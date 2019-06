President Donald Trump schort handelsverbod met Huawei op

De Amerikaanse President Donald Trump heeft gezegd dat Amerikaanse bedrijven weer technologie mogen verkopen aan Huawei, wanneer het gaat om materialen waar geen overwegingen voor de nationale veiligheid bij komen kijken.

President Trump deed de uitspraken bij een persconferentie op de G20-top in Japan op zaterdag. Dit na een gesprek dat het Amerikaanse staatshoofd met de Chinese president Xi Jinping had op dezelfde top. Dat schrijft onder andere Bloomberg.

Details over deze zet zijn nog niet bekendgemaakt. Officieel staat Huawei samen met 70 verwante bedrijven nog steeds op de entity list. Of alleen Huawei eraf gaat of al deze bedrijven, is niet duidelijk, noch welke hard- en software precies vallen onder de noemer 'gevoelig voor de nationale veiligheid van de VS'.

Het handelsverbod voor Huawei en de 70 bedrijven gold sinds halverwege de maand mei, dus zo'n zes weken. In de tussentijd zou gebleken zijn dat de Chinese techgigant rekening hield met een daling in verkopen van 40 tot 60 miljoen smartphones. Daarnaast was het bedrijf gedwongen om gas bij te zetten om zijn alternatief op Android op de markt te brengen. Mogelijk gaat Huawei ondanks het opschorten van het handelsverbod alsnog door met die ontwikkelingen, aangezien nu gedemonstreerd is hoeveel problemen zo'n verbod een Chinees bedrijf kan opleveren.