Groei GTA V-leveringen is niet gestegen na release op PS5 en Xbox Series

Take-Two heeft in het afgelopen kwartaal 5 miljoen exemplaren van GTA V geleverd. Dat is eenzelfde aantal als in voorgaande kwartalen. De leveringen zijn dus niet sterk gegroeid na de komst van de verbeterde versie voor de PlayStation 5 en Xbox Series X en S.

Sinds 15 maart is de verbeterde versie van GTA V voor consoles te koop. Twee weken voor het einde van het kwartaal waar Take-Two cijfers over heeft bekendgemaakt, vond de release plaats. Bij de toelichtingen meldt de uitgever niet hoeveel exemplaren er van de nieuwe versie zijn verkocht, maar de stijging van GTA V-leveringen is in ieder geval niet toegenomen.

Take-Two leverde in het afgelopen kwartaal 5 miljoen exemplaren van GTA V. Sinds begin 2020 zijn de leveringen van de game ieder kwartaal met een vergelijkbaar aantal gestegen. Tegenover Gamesindustry.biz zegt Take-Two toch dat de nieuwe versie 'de verwachtingen heeft overtroffen'. In totaal is Grand Theft Auto V nu 165 miljoen keer geleverd.

De totale Grand Theft Auto-franchise staat nu op 375 miljoen geleverde exemplaren. Ook dat is een stijging van 5 miljoen exemplaren ten opzichte van het vorige kwartaal. Dat betekent dat Take-Two in het afgelopen kwartaal vrijwel alleen exemplaren van GTA 5 heeft geleverd en geen noemenswaardig aantal van Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition.

Take-Two rept niet over de verkopen van deze remasterbundel. Begin dit jaar zei de uitgever nog dat de verkopen ervan 'beter dan verwacht' waren. Toen was uit cijfers op te maken dat er maximaal ongeveer 10 miljoen exemplaren van de bundel zijn geleverd.

De inkomsten uit 'terugkerende uitgaven' zoals microtransacties en dlc daalden met 6 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Volgens Take-Two komt dat door de release van andere grote games, inclusief die van de uitgever zelf. Dat zou het uitgavegedrag van spelers beïnvloed hebben.

Rockstar Games bracht aan het einde van het kwartaal ook GTA+ uit. Een abonnement voor GTA Online op de PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Het is niet bekend hoeveel mensen betalen voor een dergelijk abonnement, maar Take-Two stelt dat de 'initiële conversie de verwachtingen heeft overtroffen'.

