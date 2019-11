Tesla presenteert Cybertruck

Autofabrikant Tesla heeft de Cybertruck gepresenteerd. Het is een elektrische pick-up truck gemaakt van gepantserd metaal met ramen van gehard glas. De truck moet vanaf eind 2021 leverbaar zijn.

Tesla brengt versies uit met een enkele motor en achterwielaandrijving en versies met twee of drie motors en vierwielaandrijving, zo blijkt uit de productpagina. De goedkoopste versie moet vanaf 40.000 dollar gaan kosten, de duurste versie gaat vanaf 70.000 dollar in de verkoop. De auto moet eind 2021 uitkomen, zo zei Tesla-topman Elon Musk tijdens de presentatie in Los Angeles.

De truck heeft een 'exoskelet' van gepantserd metaal, zo claimde Musk tijdens de presentatie. Het glas zou ook veel moeten kunnen hebben, maar de demonstratie met de sloopkogel op het podium ging mis en het glas brak. "Maar hij ging er niet doorheen", zei Musk nadien.

De vormgeving wijkt af van huidige pick-up trucks die op de markt zijn, met scherpe hoeken en een metalen look. De truck is vanaf donderdagochtend Nederlandse tijd te pre-orderen. Dat kan ook op het Nederlandstalige gedeelte, maar daar staan de prijzen er niet bij. De Tri Motor-variant gaat pas een jaar later in productie, zegt Tesla.