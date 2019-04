Aanklager VS: Assange gaat maximaal vijf jaar cel in vanwege computerinbreuk

WikiLeaks-voorman Julian Assange krijgt volgens de Amerikaanse openbaar aanklager maximaal vijf jaar celstraf. Hij wordt verdacht van het helpen kraken van een wachtwoord voor een Amerikaanse staatscomputer. Assange werd donderdag opgepakt door de Britse politie.

Volgens de openbaar aanklager was Assange in maart 2010 betrokken bij 'een van de grootste lekken van geheime informatie in de geschiedenis van de Verenigde Staten'. Hij zou Chelsea Manning hebben geholpen om een wachtwoord te kraken van computers van het Amerikaanse Ministerie van Defensie. Deze computer zou zijn verbonden aan SIPRNet , een Amerikaans overheidsnetwerk waar geheime documenten en berichten op staan. Op wat voor manier hij Manning zou hebben geassisteerd maakt de verklaring niet duidelijk.

Manning had toegang tot deze computers door haar rol als analist voor de VS. Zij downloadde de geheime documenten om te delen met WikiLeaks. Door het wachtwoord te kraken, in plaats van haar eigen inloggegevens te gebruiken, zou zij minder makkelijk ontdekt kunnen worden door Defensie. Volgens de openbaar aanklager waren Manning en Assange in direct contact met elkaar toen Manning de documenten doorstuurde. Assange spoorde Manning daarbij volgens de aanklager aan om meer documenten door te sturen, ook nadat Manning aangaf niks meer te hebben.

Assange wordt er dan ook van verdacht te hebben samengezworen om de computerinbreuk te plegen. Als Assange daarvoor wordt veroordeeld, staat hem een maximale celstraf te wachten van vijf jaar, stelt de aanklager. Wel geeft de aanklager aan dat straffen voor federale overtredingen vaak lager uitvallen dan de maximale straf.

Met de verdachtmaking bevestigt het Amerikaanse Ministerie van Justitie dat het land het Verenigd Koninkrijk heeft gevraagd Assange naar de Verenigde Staten uit te leveren. De Australiër werd donderdag gearresteerd in de ambassade van Ecuador, nadat hij daar bijna zeven jaar had verbleven.