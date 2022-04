Battlefield 2042 krijgt in-game voice chat

Ontwikkelaar DICE heeft de eerder aangekondigde 4.0-update voor Battlefield 2042 uitgebracht. Daarmee worden de nodige fixes en verbeteringen doorgevoerd, naast de komst van de optie om gebruik te maken van in-game voice chat.

In de patch notes schrijft de ontwikkelaar dat het Voice over Internet Protocol nu beschikbaar is in Battlefield 2042. Er komen twee voice chatkanalen beschikbaar: voor vooraf samengestelde Parties en voor Squads. Dat betekent dat de mogelijkheid van stemcommunicatie dus niet mogelijk is voor gehele teams, die soms uit maximaal 64 spelers kunnen bestaan.

De instellingen voor het gebruik van stemcommunicatie in de game zijn tijdens het spelen van de shooter aan te passen via het hoofdmenu. Spelers kunnen daar ook instellen of de VoIP-optie standaard beschikbaar is voor een vooraf samengestelde groep of voor de individuele squad als een ronde eenmaal is begonnen.

Een andere grote wijziging is het aangepaste systeem voor attachments voor wapens. Volgens DICE moeten wapenattachments nu unieker aanvoelen en een meer merkbare impact hebben. De ontwikkelaar schrijft dat de attachments voorheen effecten hadden die zich onvoldoende onderscheidden, zodat het voor spelers onduidelijk was wat het wisselen van de attachments voor verschil maakte. In het menu voor de attachments zijn de voor- en nadelen van het toevoegen van attachments nu ook duidelijker omschreven.

Verder is het in maart aangepaste in-game scorebord in Battlefield 2042 nu ook beschikbaar aan het einde van een ronde. In eerste instantie richtte dit scorebord zich niet zozeer op de prestaties van individuele spelers, maar op de statistieken van squads. Dit op teamprestaties gerichte scorebord kreeg de nodige kritiek en werd later omgevormd tot een meer traditionele versie die nu dus ook aan het einde van een ronde zichtbaar is. Dit laatste was ook een veelgevraagde wijziging.

Eerder gaf de community manager van DICE al aan dat de 4.0-update meer dan 400 individuele fixes en kwaliteitsverbeteringen zou bevatten. De update komt dinsdag om 10.00 uur beschikbaar voor spelers op alle platforms en volgens de ontwikkelaar gaat het om een update die geen downtime met zich meebrengt na het downloaden.