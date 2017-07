Chinese eigenaar League of Legends beperkt gametijd voor kinderen

De Chinese eigenaar van de game League of Legends, Tencent, gaat de tijd die Chinese kinderen dagelijks kunnen doorbrengen met de game King of Glory beperken. De Chinese internetgigant wil hiermee voorkomen dat kinderen verslaafd raken aan deze kloon van League of Legends.

Volgens de nieuwe regels mogen kinderen van onder de twaalf jaar oud de moba King of Glory slechts één uur per dag spelen. Daarnaast mag deze groep na negen uur 's avonds helemaal niet meer inloggen. Kinderen van twaalf jaar en ouder mogen dagelijks maximaal twee uur met King of Glory doorbrengen.

Als deze limiet van twee uur wordt overschreden, worden de gamers 'spontaan gedwongen offline te gaan'. Dat meldt de website Ecns. Of dat betekent dat een game abrupt wordt afgebroken, of dat de kinderen hun speelsessie nog wel kunnen afronden maar dat de mogelijkheid tot het starten van nieuwe games wordt afgesloten, is onduidelijk. De maatregelen worden dinsdag ingevoerd.

Daarnaast zou een medewerkers van Tencent hebben gezegd dat ouders in realtime toezicht kunnen houden op hun kinderen en een sessie van King of Glory onmiddellijk kunnen afsluiten via een registratie op een speciale toezichtswebsite. Tencent gaat ook de hoeveelheid geld die kinderen aan in-game items kunnen besteden inperken.

Deze zet komt na brede kritiek over de negatieve effecten die de game kan hebben op kinderen. Vele kinderen zouden al verslaafd zijn aan King of Glory. Zo zou een elfjarige gamer omgerekend al bijna 5000 euro hebben uitgegeven aan de in-game items en een andere twaalfjarige zou al bijna 5.200 euro hebben gespendeerd.

King of Glory is een van de populairste games in China; miljoenen gebruikers zijn dagelijks actief. De Game is een kloon van de populaire moba League of Legends. King of Glory heeft meer dan 200 miljoen geregistreerde gebruikers waarvan de helft uit jongeren zou bestaan. Tencent is de eigenaar van Riot Games, de ontwikkelaar van League of Legends.

In 2010 heeft de Chinese overheid een wet ingevoerd die gamesverslaving moet tegengaan. Volgens deze wet moeten ontwikkelaars maatregelen nemen om verslaving onder gamende kinderen tegen te gaan en moeten gamers zich met hun echte naam registreren. Tencent zei toen al zich hier aan te zullen houden. Ook moeten gamemakers technieken ontwikkelen die de speeltijd beperken, al schrijft de wet niet voor hoeveel uur per dag gamers mogen spelen.