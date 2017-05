Door Joris Jansen, dinsdag 16 mei 2017 13:16, 19 reacties • Feedback

Lenovo heeft aangekondigd de Moto C Plus-budgetsmartphone in de eerste week van juni uit te brengen in de Benelux voor een een prijs van 119 euro. Het toestel heeft een 5"-scherm, een quadcore-soc van Mediatek en een accu met een capaciteit van 4000mAh.

De Moto C Plus krijgt een resolutie van 1280x720 pixels en een 64bit-soc van MediaTek met vier kernen die draaien op een snelheid van 1,3GHz. Het gaat om de MT 6737-soc met een Mali T720-gpu. De 4000mAh-accu is uitneembaar en zal in combinatie met de lage resolutie waarschijnlijk een lange accuduur opleveren. Het toestel komt uit met Android 7.0 Nougat.

Het toestel heeft twee simkaartsleuven en krijgt, afhankelijk van de versie, 1GB of 2GB ram. De interne opslagcapaciteit is 16GB, wat kan worden uitgebreid met een microsd-kaart van maximaal 32GB. Aan de achterkant zit een achtmegapixelcamera en de frontcamera heeft een tweemegapixelresolutie. De afmetingen zijn 144x72,3x10mm en het toestel weegt 162 gram.

Er worden tevens twee varianten van de goedkopere Moto C uitgebracht. Deze komen echter niet in de Benelux beschikbaar. De Moto C krijgt een resolutie van 854x480 pixels. De variant die 4g ondersteunt krijgt een 64bit-soc van Mediatek met vier kernen die draaien op een snelheid van 1,1GHz.

De variant die geen 4g ondersteunt krijgt een 32bit-soc van Mediatek, de MT6580 met vier kernen die draaien op een snelheid van 1,3Ghz. De gpu is een Mali400. Beide varianten komen uit met Android 7.0, hebben 1GB ram en hebben 8GB intern opslaggeheugen, wat is uit te breiden met een microsd-kaart. De versies krijgen een 2350mAh-accu, waarbij de 3g-variant 89 euro gaat kosten en de 4g-variant 99 euro.

De Moto C-modellen worden gepositioneerd onder de toestellen in de Moto G- en E-series. De modellen komen in het zwart en het wit op de markt.