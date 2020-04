T-Mobile gaat geen 5g op huidige 4g-frequenties aanbieden

T-Mobile gaat in Nederland geen 5g op 4g-frequenties aanbieden zoals Vodafone dat sinds deze week doet. Dat zegt de provider in een reactie op vragen van Tweakers. T-Mobile beloofde anderhalf jaar geleden de eerste te zijn met een landelijk dekkend 5g-netwerk.

T-Mobile geef in een reactie aan Tweakers geen antwoord op de vraag of de provider de belofte bij de overname van Tele2 om als eerste landelijk dekkend 5g aan te bieden nog na zal of kan komen. Wel zegt woordvoerder Lisa van den Eijk dat het geen 5g zal aanbieden op 4g-frequenties, zoals concurrent Vodafone sinds maandag doet. Vodafone zegt daardoor eind juli een landelijk dekkend 5g-netwerk te hebben.

T-Mobile zegt niet te geloven in het delen van dezelfde frequentieband tussen 4g en 5g. "Voor ons betekent een state-of-the-art 5g-netwerk dat het landelijk dekkend is en er een toegewijde band beschikbaar is voor 5g, zodat we nieuwe 5g-klanten de optimale kwaliteit kunnen bieden die men van ons gewend is, zonder dat dit ten koste gaat van de service die we bieden aan bestaande 4g-klanten."

De techniek van Vodafone, dynamic spectrum sharing, werkt door de signaling en de upload via het 4g-netwerk te laten verlopen. Als de zendmast doorheeft dat er een telefoon is die 5g ondersteunt, maakt het een klein deel van de hele band vrij voor communicatie met die telefoon. Dat kleine deel is alleen de download en maakt gebruik van '5g New Radio', de nieuwe radiotechniek voor 5g-netwerken.

Aan de achterkant maakt ook die 5g-band nog steeds gebruik van het corenetwerk van de 4g-infrastructuur, maar de gebruikte radiotechniek hoort wel bij 5g. Vodafone claimt dat het een snelheidswinst oplevert van 10 procent. Vodafone gebruikt de techniek op de 1800MHz-band en biedt nu dekking in grofweg de helft van Nederland.

De uitlatingen van T-Mobile wijzen erop dat de provider na de frequentieveiling van dit voorjaar begint met 5g aan te bieden. Dat gebeurt op de 700MHz-band, zei de provider eerder al. Die biedt goede dekking, maar heeft minder capaciteit en snelheid dan de hogere frequenties.