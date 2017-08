Brein mag getuigen horen van provider die sites met illegale inhoud zou hosten

Stichting Brein heeft van de rechtbank in Den Haag toestemming gekregen om een drietal getuigen te horen over de bedrijfsstructuur van de hostingprovider Ecatel. Deze zou via twee andere hostingproviders een plek bieden aan websites waarop inbreukmakend materiaal zou staan.

De rechter heeft de aanvraag van het zogeheten voorlopig getuigenverhoor goedgekeurd. Volgens de rechter heeft Brein voldoende belang bij het verhoor, namelijk het in kaart kunnen brengen van de structuur van de verschillende hostingbedrijven, zodat Brein weet tegen wie een eventuele rechtszaak moet worden aangespannen en of dat zinvol is.

Een van de verweerders vond dat Brein met het verzoek tot een getuigenverhoor misbruik maakte van de bevoegdheid om een getuigenverhoor aan te vragen; er zou sprake zijn van een 'visexpeditie', met als enige doel de verweerders op een manier aan te kunnen pakken. De rechter ging hier niet in mee, omdat Brein het verzoek voldoende heeft geconcretiseerd en een duidelijk belang heeft.

Het argument dat de Nederlandse rechter niet bevoegd zou zijn, omdat de drie providers allen statutair in het buitenland zijn gevestigd, werd door de rechter afgewezen. De Nederlandse rechter is volgens internationaal recht bevoegd om kennis te nemen van de bezwaren. Daarbij wijst de rechter op het feit dat het merendeel van de verweerders in Den Haag of in de omgeving woonachtig zijn.

Brein stelt in de afgelopen jaren meerdere keren te hebben geconstateerd dat Ecatel websites heeft gehost waarop inbreukmakend materiaal stond. De auteursrechtenwaakhond zegt de provider meerdere keren te hebben verzocht de ip-adressen af te sluiten of onbereikbaar te maken, maar daar werd door Ecatel ofwel geen gehoor aan gegeven, ofwel pas na heel lang aandringen. De afgesloten websites zouden later ook weer opnieuw zijn gehost door Ecatel. Volgens Brein is hiermee sprake van een onrechtmatige daad en is de provider aansprakelijk voor de schade in de vorm van het schenden van de auteursrechten.

Het getuigenverhoor richt zich op het verkrijgen van meer duidelijkheid over de bedrijfsstructuur. Zo zouden er naast Ecatel nog twee andere hostingproviders in het spel zijn, zoals Novogara, die volgens Brein gelieerd is aan Ecatel en een aantal gehoste ip-adressen van Ecatel zou hebben overgenomen. De website van Novogara wordt gehost door een derde provider, Quasi Networks, die gevestigd is op de Seychellen.

Volgens Brein maakt Quasi Networks gebruik van een datacenter in Wormer en ontplooit het bedrijf geen activiteiten in de Seychellen. Stichting Brein zegt in de afgelopen maanden binnen het netwerk van Quasi Networks meerdere websites te hebben aangetroffen met inbreukmakende content, maar de provider zou structureel niet reageren op verzoeken tot het afsluiten van de websites. Brein zegt vanuit de Seychellen geen informatie over Quasi Networks te krijgen, en dat er reden is om aan te nemen dat de drie providers aan elkaar zijn gelieerd.

De drie verweerders zijn allemaal direct of indirect betrokken bij Ecatel. Deze provider is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, maar houdt kantoor in Den Haag. De provider heeft eigen servers in Amsterdam en biedt onder andere hostingdiensten aan. Een van de verweerders is bestuurder van Ecatel; de andere twee verweerders waren dat tot 2015 ook. Zij zijn op dit moment aandeelhouders en bestuurders van een bedrijf dat op zijn beurt weer aandeelhouder is van Ecatel. Een van deze twee verweerders is ook bestuurder en aandeelhouder van Novogara.

Het getuigenverhoor met de drie verweerders vindt plaats op 26 september in de rechtbank van Den Haag. Een verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor wordt meestal goedgekeurd, mits er geen misbruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, de verzoeker een belang heeft bij zijn verzoek, en er geen zwaarwichtige redenen zijn om het verzoek af te wijzen.