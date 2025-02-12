Door Tomas Hochstenbach

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Beste voeding voor midrange (550-650W)

Voeding Community Best Buy Guide

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Beste voeding voor een midrange game-pc (550-650W)

Voeding Best Buy Guide

Een voeding van 550W tot 650W is geschikt voor een midrangegamesysteem of een zakelijke equivalent daarvan. In sommige gevallen raden we meerdere vermogens van dezelfde voeding aan, maar 650W wordt steeds vaker de laagste optie in een serie.

Updates

29-5-2026 We hebben dit advies gecheckt en dit zijn nog steeds onze aanraders.
29-7-2025 We hebben de Be quiet Pure Power 13 M toegevoegd als alternatief, als vervanger van de Pure Power 12 M.
12-6-2025 Nu hij weer goed leverbaar is en de door gebruikers gemelde problemen zijn opgelost in een nieuwe revisie, hebben we de Corsair RM650e (2025) weer toegevoegd als Best Buy.
17-1-2025 We hebben één aanrader verwijderd omdat die niet langer leverbaar is.

✅ Alle voedingen op deze pagina zijn ATX 3.0/3.1-compatibel.

Best Buy

Corsair RM650e (2025) Zwart Corsair RM650e (2025) Zwart Corsair RM650e (2025) Zwart Corsair RM650e (2025) Zwart Corsair RM650e (2025) Zwart Corsair RM650e (2025) Zwart Corsair RM650e (2025) Zwart
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Corsair RM650e (2025) Zwart 650W (Cybenetics ETA Gold (230V)) • volledig modulair 2.5 van 5 sterren
(7 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 84,-
€ 83,- bij Amazon.nl Bekijk alle prijzen

In de nieuwste versie heeft Corsair zijn relatief betaalbare RMe-voedingen compatibel gemaakt met de nieuwste ATX 3.1-standaard. Een 550W-variant is er niet; 650W is de instapcapaciteit. De voeding komt uitstekend naar voren in het testrapport van Cybenetics, waarbij vooral de zeer lage geluidsproductie opvalt.

De RM650e heeft volledig modulaire bekabeling, waaronder een 12V-2x6-kabel voor gpu's tot 300W. Met 14cm is hij een paar centimeter minder diep dan alternatieven, wat van pas kan komen in krappe builds. De 120mm-fan wordt semipassief aangestuurd - tot aan halve belasting staat hij volledig stil - maar in tegenstelling tot bij sommige duurdere voedingen, kun je dat niet zelf uitzetten.

De eerste batches van de nieuwe RMe-serie hadden last van volgens Corsair verder onschadelijke 'knettergeluiden' bij specifieke belastingen. Alle psu's die nu worden verkocht, zouden van een nieuwe revisie moeten zijn waarin dat is opgelost.

Oem: HEC Cybenetics-labels (230V): efficiëntie Platinum, geluid A++

Laagste totaalprijzen bij 19 winkels

Alternatief

be quiet! Pure Power 13 M | 550W be quiet! Pure Power 13 M | 550W be quiet! Pure Power 13 M | 550W be quiet! Pure Power 13 M | 550W be quiet! Pure Power 13 M | 550W be quiet! Pure Power 13 M | 550W
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be quiet! Pure Power 13 M | 550W 550W (Cybenetics ETA Platinum (230V)) • volledig modulair Prijs bij publicatie: € 88,-
€ 87,99 bij NBB.com Bekijk alle prijzen

Ook verkrijgbaar in 650W

Waar veel andere fabrikanten dat achterwege laten, blijft Be quiet ook 550W-varianten van zijn luxere voedingseries op de markt brengen. In vergelijking met de Pure Power 12 M is Be quiet voor deze serie overgestapt naar een singlerail-ontwerp, zoals ook bij andere fabrikanten gebruikelijk is. Daarnaast is deze voeding bijzonder stil. De 12V-2X6-kabel kan 300W leveren; bij het 650W-model is dat 450W. In vergelijking met de andere aanraders, neemt de Pure Power 13 M met een diepte van 16cm wel wat meer plaats in je kast in beslag.

Oem: FSP Cybenetics-labels (230V): efficiëntie Platinum, geluid A++

Laagste totaalprijzen bij 15 winkels

Alternatief

Thermaltake Toughpower GF A3 Gold 650W - TT Premium Edition Thermaltake Toughpower GF A3 Gold 650W - TT Premium Edition Thermaltake Toughpower GF A3 Gold 650W - TT Premium Edition Thermaltake Toughpower GF A3 Gold 650W - TT Premium Edition Thermaltake Toughpower GF A3 Gold 650W - TT Premium Edition Thermaltake Toughpower GF A3 Gold 650W - TT Premium Edition
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Thermaltake Toughpower GF A3 Gold 650W - TT Premium Edition 650W (Cybenetics ETA Platinum (230V)) • volledig modulair 5 van 5 sterren
(1 gebruikersreview) Prijs bij publicatie: € 95,-
€ 94,95 bij Amazon.nl Bekijk alle prijzen

Thermaltake heeft met de Toughpower GF A3 Gold een 650W-voeding neergezet die vrijwel alle vinkjes zet. Zo heeft hij volledig modulaire bekabeling en een ventilator waarvan je met een schakelaar zelf kunt bepalen of hij semipassief werkt of altijd moet draaien. De 12Vhpwr-kabel kan maximaal 300W leveren. Deze psu krijgt een Platinum-label bij Cybenetics, en een rating van A- voor de geluidsproductie. Daarmee is hij wat luider dan de Corsair en Be quiet. De diepte van 14cm kan in krappe builds een voordeel zijn.

Laat je trouwens niet gek maken door de lange productnaam: er bestaat geen 'niet-premium' editie.

Oem: HKC Cybenetics-labels (230V): efficiëntie Platinum, geluid A-

Laagste totaalprijzen bij 11 winkels

Totstandkoming

Voedingen zijn een van de weinige computeronderdelen die we niet testen in het Tweakers-testlab. Psu's testen met de diepgang die we zouden willen bieden, wordt simpelweg te duur en tijdrovend. Gelukkig is Tweakers veel meer dan de mensen die er werken; we hebben ook een community met buitengewoon veel kennis op dit gebied. Deze Best Buy Guide is dan ook mede tot stand gekomen dankzij de input van communityleden in dit topic. Dank daarvoor!

We baseren ons bij de adviezen onder meer op externe reviews, eigen ervaringen van communityleden, de publieke testrapporten van certificaatorganisatie Cybenetics en de verkrijgbaarheid van producten; zoals bij alle Best Buy Guides zijn onze aanraders het liefst breed en duurzaam op voorraad.

Op het forum worden actuele ontwikkelingen in voedingenland gevolgd in het Voeding-advies-en-informatie-topic. Zuinige voedingen voor lage vermogens, zoals PicoPSU's, komen daarnaast regelmatig voorbij in het Grote-zuinige-server-topic. Een andere interessante bron is de website van Jon Gerow, de r&d-directeur van Corsairs voedingendivisie.

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Reacties (34)

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kdekker 12 februari 2025 14:40
Omdat de keuze in de 550W (en kleinere wattages) vrij klein is: hoeveel maakt het uit als je een (eigenlijk overkill) voeding van 650W neemt? Het enige prettige eraan is, dat je later je systeem uit kunt breiden met een GPU-kaart, maar hoeveel stroomverbruik scheelt het nu?

Bij 10% load zijn de meeste voedingen toch richting de 80% efficient (net eronder). Volgens mij maakt het dan nauwelijks uit aan (verlies/verspilling van energie) of je een 450W (verlies van 20% = 9W), 550W (=11W) of 650W (=13W) voeding monteert (uiteraard is nog zwaarder nog meer overkill, maar die keuze hoeft niet gemaakt te worden, omdat 650W wel goed verkrijgbaar is). Je praat hooguit over 10W (en ik ga er even van uit dat een PC niet altijd aan staat).
goldrnr @kdekker12 februari 2025 14:44
Vaker gelezen, en gezien op youtube dat dit nauwelijks scheelt
(paar % die je in je leven niet terugverdiend krijgt). Maar het blijft wonderbaarlijk hoe duur een voeding is tegenwoordig :)
bantoo @kdekker12 februari 2025 14:47
Dat gaat inderdaad om <10W. Zolang als het aankoopbedrag niet bijzonder veel verschilt boeit het dus niet echt zolang als het wattage maar hoog genoeg is.
RAW_ 12 februari 2025 19:05
Let op bij de Thermaltake dat er twee varianten in omloop zijn met exact dezelfde modelnaam: De door HKC (China) geproduceerde variant welke wordt aangeraden in deze BBG en een door CE-link (Vietnam) geproduceerde versie. Helaas is de versie van CE-link een stuk minder. Onder andere de protection features zijn een pak minder goed en een van de reviewexemplaren van Aris overleefde de tests niet...

Voor zover ik weet is er geen manier om van te voren te checken welke versie je ontvangt (behalve op de doos te zoeken naar een "Made in China" label). Wat mij betreft maakt dit het niet een ideale keuze voor een BBG.
Bull 12 februari 2025 15:44
De Corsair RM650e (2025) en de zwaardere varianten zijn niet Cybenetics Platinum gecertificeerd maar Cybernetics Gold.

Bron: https://www.corsair.com/e...r-supply-eu-cp-9020302-eu

'Cybenetics Gold-certified efficiency'


Edit: Alleen de 850 Watt uitvoering is Gold certified, de 650, 750 en de 1000 Watt uitvoeringen zijn Platinum gecertificeerd.

[Reactie gewijzigd door Bull op 12 februari 2025 16:00]

HugoBoss1985 @Bull12 februari 2025 15:54
Dank!

Ik kon dit al nergens terugvinden en vond alleen maar de Cybernetics rating... wilde graag de "gewone" rating weten.
Dat wordt blijkbaar niet meer genoemd/toegepast ("Cybernetics Gold" i.p.v. "Gold")?

[Reactie gewijzigd door HugoBoss1985 op 12 februari 2025 15:58]

Bull @HugoBoss198512 februari 2025 15:58
Corsair spreekt zichzelf trouwens tegen want ze spreken zowel over Cybernetics Gold als over Cybernetics Platinum dus ik weet het nu ook niet meer hoor:?

Edit: Alleen de 850 Watt uitvoering is Gold certified, de 650, 750 en de 1000 Watt uitvoeringen zijn Platinum gecertificeerd.

[Reactie gewijzigd door Bull op 12 februari 2025 16:00]

HugoBoss1985 @Bull12 februari 2025 16:00
Op de afbeelding van de verpakking staat een "Platinum" label... wellicht daar maar vanuit gaan.
Verder staat op de Corsair pagina dat de RMe series tussen Gold en Platinum zit :P

Lekker duidelijk inderdaad.

https://www.cybenetics.co...er-supplies&params=7,0,28

Daar staat ook "Platinum"

[Reactie gewijzigd door HugoBoss1985 op 12 februari 2025 16:02]

Bull @HugoBoss198512 februari 2025 16:01
Alleen de 850 Watt uitvoering is Gold certified, de 650, 750 en de 1000 Watt uitvoeringen zijn Platinum gecertificeerd.
AuteurTomas Hochstenbach Redacteur @Bull12 februari 2025 16:02
Corsair adverteert de hele RMe-serie idd als Gold, maar de Cybenetics-testresultaten van de RM750e en RM650e waren zelfs goed genoeg voor een Platinum certificaat:
https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/2628/
https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/2625/

Nu is adverteren met Gold denk ik niet foutief, want een Platinum-voeding voldoet natuurlijk per definitie ook aan de Gold-eisen, maar dat is waar de verwarring vandaan komt.

De RM850e haalt dat overigens niet en is dus wel 'echt' Gold:
https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/2630/
KroketMafia 12 februari 2025 15:47
Ik denk dat 650W niet genoeg is voor een midrangegamesysteem. (bijvoorbeld de RX7700XT vereist al een 700W PSU)
kanvua @KroketMafia12 februari 2025 15:50
Hoe kom je daar bij? Die videokaart gebruikt 230W. De rest van een gemiddeld midrange systeem gebruikt echt niet meer dan 300W.
KroketMafia @kanvua12 februari 2025 15:55
Zie "requirements" hier https://www.amd.com/en/pr...md-radeon-rx-7700-xt.html
AuteurTomas Hochstenbach Redacteur @KroketMafia12 februari 2025 16:04
Dergelijke 'requirements' worden met een enorme marge gegeven; echt de slechtste 700W psu moet dus zelfs voldoen. Op de Overzichtspagina van deze BBG staat onder het kopje 'Hoeveel watt heb je nodig?' veel zinniger advies.
i-chat @Tomas Hochstenbach12 februari 2025 16:23
ik heb het idee - maar misschien is dat ook gewoon outdated? - maar volgens mij gaan die 'aanbevelingen vooral over de rails (lees: veel budget voedingen in de range van 500) heb een 12v rail die die 20a niet of nauwelijks aankan dus dan gaat men al snel naar zwaardere voedingen waar één en ander net iets zwaarder is uitgevoerd...

met een hele goede voeding zou prima op een 450w psu kunnen baseren mits die 12v rail sterk genoeg is... de rest van van een simpel systeem kun je namelijk prima ruim onder de 200w houden (desnoods met een lichte undervolt).
HSken @i-chat12 februari 2025 22:44
Het voordeel van een véél zwaardere psu te kopen is dat hij nauwelijks belast wordt en muis stil blijft, je je geen zorgen hoeft te maken dat je over de limiet gaat, ik bouw al 25j PCs en psu problemen debuggen is héél lastig! Random Bluescreen of shutdown...
EdwinB @KroketMafia12 februari 2025 15:57
En dat is gebaseerd op eigen metingen van je midrange game PC? Of van een website waarop geadviseerd werd om een PC met deze videokaart uit te rusten met een 700W voeding?

Mijn game PC's halen de 400W nooit onder load... (rtx2080s / rtx4070 met 3700X)
Gipsy King
12 februari 2025 14:13
PSU is getest :
https://hwbusters.com/psu...e-atx-v3-1-psu-review/11/
Speedster 12 februari 2025 15:54
Waar is de voeding guru van Tweakers gebleven?
HugoBoss1985 @Speedster12 februari 2025 15:57
Naar de supermarkt voor eten :+
Serieus: wie bedoel je want ik weet er een aantal te noemen hier?
Youp1e @HugoBoss198516 februari 2025 14:01
Waarschijnlijk bedoelt 'ie @-The_Mask-, been a while.
Ikke_Niels 12 februari 2025 16:21
Ik ben toevallig bezig om een nieuwe computer samen te stellen met een compact budget.

Als je snijdt kan je bv ook een psu (coolermaster) van 50-60 euro nemen. Niet modulair, en met een bronze rating.

Misschien voor het kleinere budget had er ook een aanrader bij kunnen zitten ipv alleen 85+ euro voedingen. 😁
the_leonater 12 februari 2025 16:30
Ik heb toevallig vorige maand de Corsair RM650e aangeschaft (vanwege een upgrade van mijn videokaart was een 400 watt voeding niet meer voldoende).
Deze keuze heb ik gemaakt omdat dit een van de goedkopere modulaire voedingen was van een gerenommeerd merk.

Dit is mijn eerste modulaire voeding en hij bevalt prima.
Deze voeding is (ondanks de stekkers achter aan de voeding die wat ruimte innemen) zeer compact en ook zeer stil in gebruik.

Wat ik wel opmerkelijk vond is dat er slechts 1 gpu kabel bij werd geleverd (2x6+2 pins) en maar liefst 2 8pin cpu kabels.
Deze keuze snap ik niet zo goed.

Voor de rest een prima dingetje, ik ben benieuwd hoe ie zich op de lange termijn houdt aangezien de 'normale' RM650 een horror voeding kan zijn omdat die nogal vaak stuk gaat en zichzelf opblaast.

[Reactie gewijzigd door the_leonater op 12 februari 2025 16:32]

Nougat 13 februari 2025 11:41
Jammer dat de Corsair geen verwijderbaar rooster heeft.
Van der Berg 13 februari 2025 14:17
Ik heb laatst een nieuwe voeding gekocht de FSP Hydro Ti PRO 1000W uit deze Buy Guide met PCI-E 5.0 Titanium op 96%. Ik ben er zeer tevreden mee en onhoorbaar! Hiervoor had ik een Seasonic Platinum Series 860W V2 voeding dat ik 10 jaar heb gebruik hij deed het nog steeds zonder problemen. Ik wilde toch weer wat nieuwere voeding hebben en naar de toekomst toe.

Op mijn oude voeding moest ik 3 kabels gebruiken naar mijn 4090 en nu maar 1 kabel met de 12VHPWR

[Reactie gewijzigd door Van der Berg op 13 februari 2025 14:25]


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