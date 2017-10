Steeds meer telefoons ondersteunen Europees gps-systeem Galileo

Steeds meer smartphones ondersteunen het Europese systeem voor locatiebepaling Galileo. In chipsets zit steeds vaker ondersteuning voor veel systemen, waaronder het Amerikaanse GPS, het Chinese Baidu en het Russische Glonass.

De nieuwste toestellen met Galileo-ondersteuning zijn de iPhone 8, 8 Plus en iPhone X, zo blijkt uit de ondersteuningspagina van Galileo. Ook recente telefoons als de Sony Xperia XZ Premium en de OnePlus 5 hebben Galileo aan boord, naast telefoons van dit voorjaar als de Huawei P10 en Samsung Galaxy S8 en S8+.

Desondanks hadden veel meer smartphones de functie ingebouwd kunnen hebben. Qualcomm heeft de ondersteuning namelijk ingebouwd in socs als de Snapdragon 625 en 435, die in veel goedkopere smartphones zitten. Die smartphones staan echter niet in de lijst, vermoedelijk doordat de software of antennes geen verbinding kunnen leggen met Galileo.

Behalve de dienst op smartphones krijgen ook hulpdiensten de beschikking over het satellietnavigatiesysteem, dat een tegenhanger is van het Amerikaanse GPS. Daarnaast moet Galileo een nauwkeurigere synchronisatie van klokken mogelijk maken voor kritieke toepassingen.