Ingebouwde adblocker Brave-browser wordt 'gemiddeld 69 keer sneller'

De makers van de Brave-browser hebben naar eigen zeggen een versnelling van gemiddeld factor 69 bereikt op het gebied van web requests verwerken. Dit door het herschrijven van de ingebouwde adblocker in de Rust-programmeertaal.

Reden voor de overstap was volgens de browsermakers dat Brave simpelweg 'sneller kon' volgens een onderzoek van Cliqz en Ghostery, respectievelijk een browsermaker en de ontwikkelaar van de gelijknamige browserextensie. Dit onderzoek werd weer gedaan in het kader van de Manifest V3-controversie, die momenteel bij het Chromium-project speelt. Brave is weliswaar gebaseerd op Chromium, maar heeft daar niet mee te maken omdat webrequests door de browser zelf gefilterd worden en niet door een add-on.

Naast de overstap naar het door Mozilla ontwikkelde Rust benut de nieuwe adblocker een tokenization methode, die ook gebruikt wordt in uBlock Origin en Ghostery. Het resultaat is een gemiddelde verwerkingstijd per web request van 5,7 microseconden. Meer details over het proces staan op de blogpost van de makers.

De herschreven adblocker is vanaf nu beschikbaar in de developer- en nightly-versies van de browser. Dat betekent dat ze op termijn ook naar de releaseversie komen. De Brave-browser is een project van Brendan Eich, oud-directeur van Mozilla en de maker van JavaScript. De browser is gespitst op de privacy van gebruikers en beloont gebruikers met een cryptovaluta voor het kijken van privacyrespecterende advertenties. Die munten kunnen weer gegeven worden aan online contentmakers.