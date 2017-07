Tesla bouwt 's werelds grootste li-ionaccu-opslag in Australië

Tesla heeft de opdracht gekregen om in AustraliŽ een groot accupark aan te leggen voor de opslag van duurzame energie. In december moet de li-ionaccu-opslag met een capaciteit van 129 megawattuur gereed zijn.

De opslagcentrale komt te liggen nabij Jamestown in Zuid-Australië en wordt aangesloten op de Hornsdale Wind Farm van energieleverancier Neoen. De duurzaam opgewekte energie wordt opgeslagen in de accu's en tijdens piekuren aan het elektriciteitsnet geleverd. Dat moet de betrouwbaarheid en stabiliteit van het elektriciteitsnet ten goede komen.

Tesla heeft de opdracht verkregen door middel van een aanbesteding. Welk bedrag het bedrijf krijgt voor het aanleggen van het park met li-ionaccu's, is niet bekendgemaakt. De opslag moet, als deze in december compleet is, meer dan dertigduizend huishoudens van stroom kunnen voorzien.

Volgens Tesla-ceo Elon Musk is de capaciteit van het accupark drie keer zo groot als die van de grootste energieopslag tot nu toe. In Europa werken Eneco en Mitsubishi sinds juni aan een centrale voor energieopslag met een capaciteit van 51 megawattuur.