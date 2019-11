Blizzard toont uitgebreide en duistere trailer van Diablo 4

Blizzard heeft Diablo 4 aangekondigd. De ontwikkelaar heeft een uitgebreide trailer getoond waarin een duistere en angstaanjagende game te zien is. Ook toont het bedrijf enkele gameplaybeelden. Het is nog niet bekend wanneer het spel uitkomt.

Blizzard toonde tijdens Blizzcon een cinematische trailer van bijna 10 minuten. Daarin wordt de terugkeer van Lilith, de Daughter of Hatred, getoond. Zij speelde ook al een rol in het Pandemonium Event uit Diablo 2. Volgens Blizzard gaat Diablo 4 terug naar de duistere oorsprong van de serie. De game bevat volgens Blizzard horrorelementen, en moet 'viezer' en meer 'gothic' worden.

Diablo 4 krijgt een co-op-modus, waarin spelers met elkaar de gamewereld kunnen verkennen. Ook kunnen zij in-game items ruilen, of het gevecht met elkaar aangaan in een PvP-zone. Er zijn drie klassen voor de game aangekondigd; gamers kunnen de game spelen als een barbarian, een sorcerer, of een druid. De game haalt inspiratie uit de art style van Diablo 2, en bouwt verder op de vechtmechanismes uit deel 3. De game wordt, net als zijn voorgangers, een actie-rpg.

Blizzard bood tijdens de presentatie ook zijn excuses aan voor het verbannen van een Hearthstone-speler die kritisch was op de Chinese overheid. De ceo van het bedrijf, J. Allen Brack, benoemde het incident niet specifiek, maar zegt zelf dat de ontwikkelaar 'de kans had om de community samen te brengen tijdens een Hearthstone-toernooi, maar hierin is gefaald'. Blizzard belooft in de toekomst 'beter te zullen zijn'.

Er gaan al langere tijd geruchten rond over de aankondiging van Diablo 4. Onlangs lekten details van de game uit op Reddit. De Reddit-gebruiker die ze ontdekte sprak toen al van een 'meer donkere en vieze Diablo-game'. Diablo 4 komt uit voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Over next-gen-consoles wordt niets gezegd. Het is ook nog niet duidelijk wanneer de game uitkomt.