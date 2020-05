Prototype raket SpaceX ontploft na test op lanceerplatform

Een prototype raket van SpaceX, de Starship SN4, is op vrijdag in Texas ontploft tijdens een static fire test. Het lijkt erop dat er weinig van de raket over is en het lanceerplatform ook beschadigd is. De test heeft niet te maken met de bemande Amerikaanse missie naar het ISS.

Wat precies de oorzaak van de explosie was, is nog niet duidelijk. De static fire test zelf werd wel met succes uitgevoerd; de explosie volgde ongeveer een minuut daarna. Volgens commentaar van NASASpaceFlight.com zijn de wolken die van de raket af komen in de aanloop naar de explosie ook niet gebruikelijk.

Het is het vijfde prototype van de Starship. De vorige vier gingen veelal soortgelijke lotten tegemoet, met uitzondering van de SN2. Space.com schrijft dat de SN4 ondanks de catastrofale mislukking van de static fire test het langst functioneren en meest succesvolle prototype Starship-raket is tot nu toe.

Als de test geslaagd was, dan was het plan om de raket een low-altitude test te laten doen. Uiteindelijk is het ontwerp bedoeld voor het transporteren van mensen naar bestemmingen als de maan en Mars. Intussen wordt er al gewerkt aan de opvolger, de SN5. De tweede poging om een Falcon 9-raket met Crew Dragon-capsule en twee NASA-astronauten naar het ISS te sturen, vindt zaterdagavond om 21:00 plaats.