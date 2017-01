Door Julian Huijbregts, woensdag 18 januari 2017 15:55, 24 reacties • Feedback

De Eredivisie begint op 6 februari met een officiŽle esports-competitie. Aan deze E-Divisie, die is opgezet in samenwerking met Electronic Arts, doen alle achttien Eredivisieclubs mee met een eigen gamer. De wedstrijden zijn te bekijken op Twitch, YouTube en Fox Sports.

De E-Divisie bestaat uit zeventien speelronden, waarin de clubs strijden om het kampioenschap in FIFA 17 Ultimate Team. In deze spelmodus stellen gamers een eigen team van voetballers. Hoewel de esporters de Nederlandse voetbalclubs zullen vertegenwoordigen, zullen de teams vermoedelijk dus niet de echte spelers uit de clubs bevatten. Eredivisieteams hebben de afgelopen maanden gezocht naar een esporter om hun club te vertegenwoordigen. Op 1 februari worden meer details over de esports-competitie bekendgemaakt. Dan zullen clubs hun gamers voorstellen en wordt er meer duidelijk over hoe de wedstrijden te bekijken zijn.

In de aankondiging melden de partijen dat de E-Divisie op YouTube, Twitch en televisiezender Fox Sports te zien zal zijn. Op 6 februari gaat de competitie van start. Na afloop van de 17 speelronden is de winnaar van de E-Divisie bekend. Deze landskampioen mag vervolgens Nederland vertegenwoordigen in een FIFA 17-toernooi in Europees verband. De winnaar van die Championship Series stroomt vervolgens door naar het wereldkampioenschap FIFA 17.

Het Nederlandse FIFA 17-kampioenschap is een initiatief van de Eredivisie en is opgezet in samenwerking met alle Eredivisieclubs, EA Sports en Endemol Shine Nederland. Laatstgenoemde is de producent van Fox Sports Eredivisie.