verder te integreren in Instagram en onze andere apps zodat mensen de juiste manier kunnen vinden om zichzelf uit te drukken", schrijft het bedrijf.

Volgens Facebook verandert er niets aan hoe Giphy werkt. "Gebruikers kunnen nog steeds gifs uploaden, en ontwikkelaars blijven dezelfde toegang houden tot Giphy's api", zegt Facebook. Ook blijft Giphy zijn gif-bibliotheek houden. Het bedrijf wil 'verder investeren in Giphy's technologie en api-partners'. Facebook wil Giphy integreren in Instagram om gifs en stickers makkelijker beschikbaar te maken in Stories en privéberichten.

Giphy is een dienst waar gebruikers gifs kunnen uploaden en delen. De dienst heeft ook een populaire api die geïntegreerd is in verschillende diensten, waaronder Facebook-diensten Instagram en WhatsApp. Volgens Facebook komt de helft van Giphy's verkeer van Facebook-diensten. Daarvan komt weer de helft van Instagram.