Delftse waterstofraceauto doet voor eerst mee met fossiele brandstofcompetitie

Een studententeam van het Forze Hydrogen Electric Racing van de TU Delft heeft op zondag voor het eerst met een waterstofraceauto meegedaan aan een raceklasse met reguliere raceauto's die worden aangedreven door benzinemotoren.

De Forze VII heeft zondag op het TT circuit in Assen meegedaan met de Supercar Challenge, een raceklasse waarin raceversies van reguliere sportauto's meedoen. De waterstofauto auto is gefinisht, maar werd niet geclassificeerd, omdat er niet werd meegedaan met een eerdere race die op zaterdag plaatsvond. Dat kwam omdat er zaterdag eerst waterstof moest worden bijgetankt, na de deelname op de vrije training op vrijdag. Het circuit heeft geen faciliteiten voor het bijtanken van waterstof, dus dat moest op zaterdag elders gebeuren. Tijdens de vrije training zette de Forze VII de vierde snelste tijd neer.

Woordvoerder Tinie Lam legt uit dat de race op zondag begon met moeilijkheden, aangezien de auto niet wilde starten. "Voor de aandrijving en de brandstofcel maken we gebruik gemaakt van veel zelfgeschreven software, en daar zat het probleem. We moesten het systeem opnieuw starten om uiteindelijk aan de race te kunnen deelnemen, waarna we wel heel competitief zijn geweest. Onze auto heeft de op twee na snelste rondetijd neergezet, met een tijd van 1 minuut, 57 seconden en 29 honderdsten." Volgens Lam is het de bedoeling dat de auto volgend jaar wel geclassificeerd wordt.

De gebruikte waterstofraceauto is qua vorm en uiterlijk vergelijkbaar met de LMP -raceauto's die bijvoorbeeld bekend zijn van de 24 uur van Le Mans-race. De 1100kg zware waterstofauto is voorzien van brandstofcellen waarin zuurstof en waterstof met elkaar reageren. De vrijgekomen elektrische energie wordt gebruikt om elektromotoren aan te drijven. De auto heeft een totaal vermogen van 258pk, de topsnelheid bedraagt 210 km/u en de auto accelereert in 4 seconden van 0 naar 100 km/u. De auto slaat de remenergie op een in een soort buffersysteem dat bestaat uit supercondensatoren, waarmee energie heel snel is op te slaan en weer is vrij te geven.

Het Forze Hydrogen Electric Racing-project bestaat uit een team van ongeveer vijftig studenten van de TU Delft. Zij werken fulltime aan de auto, en pauzeren daarvoor vaak hun studie met een jaar. Ook doen er voormalige Delftse studenten mee.