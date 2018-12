Benchmarks tonen negatieve impact op prestaties van Denuvo-drm

Benchmarks van YouTube-kanaal Overlord Gaming geven inzicht in het prestatieverlies dat de Denuvo-drm oplevert bij pc-games. Sommige games krijgen na verloop van tijd een patch die de drm weghaalt, waardoor het verschil met en zonder drm meetbaar is.

Overlord Gaming toont in zijn nieuwste video over Denuvo de prestaties van onder andere Dishonored 2 en uitbreiding Death of the Outsider. Beide games hebben van Bethesda een patch gekregen die de Denuvo-drm verwijdert. Het verschil in laadtijden is aanzienlijk volgens de benchmarks. Het laden van het hoofdmenu van Death of the Outsider duurt 177 seconden bij de Denuvo-versie, na het verwijderen van de drm is dat nog 136 seconden. Het laden van een missie duurt met de drm 73 seconden en zonder Denuvo is dat 40 seconden.

Zonder de drm is de gemiddelde framerate van Dishonored 2 bij maximale instellingen 60,1fps, terwijl dat met de drm 56,8fps is. Denuvo zorgt ook voor pieken in de frametimes, die door spelers ervaren worden als haperingen in de game. Bij Death of the Outsider is de maximale frametime met Denuvo 137ms, na het verwijderen van de drm is dat 58ms.

Het verschil in frametimes is in Moto Racer 4 nog veel groter. Met drm meet het YouTube-kanaal maximaal 443ms en zonder drm is dat 68ms. Ook gaat de minimale framerate flink omhoog, van 98fps naar 132fps. Zonder drm kost het laden van een missie 16 seconden, terwijl dat met Denuvo 26 seconden is.

Ook in Lords of the Fallen en Rime zitten flinke verschillen. De Denuvo-versies hebben flinke haperingen met frametimes van maximaal 190ms voor Lords of the Fallen en 136ms voor Rime. Zonder de drm is dat respectievelijk zo'n 46ms en 64ms.

Hoewel veel games met Denuvo tegenwoordig gekraakt worden, is dat geen oplossing tegen het prestatieverlies. Bij gekraakte games wordt de drm omzeild, maar is deze nog wel aanwezig en blijft de negatieve impact op de prestaties bestaan. Pas als uitgevers zelf een patch uitbrengen die de drm uitschakelt, is die negatieve invloed weg.

Sommige games met Denuvo krijgen een patch als de drm van het spel gekraakt is. Uitgevers zouden de drm ook als succesvol zien als de kopieerbeveiliging maar korte tijd werkt. Er is al lange tijd kritiek op Denuvo vanuit pc-gamers, omdat de game de prestaties negatief beļnvloed. De Denuvo-drm is ontwikkeld door het gelijknamige Oostenrijkse bedrijf. Begin dit jaar werd Denuvo overgenomen door het Nederlandse bedrijf Irdito.