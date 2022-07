Matthijs Pontier en Mark van Treuren zijn bij de ingang van de Amsterdamse Buurtboerderij gaan zitten. Dan hebben ze zicht op de straat, want daar is commotie. Een verwarde man wordt door drie politieagenten tegengehouden. Kort daarna komt er ook een ambulance bij. "Dit willen we je laten zien", zegt Van Treuren gekscherend. "Je wilde weten waar de Piratenpartij voor staat? Dit is het perfecte voorbeeld." De Piratenpartij staat volgens hem voor een complete verandering van de geestelijke gezondheidszorg. "Deze man heeft duidelijk hulp nodig, maar die is overal wegbezuinigd. In plaats daarvan komt er politie bij die het enige doet dat ze kennen: hem in bedwang houden."

Wie is Matthijs Pontier? Matthijs Pontier werd geboren in Amsterdam en studeerde psychologie en rondde een master Cognitive Science af. Hij deed onderzoek naar 'emotionele intelligentie en moreel besef' bij robots en computers. Pontier werd in 2013 actief voor de Piratenpartij en stond in 2014 op de lijst voor de Europese partij. In 2018 nam hij het lijsttrekkerschap over van Ancilla van der Leest. Pontier zit daarnaast in het bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht namens De Groenen.