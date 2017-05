Door Arnoud Wokke, donderdag 11 mei 2017 15:43, 4 reacties • Feedback

Samsung heeft in de Verenigde Staten een patent op een ontwerp voor een 'audio device' toegewezen gekregen. Het ontwerp, dat op de afbeeldingen doet denken aan een monitor, laat wellicht een slimme speaker zien.

Samsung diende het patent in december in en kreeg het deze week toegewezen. Het apparaat lijkt ruimte te hebben voor een scherm. Tot nu toe waren veel speakers met een internetverbinding spraakgestuurd, maar Amazon kwam dinsdag met de Echo Show, een speaker met scherm.

Patently Mobile hint erop dat het zou kunnen gaan om een speaker met Bixby, de digitale assistent die Samsung introduceerde met de Galaxy S8. De Samsung-assistent is nog niet volledig operationeel en werkt bovendien niet in het Nederlands.

Steeds meer grote bedrijven lijken in de markt voor speakers te stappen. Amazon kwam enkele jaren geleden met de Echo, terwijl Google de Google Home vorig jaar op de markt bracht. Bovendien gaat al enige tijd het gerucht dat Apple aan een Siri-speaker werkt en brengt Harman Kardon dit najaar een speaker uit die integratie biedt met Microsofts digitale assistent Cortana. Overigens is Harman eind vorig jaar overgenomen door Samsung, dat daarmee naast Harman Kardon ook de merken AKG en JBL in handen kreeg.