dinsdag 2 mei 2017

Microsoft heeft een nieuwe Surface-laptop aangekondigd. Met het apparaat met 13,5"-scherm richt het bedrijf zich op studenten. Het apparaat heeft een touchscreen met ondersteuning voor een stylus. De startprijs voor een model met Core i5 is 999 dollar.

De Surface Laptop, zoals het apparaat heet, heeft een 13,5"-scherm met 3:2-aspect ratio. Microsoft spreekt van 3,4 miljoen pixels, wat zich vertaalt tot een resolutie van 2250x1500 pixels. Het gaat om een touchscreen, maar dat is niet los te koppelen zoals bij de Surface Book. Ook is het scherm niet om te klappen, zoals bij veel convertibles. Het apparaat is 14,5mm dik en heeft een gewicht van 1,25 kilo.



De goedkoopste configuratie bevat een Intel Core i5, 4GB ram en ssd van 128GB, maar er komen ook varianten met een Core i7 en ssd-opslag tot 1TB. Microsoft claimt dat de accuduur kan oplopen tot 14,5 uur, maar niet bekend is bij welke gebruiksscenario's dit is.

Rondom het toetsenbord heeft Microsoft stof gebruikt, net als bij het toetsenbord van de Surface Pro. Volgens Microsoft is het model ontworpen voor Windows 10 S, de Windows-versie voor educatieve instellingen, maar kunnen gebruikers het OS upgraden naar Windows 10 Pro. Details van de laptop verschenen dinsdagochtend al online.

De laptop komt vanaf 15 juni voor een vanafprijs van 999 dollar beschikbaar in vier kleuren: zilver, blauw, goud en rood. Wanneer de laptop in de Benelux uitkomt is niet bekend.