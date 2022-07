Rechter vernietigt Britse besluit dat Meta dwingt Giphy te verkopen

De Britse waakhond CMA had Meta niet mogen dwingen om gifjesplatform Giphy te verkopen. De rechter vindt dat het onderzoek van CMA niet deugde. De waakhond moet nu nog een keer kijken naar het onderzoek en het besluit. Meta was in beroep gegaan tegen de gedwongen verkoop.

Het Competition Appeal Tribunal vernietigt het besluit van de Britse Competition and Markets Authority om Meta te dwingen Giphy te verkopen. CMA stelde dat de overname concurrentie tussen socialemediaplatformen verkleint en dat Giphy door de overname geen concurrent zou kunnen worden op de advertentiemarkt.

Giphy was volgens de autoriteit namelijk van plan om bedrijven te laten adverteren op zijn platform, waardoor Giphy een concurrent had kunnen worden van Meta. Met de overname werd dat plan stilgelegd. Meta kon bovendien toegang tot Giphy beperken voor concurrenten en zijn eigen platforms juist voortrekken. Daardoor zouden platforms gedwongen kunnen worden om meer gebruikersdata aan Meta af te staan bij Giphy-implementatie. Het blokkeren van de overname was volgens CMA de enige manier om de problemen te voorkomen.

Volgens Bloomberg had het Competition Appeal Tribunal bedenkingen over de aanpak van CMA. De waakhond zou bepaalde onderdelen niet correct hebben geraadpleegd en bepaalde onderzoeksbevindingen op onjuiste gronden hebben gebruikt of zwartgelakt. Daarom vernietigt het tribunaal het besluit van CMA, in overeenstemming met CMA en Meta.

De waakhond zegt nu zijn besluit over de verkoop van Giphy te heroverwegen. CMA verwacht binnen drie maanden met een nieuw oordeel te komen. Meta kondigde in 2020 aan Giphy te willen kopen, vermoedelijk voor zo'n 400 miljoen euro.