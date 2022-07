Google wordt geblokkeerd in pro-Russische gebieden in Oekraïne

Russische separatisten hebben aangekondigd dat ze Google in bepaalde bezette gebieden in Oekraïne gaan blokkeren. De zoekmachine zou 'terrorisme en geweld tegen alle Russen' aanwakkeren.

De door separatisten uitgeroepen Luhansk People's Republic en Donetsk People's Republic hebben binnenkort naar eigen zeggen geen toegang meer tot Google, aldus Reuters. In een post op Telegram zegt Denis Pushilin, de leider van de zelfuitgeroepen DPR, dat Google in opdracht van de Amerikaanse overheid geweld aanwakkert tegen Russen in de Donbas. The Guardian citeert: "Dit gebeurt er in elke samenleving met criminelen: ze worden geïsoleerd van anderen. Als Google stopt met het voeren van een crimineel beleid en zich houdt aan de mainstream wetgeving, moraliteit en gezond verstand, is er geen reden voor een blokkade."

Er is al jaren onenigheid in het Oosten van Oekraïne; de twee zelfuitgeroepen pro-Russische republieken werden in april van 2014 opgericht en zijn tot dusver alleen door Rusland, Noord-Korea en Syrië erkend. De Oekraïense overheid heeft de betreffende 'republieken' als terroristische organisaties bestempeld.

De relatie tussen Rusland en Google is sinds de invasie in Oekraïne gecompliceerd. Onder meer Google News werd door Rusland geblokkeerd en er werd een Russische Google Play Store uitgebracht, al bleef een algehele blokkade van de zoekmachine in Rusland zelf vooralsnog uit. De lokale tak van Google moest in mei overigens wel faillissement aanvragen vanwege de beslaglegging op de bankrekening van het bedrijf.