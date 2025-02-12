Voeding Best Buy Guide
Een voeding van 550W tot 650W is geschikt voor een midrangegamesysteem of een zakelijke equivalent daarvan. In sommige gevallen raden we meerdere vermogens van dezelfde voeding aan, maar 650W wordt steeds vaker de laagste optie in een serie.
Updates
29-5-2026 We hebben dit advies gecheckt en dit zijn nog steeds onze aanraders.
29-7-2025 We hebben de Be quiet Pure Power 13 M toegevoegd als alternatief, als vervanger van de Pure Power 12 M.
12-6-2025 Nu hij weer goed leverbaar is en de door gebruikers gemelde problemen zijn opgelost in een nieuwe revisie, hebben we de Corsair RM650e (2025) weer toegevoegd als Best Buy.
17-1-2025 We hebben één aanrader verwijderd omdat die niet langer leverbaar is.
Best Buy
In de nieuwste versie heeft Corsair zijn relatief betaalbare RMe-voedingen compatibel gemaakt met de nieuwste ATX 3.1-standaard. Een 550W-variant is er niet; 650W is de instapcapaciteit. De voeding komt uitstekend naar voren in het testrapport van Cybenetics, waarbij vooral de zeer lage geluidsproductie opvalt.
De RM650e heeft volledig modulaire bekabeling, waaronder een 12V-2x6-kabel voor gpu's tot 300W. Met 14cm is hij een paar centimeter minder diep dan alternatieven, wat van pas kan komen in krappe builds. De 120mm-fan wordt semipassief aangestuurd - tot aan halve belasting staat hij volledig stil - maar in tegenstelling tot bij sommige duurdere voedingen, kun je dat niet zelf uitzetten.
De eerste batches van de nieuwe RMe-serie hadden last van volgens Corsair verder onschadelijke 'knettergeluiden' bij specifieke belastingen. Alle psu's die nu worden verkocht, zouden van een nieuwe revisie moeten zijn waarin dat is opgelost.
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Alternatief
Ook verkrijgbaar in 650W
Waar veel andere fabrikanten dat achterwege laten, blijft Be quiet ook 550W-varianten van zijn luxere voedingseries op de markt brengen. In vergelijking met de Pure Power 12 M is Be quiet voor deze serie overgestapt naar een singlerail-ontwerp, zoals ook bij andere fabrikanten gebruikelijk is. Daarnaast is deze voeding bijzonder stil. De 12V-2X6-kabel kan 300W leveren; bij het 650W-model is dat 450W. In vergelijking met de andere aanraders, neemt de Pure Power 13 M met een diepte van 16cm wel wat meer plaats in je kast in beslag.
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Alternatief
Thermaltake heeft met de Toughpower GF A3 Gold een 650W-voeding neergezet die vrijwel alle vinkjes zet. Zo heeft hij volledig modulaire bekabeling en een ventilator waarvan je met een schakelaar zelf kunt bepalen of hij semipassief werkt of altijd moet draaien. De 12Vhpwr-kabel kan maximaal 300W leveren. Deze psu krijgt een Platinum-label bij Cybenetics, en een rating van A- voor de geluidsproductie. Daarmee is hij wat luider dan de Corsair en Be quiet. De diepte van 14cm kan in krappe builds een voordeel zijn.
Laat je trouwens niet gek maken door de lange productnaam: er bestaat geen 'niet-premium' editie.
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Totstandkoming
Voedingen zijn een van de weinige computeronderdelen die we niet testen in het Tweakers-testlab. Psu's testen met de diepgang die we zouden willen bieden, wordt simpelweg te duur en tijdrovend. Gelukkig is Tweakers veel meer dan de mensen die er werken; we hebben ook een community met buitengewoon veel kennis op dit gebied. Deze Best Buy Guide is dan ook mede tot stand gekomen dankzij de input van communityleden in dit topic. Dank daarvoor!
We baseren ons bij de adviezen onder meer op externe reviews, eigen ervaringen van communityleden, de publieke testrapporten van certificaatorganisatie Cybenetics en de verkrijgbaarheid van producten; zoals bij alle Best Buy Guides zijn onze aanraders het liefst breed en duurzaam op voorraad.
Op het forum worden actuele ontwikkelingen in voedingenland gevolgd in het Voeding-advies-en-informatie-topic. Zuinige voedingen voor lage vermogens, zoals PicoPSU's, komen daarnaast regelmatig voorbij in het Grote-zuinige-server-topic. Een andere interessante bron is de website van Jon Gerow, de r&d-directeur van Corsairs voedingendivisie.