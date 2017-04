Door Paul Hulsebosch, vrijdag 7 april 2017 06:00, 38 reacties • Feedback

Op 3 maart verscheen de Switch op de markt, de nieuwe console van Nintendo waar door velen reikhalzend naar was uitgekeken. De Switch is een apparaat met erg veel mogelijkheden, vooral door de Joy-Con-controllers, die naar believen los van het scherm kunnen worden gebruikt. Behalve over de Switch zelf was er vooral veel enthousiasme rond The Legend of Zelda: Breath of the Wild, de game waar bij de introductie alle aandacht naar uitging. Terecht; Breath of the Wild wordt overal erg goed ontvangen. Ook wij waren zeer te spreken over de game. Zelda is bovendien een game die je weken bezig kan houden. Maar de Switch is nu ruim een maand op de markt, dus velen zullen Breath of the Wild nu zo'n beetje uitgespeeld hebben.

En wat dan? Het was al duidelijk dat bij de introductie van de console niet heel veel games beschikbaar waren. Maar wat zijn de games waard die er wel zijn? Wat is leuk en wat niet? We doken in het aanbod en kozen zes games uit. We keken daarbij naar games die nog enigszins nieuw zijn. Het aanbod aan games die oorspronkelijk voor bijvoorbeeld de Neo Geo verschenen, hebben we hier buiten beschouwing gelaten. Hoe leuk een game als Metal Slug 3 of Neo Turf Masters ook is, ze stammen al uit de vorige eeuw en zijn bovendien via de Virtual Store al langer voor verschillende Nintendo-consoles beschikbaar. De games in dit overzicht zijn nieuw, of onlangs verschenen voor andere platformen en nu beschikbaar voor de Switch.

New Frontier Days: Founding Pioneers

Wie het eens lekker rustig aan wil doen met zijn of haar Switch, kan terecht bij New Frontier Days: Founding Pioneers, een game van het Japanse Arc System Works. Mocht de titel je bekend voorkomen: dat kan. De game verscheen eerder al voor de 3DS, destijds simpelweg als New Frontier Days. Beide versies zijn nagenoeg gelijk. Dat wil zeggen dat je ook in Founding Pioneers een bloeiende gemeenschap op moet zien te bouwen, een nederzetting vol pioniers die zich staande moet houden in een vreemde en niet altijd even vreedzame omgeving. New Frontier Days is daarmee een heuse city builder, met hier en daar een vleugje Civilization en een snufje Age of Empires.

Titel New Frontier Days: Founding Pioneers Ontwikkelaar Arc System Works Prijs € 10,-

Denk bij de net gebruikte term 'city builder' niet aan SimCity. In deze game vind je geen snelwegen, stuwdammen en elektriciteitscentrales. Daarvoor speelt het geheel zich te ver in het verleden af. De setting van de game doet eerder denken aan het wilde westen, aan de tijd van cowboys en indianen, hoewel geen van beide in de game voorkomen. Je vestigt echter wel een nederzetting in vergelijkbaar gebied, met vergelijkbare mogelijkheden. Je begint met een eenvoudige houten blokhut en twee pioniers, en daarmee moet je zien te overleven. De grootste bedreiging komt, vreemd genoeg, niet van de woeste omgeving, maar van het jaarlijkse Harvest Festival. Om onduidelijke reden moet je voor dat festival de nodige grondstoffen en het nodige geld afdragen. Daarvoor krijg je niets terug. Van het feest merk je in de game hoegenaamd niets, en er is ook geen andere compensatie of beloning. Je dient echter wel jaarlijks een bijdrage te leveren. Daarmee is het doel van de game even simpel als teleurstellend. Je dient geld en grondstoffen te verzamelen voor een onduidelijk feest. Weet je daar niet in te slagen, dan houdt het op en verlies je de game. In dat geval zit er niets anders op dan opnieuw beginnen.

Naar een nieuwe Age

Los van deze wat teleurstellende opzet, is New Frontier Days redelijk vermakelijk. Je kunt je pioniers allerlei opdrachten geven: bomen omhakken, vissen vangen, of steen en ander materiaal hakken. Met die grondstoffen kun je een kampvuur starten of een gebouw neerzetten, zoals een houtzagerij. Als je genoeg weet te verzamelen, zul je een hogere Age bereiken. Na de Age of Pioneering volgt de Age of Settlements waarin je Fields, Flour Mills en Quarries kunt bouwen. Dat loopt door tot Ages, waarin je kastelen en fabrieken kunt bouwen. Daarvoor heb je meer pioniers nodig dan de twee waar je mee start, en je kunt het aantal onderdanen dan ook vanaf het begin van de game gestaag laten groeien. Dat betekent overigens wel dat je uiteraard ook meer grondstoffen nodig hebt.

Heel moeilijk is het niet om de doelen te halen die het jaarlijkse Harvest Festival stelt. Tenminste, niet als je in Story Mode speelt. Het enige verschil met de overige modes in de game is dat je in Story Mode advies krijgt van ene Jessica, een typisch Japanse dame met grote ogen die je teksten voorschotelt die letter voor letter op je beeldscherm verschijnen, in een niet al te fraai lettertype. Er zit weinig verhaal in Story Mode. Eigenlijk is er alleen de uitleg van Jessica, al krijg je wel doelen voorgeschoteld. Denk daarbij aan doelen als 'kap 20 bomen' en 'braadt 30 vissen op je kampvuur'. Dergelijke doelen leveren niet alleen de ervaring op die je naar een nieuwe Age promoveren, je krijgt er ook kaarten mee. Die Invention Cards geven je permanente of tijdelijke bonussen. Daardoor duurt het tijdelijk korter om bomen om te hakken bijvoorbeeld, of gaat het delven van steen permanent wat sneller.

Het leukste onderdeel van New Frontier Days zijn echter de onverwachte gebeurtenissen. Er kunnen natuurrampen optreden of wilde beesten opduiken die je nederzetting of pioniers aanvallen. In beide gevallen neemt het vooral een flinke hap uit je inkomsten. Het kost je geld en grondstoffen om de schade te herstellen. Jammer is dat met dergelijke gebeurtenissen ook meteen alles is omschreven wat voor spanning in de game zorgt. New Frontier Days is dan ook niet heel gevarieerd. Naast de Story Mode kun je ook in Survival Mode en Free Mode spelen. In de eerste kun je zelf een moeilijkheidsgraad kiezen, variërend van Easy tot Insane. Op het ontbreken van Jessica na is alles verder echter hetzelfde. In Free Mode is dat anders; daar is er geen Harvest-festival en kun je dus bouwen wat je wilt, zonder enige druk.

Conclusie

New Frontier Days: Founding Pioneers is helaas niet de spannendste game voor de Nintendo Switch. Er zit weinig afwisseling in de gameplay en ook op andere fronten is de game niet best. Zo is duidelijk dat de game oorspronkelijk voor de 3DS is gemaakt. Voor een Switch-game schiet het uiterlijk echter flink te kort. Het ziet er allemaal erg blokkerig uit. Ook de besturing is niet best. Hij lijkt overgenomen van de pc-games waar de makers zich op baseerden. Dat werkt echter niet heel prettig op de Switch, zeker niet als je deze console in handheld-vorm gebruikt. New Frontier Days is daarmee een rustig voortkabbelende en helaas wat saaie game geworden.