Brein stopte honderden illegale sites, aanbieders, diensten in eerste helft 2017

Stichting Brein heeft in de eerste helft van 2017 naar eigen zeggen 231 sites en diensten die illegale content aanboden offline gehaald. Ook heeft het 154 verkopers van 'illegale mediaspelers' en 14 grote uploaders gestopt.

Antipiraterij-organisatie Stichting Brein maakt dat bekend in een verslag van zijn activiteiten in de eerste zes maanden van dit jaar. In totaal heeft het ook 268 onderzoeken voltooid en zeven Facebookgroepen, bijna 700.000 zoekresultaten en ongeveer 2100 vraag-en-aanbod-advertenties offline gehaald. Brein citeert ook een onderzoek van Telecompaper waarin staat dat het percentage illegale downloaders van 41 procent in 2013 gedaald is tot 27 procent in 2017. Oorzaken daarvoor zouden de handhaving van Brein zijn, maar ook de groei van legale platformen.

Sinds in 2014 het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal verboden is verklaard, is Brein actief bezig met het handhaven van dat verbod. De stichting is geen onderdeel van de overheid, dus kan bijvoorbeeld geen arrestaties verrichten, huiszoekingen doen of boetes opleggen. Wat het wel kan, is van buitenaf bewijsmateriaal van deze illegale praktijken verzamelen en namens de auteursrechtshebbenden de verdachten voor de rechter dagen. Meestal geeft Brein daar, net als de verdachten, echter niet de voorkeur aan. In plaats daarvan wordt er voor een schikking gegaan: de verdachte staakt zijn activiteiten, betaalt een schikkingsbedrag van soms enkele duizenden euro's en Brein laat op zijn beurt de verdachte verder met rust.

De stichting haalt ook specifieke zaken uit 2017 aan, zoals de gerechtelijke strijd tegen Stichting Laat Ondertitels Vrij, die Brein won, zijn inzet om de verkoop van mediaspelers met links naar auteursrechtelijk beschermde content illegaal te laten verklaren, die ook succesvol was, en de zaak waarin Brein een blokkade van The Pirate Bay bij Xs4all en Ziggo wil afdwingen, die nog loopt.