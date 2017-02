Door Arnoud Wokke, vrijdag 10 februari 2017 07:01, 27 reacties • Feedback

Intel zal ook de volgende generatie Core-processors maken op 14nm. Dat heeft het bedrijf bevestigd op zijn Investor Day. Daarmee zal het na Skylake en Kaby Lake de vierde generatie van Core-processors zijn op 14nm.

Het gaat om een verder geoptimaliseerde versie van het 14nm-procedé, blijkt uit een presentatie van topman Murthy Renduchintala. De achtste generatie Core-processors moet 15 procent beter scoren op SysMark dan Kaby Lake-varianten, zo claimt Renduchintala. Daarmee claimt het bedrijf dezelfde verbetering als van Skylake naar Kaby Lake. De achtste generatie staat op de roadmap voor de tweede helft van 2017.

Er gingen in december al geruchten over een Kaby Lake Refresh en Coffee Lake die als achtste generatie Core door het leven zou gaan. Op het evenement kondigde Intel geen nieuwe processors aan. Wanneer dat wel zal gebeuren, is onbekend.

Intel vermeldde nieuwe procedés voortaan eerst zal gebruiken voor datacenterchips en niet voor consumentenproducten. Dat zei Dyane Byrant, general manager van de divisie voor datacenterhardware.