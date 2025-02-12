In de nieuwste versie heeft Corsair zijn relatief betaalbare RMe-voedingen compatibel gemaakt met de nieuwste ATX 3.1-standaard. Een 550W-variant is er niet; 650W is de instapcapaciteit. De voeding komt uitstekend naar voren in het testrapport van Cybenetics, waarbij vooral de zeer lage geluidsproductie opvalt.

De RM650e heeft volledig modulaire bekabeling, waaronder een 12V-2x6-kabel voor gpu's tot 300W. Met 14cm is hij een paar centimeter minder diep dan alternatieven, wat van pas kan komen in krappe builds. De 120mm-fan wordt semipassief aangestuurd - tot aan halve belasting staat hij volledig stil - maar in tegenstelling tot bij sommige duurdere voedingen, kun je dat niet zelf uitzetten.

De eerste batches van de nieuwe RMe-serie hadden last van volgens Corsair verder onschadelijke 'knettergeluiden' bij specifieke belastingen. Alle psu's die nu worden verkocht, zouden van een nieuwe revisie moeten zijn waarin dat is opgelost.