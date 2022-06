'Tesla's mogen twee maanden Chinese regio niet in vanwege overheidsoverleg'

Auto's van Tesla mogen in juli en augustus niet in het Chinese kustdistrict van Beidaihe rijden. In dat district organiseert de overheid jaarlijks een topoverleg. De Chinese overheid is al langer bezorgd om het spionagerisico die de auto's zouden vormen.

Een ambtenaar van de verkeerspolitie van Beidaihe zegt tegen Reuters dat de Tesla's het gebied niet in mogen vanwege 'nationale belangen'. Binnenkort zou de Chinese overheid meer bekend willen maken over de blokkade. Auto's van Tesla zouden in ieder geval twee maanden niet welkom zijn in het kustgebied.

In Beidaihe, een badplaats ten oosten van Peking, houdt de Chinese overheid iedere zomer een topoverleg. Hier bespreken hooggeplaatste ambtenaren achter gesloten deuren personeelsveranderingen en beleidsplannen. De datum van dit overleg wordt niet vooraf gecommuniceerd. Mogelijk is dat waarom de blokkade van Tesla-auto's zo lang duurt, om te voorkomen dat zo de datum van het topoverleg bekend wordt.

De Chinese overheid weert vaker Tesla-auto's, omdat deze meerdere camera's bevatten die tijdens het rijden of stilstand beelden kunnen opslaan, bijvoorbeeld voor anti-diefstalmodus Sentry. China vreest dat deze beelden ook voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt. Daarom zouden militairen en overheidspersoneel bijvoorbeeld geen Tesla-auto's mogen rijden. Eerder deze maand werden Tesla-auto's volgens Reuters uit Chengdu geweerd, toen de Chinese president Xi Jinping de stad bezocht.

Tesla-ceo Elon Musk zei vorig jaar dat zijn auto's niet worden gebruikt om in China of elders ter wereld te bespioneren. Later beloofde hij ook dat data van Chinese Tesla's in China wordt opgeslagen.