Door Sander van Voorst, maandag 22 mei 2017 10:16, 4 reacties • Feedback

Submitter: arnovos

The Guardian heeft meer dan honderd documenten gepubliceerd in een verzameling die het zelf de Facebook Files noemt. Het gaat onder meer om handleidingen en presentaties die richtlijnen bevatten voor de manier waarop moderators met bepaalde content moeten omgaan.

De Britse krant schrijft dat het gaat om interne regels die in het afgelopen jaar nog aan Facebook-moderators zijn uitgedeeld. Uit de documenten zou blijken dat Facebook moeite heeft om met de grote hoeveelheid content op zijn sociale netwerk om te gaan. Bovendien zouden de moderators te veel content moeten beoordelen, waarvoor ze soms maar tien seconden tijd hebben. Daar komt bij dat veel moderators bedenkingen zouden hebben bij de regels, die soms complex en tegenstrijdig zijn.

The Guardian geeft enkele voorbeelden uit de regels, bijvoorbeeld over bedreigingen. Zo is het niet toegestaan om op te roepen om president Trump dood te schieten, maar wel om uit te leggen hoe iemands nek te breken is. Dat laatste is volgens de regels geen daadwerkelijke bedreiging. In detail vermelden de richtlijnen dat 'gewelddadige taal vaak niet geloofwaardig is, totdat specifiek taalgebruik aanleiding geeft tot een vermoeden dat er niet langer sprake is van uiting van een emotie, maar van een overgang naar een plan'. Daarnaast zijn video's waarin een abortus te zien is, toegestaan, zolang ze geen naakt vertonen. Ook is het toegestaan om een stream uit te zenden waarin zelfverminking plaatsvindt, omdat Facebook geen personen wil straffen of censureren die in nood zijn.

Andere onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer wraakporno, dierenmishandeling, haatzaaien en kindermisbruik van niet-seksuele aard. De documenten zouden inzicht bieden in de regels die het sociale netwerk opstelde na politieke druk vanuit de VS en de EU, na berichten over nepnieuws. Monika Bickert, die aan het hoofd staat van Facebooks afdeling voor wereldwijd beleid, liet in een reactie aan de krant weten dat het sociale netwerk bijna twee miljard gebruikers heeft en dat het moeilijk is om overeenstemming te bereiken over welke content is toegestaan. Of iets aanstootgevend is, zou vaak afhangen van context en ondanks de opgestelde regels zouden er altijd grijze gebieden overblijven.

Onlangs bleek dat de EU regels overweegt omtrent het verwijderen van haatberichten op internet, onder andere door Facebook. Duitsland diende in april een wetsvoorstel in dat sociale netwerken verplicht om binnen een dag na een melding berichten die als 'haatcriminaliteit' te bestempelen zijn, te verwijderen. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een boete die kan oplopen tot 50 miljoen euro. In 2016 stelde de EU samen met een aantal techbedrijven gedragsregels op tegen haatberichten op internet. Aan het einde van dat jaar maakte de Commissie haar ongenoegen kenbaar, omdat de bedrijven niet snel genoeg reageerden. Begin deze maand werd bekend dat Facebook drieduizend mensen aanneemt om sneller te reageren op ongewenste posts.