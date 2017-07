AMD introduceert Vega RX-videokaarten

Voorafgaand aan zijn Siggraph-evenement heeft AMD zijn nieuwe generatie videokaarten aangekondigd. De Radeon RX Vega-generatie kaarten zal vanaf 14 augustus verkrijgbaar zijn en zullen een startprijs van 399 dollar krijgen.

AMD had al eerder Vega-videokaarten in de Frontier- en Instict-series aangekondigd, maar het wachten was op de RX Vega-kaarten die vooral voor de gamersmarkt gemaakt worden. Die kaarten komen in verschillende versies en in diverse bundels beschikaar, met een vanaf-prijs van 399 dollar. Voor dat geldt verkoopt AMD een kale RX Vega56-kaart met luchtkoeling en een zwart-plastic behuizing. Die kaart is ook als bundel verkrijgbaar, waarbij je voor 100 dollar extra twee games krijgt, Wolfenstein II en Prey, en bovendien 200 dollar korting krijgt op een 34" Samsung Freesync-monitor en 100 dollar korting op een combinatie van een Ryzen 7-processor en bijpassend moederbord. De RX Vega56 is een iets uitgeklede Vega-chip: niet alle streamprocessors zijn actief, maar zoals de naam aangeeft slechts 56 van de 64 compute units, goed voor 3584 streamprocessors. De bundels zullen in de toekomst nog worden uitgebreid en de losse verkoop is beperkt tot een kaart per klant, om miners de kans niet te geven alle kaarten op te kopen.

Kaart RX Vega56 RX Vega64 Limited of regulier RX Vega64 Liquid Cooled Compute units 56 64 64 Stream processors 3584 4096 4096 Base gpu-snelheid 1156MHz 1247MHz 1406MHz Boost-snelheid 1471MHz 1546MHz 1677MHz Geheugenbandbreedte 410GB/s 484GB/s 484GB/s HBM2-cache 8GB 8GB 8GB Tdp 165W 220W 265W Losse prijs 399 dollar 499 dollar nvt

De RX Vega64 heeft alle componenten actief en beschikt dan ook over 64 compute units en 4096 streamprocessors met een base-kloksnelheid van 1247MHz en een boostsnelheid van 1546MHz. De kaart is in drie configuraties verkrijgbaar, De watergekoelde versie, de Vega 64 Liquid Cooled, heeft hogere kloksnelheden dan de luchtgekoelde kaart. Het Aqua-pack kost 699 dollar en geeft net als de Vega56-bundel korting op een Ryzen-moederbord-combinatie en een Freesync-monitor met twee games en je krijgt de watergekoelde RX Vega64. Voor 599 dollar koop je dezelfde bundel, maar met een luchtgekoelde Vega64 met de Limited geborsteld aluminium behuizing of zwarte plastic behuizing, beide met 30mm-ventilator. Ten slotte kun je de luchtgekoelde Vega64-kaart los kopen voor 499 dollar. De luchtgekoelde kaart is in een -versie en in een zwartplastic versie verkrijgbaar, beide met een 30mm-ventilator. De Radeon RX Vega-kaarten zijn in de loop van augustus verkrijgbaar.

Naast de Radeon RX Vega-kaarten kondigde AMD ook twee Radeon Pro-kaarten aan die op de Vega-architectuur zijn gebaseerd, de Radeon Pro WX9100 en Radeon Pro SSG. De eerste is een vrij reguliere Vega-kaart maar verdubbelt het hbm2-geheugen van 8GB naar 16GB. De kaart heeft alle streamprocessors actief en biedt 12,3tflops aan rekenkracht. De SSG-kaart, kort voor solid state graphics, is voor onder meer deep learning bedoeld, waarbij 2TB flashgeheugen beschikbaar is om met 6GB/s naartoe te schrijven en waarvan met 8GBb/s kan worden gelezen. Ook kunnen grote bestanden, bijvoorbeeld van 4k- of 8k-videobewerking, in het flashgeheugen van de grafische kaart geladen worden. Dat moet veel snellere toegang tot videobestanden geven dan wanneer het op een ssd staat. De SSg-kaart is wat gpu betreft verder identiek aan de WX9100. De prijs van de WX9100 bedraagt 799 dollar, die van de Radeon Pro SSG is nog niet bekendgemaakt.

