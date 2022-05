NASA: Boeings uitgestelde Starliner-testvlucht naar ISS kan doorgaan op 19 mei

NASA en Boeing zeggen vertrouwen te hebben in de door Boeing doorgevoerde oplossing voor het eerdere probleem met kleppen in het voortstuwingssysteem van de Starliner-capsule. Dat betekent dat de eerder uitgestelde testvlucht op 19 mei kan doorgaan.

Steve Stich, de Commercial Crew Program Manager van NASA, zei tijdens een toelichting dat het een 'moeilijke acht maanden waren, maar dat het erg bevredigend is dat we het probleem met de oxidizer isolation valves hebben opgelost', schrijft Space.com. Hij zegt dat de lancering kan doorgaan. Deze was gepland voor 19 mei.

De oplossing bestaat uit verschillende delen. Technici hebben onder meer 'een potentieel vochtpad' in de elektrische connectoren van de kleppen afgesloten. Ook wordt vocht uit de kleppen gehouden met stikstofgas en wordt het oxidatiemiddel distikstoftetraoxide later ingeladen.

Deze oxidator bleek de boosdoener. 13 van de 24 kleppen bleven vastzitten in de gesloten positie. Dit kwam doordat het middel door een klep lekte en daar met vocht reageerde, waardoor salpeterzuur ontstond. Dat reageerde weer met het aluminium van de behuizing van de kleppen, wat leidde tot corrosie.

Deze issues hebben een lang uitstel opgeleverd. De zogeheten Orbital Flight Test 2 met Boeings Starliner-capsule had al op 30 juli 2021 omhoog moeten gaan, maar dat werd meer dan eens en uiteindelijk voor onbepaalde tijd uitgesteld toen de problemen aan het licht kwamen.

De naam Orbital Flight Test 2 maakt duidelijk dat er ook een eerste vlucht is geweest. Deze lancering en vlucht vonden plaats in december 2019. De Starliner-capsule wist het International Space Station niet te bereiken, omdat hij in een verkeerde baan om de aarde kwam. De oorzaak daarvoor bestond uit niet goed gesynchroniseerde klokken van de capsule, waardoor de motoren te lang bleven branden.

De Starliner-capsule is net als de Crew Dragon van SpaceX onderdeel van NASA's Commercial Crew Program. Dat is een programma waarin Boeing en SpaceX elk met een eigen capsule astronauten naar het ISS kunnen vervoeren. Boeing wil dat doen met Atlas V-raketten en SpaceX gebruikt daarvoor zijn Falcon 9-raketten.

SpaceX loopt in dit programma ver voor op Boeing. Het bedrijf van Elon Musk heeft al de nodige astronauten naar het ISS gebracht met de Crew Dragon-capsule, terwijl Boeing met de Orbital Flight Test 2 eerst moet aantonen dat het succesvol een onbemande vlucht naar het ISS kan uitvoeren.