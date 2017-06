SpaceX lanceert tweede hergebruikte Falcon 9 - update

SpaceX lanceert vrijdagavond voor de tweede keer een hergebruikte Falcon 9-raket, na een succesvolle eerdere poging. Deze keer vervoert de raket een communicatiesatelliet. Dit weekend staat er nog een tweede lancering gepland voor het bedrijf.

De huidige lancering vindt plaats vanaf platform 39A op Cape Canaveral in Florida. Het gaat om de lancering van de satelliet BulgariaSat-1 van het Bulgaarse tv-bedrijf Bulsatcom. Volgens Space.com gaat het om dezelfde booster die in januari werd gebruikt om tien communicatiesatellieten voor het bedrijf Iridium te ruimte in te schieten. Als de missie succesvol verloopt, is het de elfde keer dat SpaceX een raket weer laat landen na lancering. Volgens Elon Musk wordt het een moeilijke opgave, onder meer omdat er veel hitte zal vrijkomen.

In maart vond de eerste keer plaats dat SpaceX een hergebruikte raket inzette. Het bedrijf gebruikte diezelfde eerste trap in april vorig jaar, om een Dragon-capsule naar het International Space Station te zenden voor bevoorrading. Net als toen slaagde de ruimtevaartorganisatie erin om de Falcon 9 met succes op een zeeplatform te laten landen. De core-booster bevat hiervoor uitklapbare poten en een thrustersysteem.

Komende zondag staat opnieuw een Falcon 9-lancering gepland, deze keer met een nieuwe raket en opnieuw satellieten voor Iridium. Die lancering vindt plaats vanaf de Vandenberg-basis in Californië. Volgens Quartz komt het niet vaak voor dat er lanceringen binnen 48 uur van elkaar door dezelfde organisatie plaatsvinden. De laatste keer dat dit gebeurde was in 2008, toen ging het om SpaceX-concurrent United Launch Alliance.

De huidige lancering, die ongeveer een uur is uitgesteld om aanvullende controles uit te voeren, is via onderstaande livestream te bekijken.

Update, 21:19: De raket is met succes geland op het zeeplatform 'of course I still love you' met een zogenaamde three engine landing burn.