'Twitter-deal on hold vanwege nieuwe informatie over nepaccounts'

De overname van Twitter door Elon Musk is 'tijdelijk on hold' gezet meldt Musk op Twitter. Volgens Musk komen er binnenkort meer details over het aantal actieve gebruikers op het platform, die van invloed kunnen zijn op de deal.

Volgens het bericht van Musk komen er binnenkort meer details naar buiten over het eerdere bericht dat Twitter het aantal nepaccounts verkeerd heeft berekend. Volgens Twitter is het aandeel van nepaccounts op het platform minder dan vijf procent. Naar eigen zeggen had Twitter op 31 maart dit jaar 229 miljoen dagelijkse gebruikers, maar dat aantal is dus te hoog ingeschat.

De Tesla-topman maakte eerder dit jaar bekend een bod te doen op Twitter. Kort daarna volgde een bod van 44 miljard dollar en eind april maakte Twitter bekend dat het akkoord gaat met de deal van omgerekend 41 miljard euro.

Hoewel de deal volgens Musk nu on hold staat, moeten ook de autoriteiten de deal nog goedkeuren. Volgens The Wall Street Journal is de Amerikaanse autoriteit SEC een onderzoek gestart naar de aankoop van een groot aandeel in Twitter door Musk voorafgaand aan de deal. De autoriteit zou onderzoeken of Musk dit niet eerder had moeten melden.