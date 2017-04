Door Sander van Voorst, dinsdag 4 april 2017 08:09, 11 reacties • Feedback

Volgens nieuwe geruchten heeft Apple bestellingen geplaatst voor gebogen oled-panelen bij de Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung. Die zouden gebruikt moeten worden in zeventig miljoen nieuwe iPhone-toestellen.

Bronnen binnen de keten van toeleveranciers meldden de omvang van de bestelling aan de Japanse zakenkrant Nikkei. De bestelling komt overeen met de inschatting van een analist, die stelde dat de omvang dit jaar zeventig miljoen schermen zou zijn en dat het Zuid-Koreaanse bedrijf in staat zou zijn 95 miljoen panelen te leveren, mocht dat nodig zijn. Bovendien zou Samsung de enige leverancier zijn voor Apple.

Apple heeft nog geen iPhones met oledscherm gemaakt, maar volgens eerdere geruchten komt daar dit jaar verandering in. De verwachting is dat Apple drie iPhones uitbrengt en dat alleen het duurste model dit jaar een oledscherm krijgt. Volgens de huidige informatie gaat het daarbij om een gebogen 5,8"-scherm. Het zou gaan om een scherm met een langere beeldverhouding van 16:9. Samsung gebruikt zelf een 18,5:9-scherm in zijn Galaxy S8.

Er zijn verschillende berichten over de oled-panelen in de iPhone naar buiten gekomen, zo zou Apple ook gesprekken hebben gevoerd met Sharp en het Chinese BOE. De bronnen laten verder aan de krant weten dat alledrie de nieuwe iPhone-modellen zijn uitgerust met techniek voor draadloos opladen, al zouden er momenteel nog oververhittingsproblemen opgelost moeten worden. Terwijl alle modellen waterdicht zijn, heeft in ieder geval één exemplaar een 3d-camera voor gezichtsherkenning aan boord. Het duurste model zou bovendien de Home-knop missen.