'Intel maakt in tweede helft 2018 Coffee Lake-octacores beschikbaar'

Intel brengt in de tweede helft van 2018 desktopprocessors met acht cores en ondersteuning voor HyperThreading voor de Z390-chipset beschikbaar, zo valt op te maken uit opmerkingen van laptopmaker Eurocom.

Een supportmedewerker van Eurocom meldt de komst van de Z390-chipset met ondersteuning voor octacores op het forum van Notebookreview. De fabrikant gaat zijn Tornado F5-laptop ermee uitrusten. Eurocom voorziet high-endlaptops vaker van processors die eigenlijk voor desktops bedoeld zijn. Eurocom slaat de Z370-chipset over, meldt de medewerker verder.

De komst van de Z390-chipset bleek vorige week uit een uitgelekte roadmap. Daar stond de chipset voor high-endmoederborden voor een introductie eind volgend jaar, in aanvulling op de Z370. Moederborden met die chipset moeten al in het vierde kwartaal van dit jaar verschijnen. Die introductie gaat gepaard met de komst van de Core i7-8700K en Core i5-8600K, die over zes cores met HyperThreading hebben. Begin 2018 moeten er H370-moederborden voor het mainstreamsegment en H310-borden in het budgetsegment komen.