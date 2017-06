SpaceX lanceert en landt twee raketten binnen een weekend

SpaceX heeft dit weekend met succes twee Falcon 9-missies binnen 49 uur van elkaar uitgevoerd. Op vrijdagavond lanceerde het bedrijf voor de tweede keer een hergebruikte Falcon 9-raket; op zondagavond lanceerde het een nieuw exemplaar.

De lancering van zondag vond plaats vanaf de Vandenberg-luchtmachtbasis in Californië. Het doel was om 10 satellieten van communicatiebedrijf Iridium in low earth orbit te brengen. SpaceX heeft daarmee de eerste 20 van in totaal 75 satellieten voor het bedrijf de ruimte in geschoten. Net als bij eerdere lanceringen was ook hier het doel om de eerste trap van de Falcon 9-raket op een zeeplatform te laten landen, zodat deze opnieuw kan worden gebruikt. Dat lukte, ondanks het zware weer.

SpaceX-ceo Elon Musk voorspelde dat het een moeilijke landing zou worden. Het platform, genaamd Just Read The Instructions, moest daardoor verplaatst worden. De bij de lancering gebruikte Falcon 9-raket was voorzien van nieuwe grid fins. Deze moeten zorgen voor een verhoogde precisie bij het landingsproces van de raket. De nieuwe grid fins zijn gemaakt van titanium in plaats van aluminium, waardoor ze volgens Musk zonder onderhoud voor een groot aantal vluchten ingezet kunnen worden. De grid fins bestaan uit een enkel stuk gegoten en gesneden titanium en hebben geen aanvullende bescherming nodig.

De lancering van vrijdagavond was de tweede keer dat SpaceX gebruikmaakte van een hergebruikte eerste trap van een Falcon 9. Het is al lang de strategie van SpaceX om raketten te kunnen recyclen en zo de kosten terug te brengen. Daarnaast wil het lanceringen sneller achter elkaar laten plaatsvinden, waarvan de missies van dit weekend een demonstratie waren.

Vrijdag werd een communicatiesatelliet voor een Bulgaars tv-bedrijf de ruimte in gebracht. Volgens Quartz komt het niet vaak voor dat er lanceringen binnen 48 uur van elkaar door dezelfde organisatie plaatsvinden. De laatste keer dat dit gebeurde was in 2008, toen ging het om SpaceX-concurrent United Launch Alliance. Door aan te tonen in korte tijd meerdere lanceringen uit te kunnen voeren, zou SpaceX nieuwe grote opdrachten kunnen binnenhalen.