Google gaat wereldwijd informatie die factcheckers als vals hebben bestempeld, voorzien van een label in zijn zoekresultaten. De stap moet voorkomen dat gebruikers valse informatie voor waarheid aannemen. Het is de jongste stap in de strijd tegen nepnieuws.

De functie zal ook beschikbaar zijn in Nederland, in de algemene zoekmachine en in Google Nieuws, zegt de zoekgigant. Op dit moment heeft het Amerikaanse bedrijf nog geen Nederlandse organisaties en bedrijven die als factcheckers dienen, maar als zij aan bepaalde eisen voldoen, is dat wel mogelijk, zo zegt het zoekbedrijf.

Onder het zoekresultaat staat een regel met daarin de bron van de factcheck en de bevinding daarvan. Als het nieuws nep is, staat er 'FALSE' achter. De factcheck zal wereldwijd werken in de zoekmachine en in Google Nieuws.

De stap is de nieuwste in de strijd tegen zogenoemd nepnieuws, artikelen van sites die via bewust foute en misleidende informatie bezoekers proberen te trekken en zo geld willen verdienen aan reclames. Google en Facebook sloten dergelijke sites al eerder af van hun advertentieplatforms en Facebook begon vorige maand maatregelen te nemen tegen nepnieuws in Nederland.