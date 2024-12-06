Door Tomas Hochstenbach

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Beste voeding voor ultieme pc (1000W+)

Voeding Community Best Buy Guide

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Beste voeding voor een ultieme game-pc (1000W+)

Voeding Best Buy Guide

In deze hoogste categorie geven we enkele opties voor wie veel te besteden heeft en een ultieme game-pc wil samenstellen. Voor bijna alle pc's met een enkele videokaart is een 850W-voeding voldoende, maar voor wie extreem veel accessoires aansluit, met meerdere videokaarten aan de slag gaat of (extreem) gaat overklokken, kan een voeding van 1000W of meer de moeite waard zijn.

Updates

29-5-2026 We hebben dit advies gecheckt en dit zijn nog steeds onze aanraders.
​​​​4-11-2025 De Best Buy in deze categorie is vervangen door de Be quiet Dark Power 14. We noemen de eerder geadviseerde FSP Hydro Ti Pro wel nog altijd als alternatief.
21-12-2024 We hebben de Corsair RM1000x (2024) toegevoegd als goedkoper alternatief.
2-12-2024 We hebben diverse aanraders veranderd vanwege nieuwe introducties en prijswijzigingen van bestaande modellen.

✅ Alle voedingen op deze pagina zijn ATX 3.0/3.1-compatibel.

Best Buy

be quiet! Dark Power 14 1000W be quiet! Dark Power 14 1000W be quiet! Dark Power 14 1000W be quiet! Dark Power 14 1000W be quiet! Dark Power 14 1000W be quiet! Dark Power 14 1000W be quiet! Dark Power 14 1000W be quiet! Dark Power 14 1000W
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be quiet! Dark Power 14 1000W 1.000W (Cybenetics ETA Titanium (230V)) • volledig modulair 5 van 5 sterren
(1 gebruikersreview) Prijs bij publicatie: € 239,-
€ 238,99 bij CAPS Bekijk alle prijzen

Ook verkrijgbaar in 1200W

Be quiet speelt traditioneel een grote rol in het topsegment en heeft met de Dark Power 14 wederom een aantrekkelijke optie voor wie het allerbeste wil. Deze voedingserie is Titanium-gecertificeerd door zowel 80Plus als Cybenetics, kan zowel single- als multi-rail worden gebruikt en heeft als een van de eerste Be quiet-psu's een schakelbare semi-passieve modus, waarin de fan volledig uitgaat bij lage belasting.

De Dark Power 14 is voorzien van een 135mm-fan met fdb-lager uit de eigen Silent Wings-serie. De 12V-2x6-connector kan vanzelfsprekend de volledige 600W leveren. De 1200W-variant heeft zelfs twee van die connectors.

Het enige aandachtspunt is dat de Dark Power 14-voedingen met 17,5cm bovengemiddeld diep zijn. Bouw je in een krappe kast, dan zou je eventueel naar de vergelijkbare maar met 15cm aanzienlijk minder diepe FSP Hydro Ti Pro 1000W kunnen kijken. Die is alleen al wat ouder en minder breed verkrijgbaar.

Oem: CWT Cybenetics-labels (230V): efficiëntie Titanium, geluid A++

Laagste totaalprijzen bij 18 winkels

Duurder alternatief

Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition
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Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition 1.600W (Cybenetics ETA Titanium (230V)) • volledig modulair 5 van 5 sterren
(1 gebruikersreview) Prijs bij publicatie: € 493,-
€ 499,- bij Amazon.nl Marketplace Bekijk alle prijzen

De Seasonic Prime TX-1600 komt uit eigen fabriek en is een van de best presterende voedingen met een tweede 12V-2x6-kabel. Op deze voeding kun je dus twee RTX 5090's aansluiten. Voor games is dat niet nuttig, maar voor andersoortige workloads (denk aan gpgpu-taken en AI) kan dat wel zo zijn. Deze nieuwste editie is volledig compatibel met ATX 3.1 en voorzien van een superstille Noctua-fan, wat hem bij testorganisatie Cybenetics het hoogste A++-certificaat voor geluidsproductie oplevert.

Oem: Seasonic Cybenetics-labels (230V): efficiëntie Titanium, geluid A++

Laagste totaalprijzen bij 11 winkels

Goedkoper alternatief

NZXT C1000 Gold ATX 3.1, Zwart NZXT C1000 Gold ATX 3.1, Zwart NZXT C1000 Gold ATX 3.1, Zwart NZXT C1000 Gold ATX 3.1, Zwart NZXT C1000 Gold ATX 3.1, Zwart NZXT C1000 Gold ATX 3.1, Zwart
1/6
NZXT C1000 Gold ATX 3.1, Zwart 1.000W (Cybenetics ETA Gold (230V)) • volledig modulair Prijs bij publicatie: € 129,-
€ 129,90 bij Amazon.nl Bekijk alle prijzen

Ook verkrijgbaar in het wit en in 1200W (zwart, wit)

De NZXT C1000 en C1200 zijn ATX 3.1-compatibele voedingen met een aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding. De psu's worden gefabriceerd door CWT en combineren Gold-efficiëntie met rating A (1000W) of A- (1200W) voor geluidsproductie in de tests van Cybenetics. De 135mm-fan heeft een fdb-lager en komt met een instelbare semipassieve modus via de schakelaar achter op de voeding.

Naast de gelinkte 1000W- en 1200W-varianten is er ook een C1500. Die is geen directe familie van de C1000 en C1200, maar intern een nog wat luxere voeding met een hogere Platinum-efficiëntie tot gevolg.

Oem: CWT (CXT) Cybenetics-labels (230V): efficiëntie Gold, geluid A

Laagste totaalprijzen bij 11 winkels

Goedkoper alternatief

Corsair RM1000x (2024) Corsair RM1000x (2024) Corsair RM1000x (2024) Corsair RM1000x (2024) Corsair RM1000x (2024) Corsair RM1000x (2024) Corsair RM1000x (2024) Corsair RM1000x (2024) Corsair RM1000x (2024) Corsair RM1000x (2024) Corsair RM1000x (2024) Corsair RM1000x (2024) Corsair RM1000x (2024) Corsair RM1000x (2024)
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Corsair RM1000x (2024) 1.000W (Cybenetics ETA Platinum (230V)) • volledig modulair Prijs bij publicatie: € 139,-
€ 179,- bij Amazon.nl Bekijk alle prijzen

De Corsair RMx (2024) maakt gebruik van een kwalitatief hoogstaand, in samenwerking met Corsair ontwikkeld platform van voedingenfabrikant CWT. De serie voldoet aan de nieuwste ATX 3.1-standaard en behaalt volgens de tests van Cybenetics een Platinum-certificaat voor efficiëntie. De geluidsproductie wordt beoordeeld met een A.

Uniek aan deze voeding is dat je het minimale toerental van de 140mm-fan zelf kunt instellen met de draaiknop op de achterkant. Je kunt de voeding dus naar wens semi-passief maken, of juist altijd zachtjes laten blijven draaien. De meegeleverde 12V-2x6-kabel heeft een rating van 600W.

Oem: CWT Cybenetics-labels (230V): efficiëntie Platinum, geluid A

Laagste totaalprijzen bij 24 winkels

Totstandkoming

Voedingen zijn een van de weinige computeronderdelen die we niet testen in het Tweakers-testlab. Psu's testen met de diepgang die we zouden willen bieden, wordt simpelweg te duur en tijdrovend. Gelukkig is Tweakers veel meer dan de mensen die er werken; we hebben ook een community met buitengewoon veel kennis op dit gebied. Deze Best Buy Guide is dan ook mede tot stand gekomen dankzij de input van communityleden in dit topic. Dank daarvoor!

We baseren ons bij de adviezen onder meer op externe reviews, eigen ervaringen van communityleden, de publieke testrapporten van certificaatorganisatie Cybenetics en de verkrijgbaarheid van producten; zoals bij alle Best Buy Guides zijn onze aanraders het liefst breed en duurzaam op voorraad.

Op het forum worden actuele ontwikkelingen in voedingenland gevolgd in het Voeding-advies-en-informatie-topic. Zuinige voedingen voor lage vermogens, zoals PicoPSU's, komen daarnaast regelmatig voorbij in het Grote-zuinige-server-topic. Een andere interessante bron is de website van Jon Gerow, de r&d-directeur van Corsairs voedingendivisie.

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Reacties (34)

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TheGreatAtuin 6 december 2024 15:02
Als handige tool voor de twijfelende tweaker raad ik de outervision power supply calculator aan.
Je kunt hier al je hardware invoeren, tot en met aantal en type ventilatoren, AIO, overclocks.
Je krijgt een fantastisch overzichtelijk resultaat met o.a. maximaal verbruik, gemiddeld verbruik.
Ik gooi deze vaak in threads op reddit, en mensen zijn vaak verrast dat ze minder PSU nodig hebben dan ze denken.

Als aanvulling specifiek voor "ultieme pc" voedingen: 1000W is lang niet altijd nodig. Gooi een 9800X3D en een 4090 in die calculator, en wees zelf verrast.
spoiler: met wat toeters en bellen kom ik op 683w load uit, en ~750w recommended.

[Reactie gewijzigd door TheGreatAtuin op 6 december 2024 15:05]

imqqmi @TheGreatAtuin6 december 2024 15:26
Ik zou persoonlijk 20%-25% headroom aanhouden aangezien de meeste voedingen erg warm worden bij belasting van ongeveer 90%+ van hun aangegeven capaciteit en kan de fan redelijk gaan loeien. Zal dan niet erg lang meegaan denk ik. Dus in het geval van 683W zou ik toch voor een 850W voeding gaan.

Je moet er ook op letten dat het om uitgangsvermogen gaat, ingangsvermogen mag je er 5-10% af gaan halen. En als je CPU power berekend houdt ook rekening mee dat de power stages/volt regulators op je moederbord ook 5-10% aan vermogen opneemt voor het bij de CPU terecht komt. Zelfde geldt voor GPUs.

Ik had ook gezien dat intel processoren wel vaak powerspikes vertoont dat wel hoger dan 20% uitvalt tov gemiddeld. Een goedkope of te laag gespecificeerde voeding kan dat wellicht niet goed opvangen onder minder ideale omstandigheden (90%+ belasting, schommelende power toevoer, pieken van inductieve belastingen zoals fans en mechanische HDDs, en pieken van GPU, paar jaar oude voeding met door warmte versleten condensatoren etc).

850W/1000W is misschien niet nodig, maar gaat mogelijk wel langer mee, heb je minder last van crashes onder belasting.
freaq @imqqmi6 december 2024 15:31
Dat klinkt goed, maar maximaal vermogen gaat die pc verbruiken, mijn 4090 gebruikt in de realworld 259-370 watt niet 450

Dus tenzij je furmark doet en tegelijk alle cpu cores raakt haal je die 650+ watt gewoon niet

Je zal wss rond de 400-500 doen en dan is 750 watt optimaal op de efficientie curve.
imqqmi @freaq7 december 2024 10:28
Je wil over 't algemeen Pmax van alle componenten nemen voor het berekenen van je voeding lijkt me. Jij gaat meer uit van iets boven het gemiddelde verbruik. Als je bijvoorbeeld een game hebt in de toekomst die je systeem zwaar belast dan kan je tegen problemen aanlopen. Bovendien is de wattage meestal over 5V, 12V en andere power rails verdeeld.

[Reactie gewijzigd door imqqmi op 7 december 2024 10:49]

freaq @imqqmi7 december 2024 18:04
Nee ik zeg pak de pmax, maar ga daar niet nog extra op doen

Als je 450w voor 4090 hebt en 150w voor 9950x plus nog 100w voor de rest zit je op 700 watt. Goed maak er 750w van omdat de dichtsbijzijnde grotere standaard waarde is.

En dan zit je dus ok.
En dan zit je ook op de hoogste efficientie piek wanneer de pc in gebruik is, en op een beter gebied in idle.

Ik zeg niet koop een 600w unit want je zult zelden meer pakken, dat is te krap.
Maar een 1000w unit is weggegooid geld.

Maar 850w is natuurlijk ook ok want het verschil is maar een paar procent.

[Reactie gewijzigd door freaq op 7 december 2024 18:07]

TheGreatAtuin @imqqmi6 december 2024 15:39
Als het goed is, houdt de calculator rekening met zaken als moederbord als je die instellingen niet aanraakt.
Goed punt om wat headroom aan te houden: IMO is dit een veiligheid die je alleen mag overslaan, als je veel PSU kennis hebt.
Zo is weet ik dat een goede platinum 750W voeding de stroompiek van een systeem dat volgens de calculator ~720w zou gebruiken echt wel aan kan, ik zou 750W aandurven, maar aan anderen 850W aanraden.
De ergste powerspikes waren de 12900k en de RTX 3090. De nieuwere generaties zijn gelukkig wat braver (al kan gemiddeld verbruik dus wel zijn toegenomen)
Thomg @imqqmi6 december 2024 19:32
Hoeft niet. Outervision gooit er zelf ook al een stevige marge overheen. Als je er zelf nog 20-25% bij gooi overspec je de voeding echt heel erg hard.
imqqmi @Thomg7 december 2024 10:35
Lijkt er niet op:
4090 gpu 450W
9800X3D cpu 120W
ssd 5.5W
6x fans 3.6W
Mainboard 70W
Memory 10W

Totaal 659.1W, komt aardig overeen met outervisions 683W, maar aanbeveling van 10% overhead vind ik persoonlijk te weinig. Met 25% zit mijn berekening met overhead op 824W dus 850W recommended.

YMMV
Chrono Trigger @imqqmi8 december 2024 16:21
Zou je daar geen rendement percentage overheen moeten rekenen? Gooi daar maar nog 15% bij aangezien die ook over time afneemt
DjoeC @TheGreatAtuin6 december 2024 15:26
De berekening werkt niet lekker voor mijn Ryzen 5700G (kan niet geselecteerd worden) en alle toeters en bellen in en aan de kast. Met "redelijk" vergelijkbare componenten komt ie (gemiddeld) dik 50% hoger uit dan Home Assistant in de tijd gezien weergeeft. Maar vooruit - een iets te grote PSU heb ik liever dan een iets te kleine.
TheGreatAtuin @DjoeC6 december 2024 15:40
Dit systeem berekent dan ook een peak power use. Daar koop je de voeding ook op, toch?
Voor mijn eigen systeem is dat richting de 500W, maar tijdens gaming verbruik ik zelden meer dan 300W.
En goed punt dat jouw CPU er niet tussen staat: ik denk dat de meeste componenten er wel in staan, maar soms moet je even schipperen. een 5600G met 5% overclock lijkt me dan een leuk alternatief om te kiezen.

[Reactie gewijzigd door TheGreatAtuin op 6 december 2024 15:41]

Thomg @TheGreatAtuin6 december 2024 19:29
Nee, juist niet. Je koopt een voeding op continuous use. Power supplies kunnen veel hogere peaks leveren voor langere periodes. ATX3.0 is in het leven geroepen omdat er geen "standaard" conventie is over hoe hoge spikes en peak power uses een voeding aan moet kunnen, enkel continuous.
DjoeC @TheGreatAtuin6 december 2024 20:10
Ik heb een Corsair HX750 in gebruik, gekocht op evt een videokaart erbij ipv alleen de igp.
Thomg @TheGreatAtuin6 december 2024 19:31
Outervision is ook heel erg conservatief, de waarde die ze noemen is ook echt wat je nodig hebt. Niet nog een marge bij optellen want dan doe je dubbelop.

Voorbeeld: 7800X3D + 7900XTX = 535W volgens outervision en ze raden 585W aan.
Volgens TPU is 90W.
https://www.techpowerup.c...d-ryzen-7-7800x3d/23.html
+ 360W
https://www.techpowerup.c...adeon-rx-7900-xtx/37.html
(spikes mag je negeren zolang je een moderne voeding hebt)
betekent dus dat je voldoende hebt aan een voeding met 450W.

Zoals je kan zien doet outervision hier al een pittige marge op, dus niet nog een keer tientallen procenten optellen.
Kalis @Thomg6 december 2024 21:32
600W trekt mijn 9800X3D met 7800XT dus je zult echt een stap hoger moeten met een XTX. Tuurlijk werkt het, zeker als je niks overklokt. Maar je wil een voeding niet constant op 90% capaciteit laten draaien als je zit te gamen. Is nog inefficiënt ook. Zou niet eens een 850W aanraden, Minstens 1000W voor die combo.
Nessuno 6 december 2024 14:07
waarom zijn de volgende voedingen niet mee genomen ?

Delta GPS-1000DBA A22 (100€)
uitvoering: Delta GPS-1000DBA A22

Delta GPS-1300CBA A22 (149€)
uitvoering: Delta GPS-1300CBA A22

Alle 2 hele goede voedingen met een platinum rating en een prijs die onder de gehypte merken liggen.

Heb zelf 2x Delta GPS-1300CBA A22 in gebruik goede stille en krachtige voeding.
Delta is oa huis leveranciers van grote oems (hp dell etc)
En al ik denk 20 tot 30 jaar aktief in de pc wereld.

[Reactie gewijzigd door Nessuno op 6 december 2024 14:08]

lenwar @Nessuno6 december 2024 15:27
Even uit nieuwsgierigheid. Hoe kom je erbij dat ze niet zijn meegenomen? Ze zijn niet één van de drie 'gewonnen' items, maar als ik het gelinkte forum-artikel kijk:
forumtopic: [BBG][Q3-24] Voedingen

Daar staat nadrukkelijk in, dat ze het niet hebben meegenomen omdat ze in te weinig winkels beschikbaar zijn. Dus er is in elk geval wel over nagedacht.
Gipsy King
@Nessuno6 december 2024 14:20
Omdat die PSU's al jaren ''gedumpt'' worden in het kanaal omdat ze er niet vanaf kwamen.

Tevens is atx 3.1 van deze tijd qua standaaarden, PSU's uit 2020 niet echt meer.
CriticalHit_NL
6 december 2024 14:10
Ik wacht nog steeds op een Corsair AX1800i of iets dergelijks die de inmiddels verouderde AX1600i mag opvolgen met ATX 3.1 specificatie, alleen Corsair lijkt niet bepaald haast te hebben...
Ayporos @CriticalHit_NL6 december 2024 14:25
Dit idd. Heb zelf AX1200 in oude pc en AX1500i in huidige pc. Niks dan lof voor die PSU's.
CriticalHit_NL
@Ayporos6 december 2024 14:42
Hier snort de AX1200i ook al zo'n 10 jaar tevreden, geen problemen mee, maar met het oog op een RTX 5090 zou ik toch wel iets willen hebben waar ik geen verloopjes voor nodig heb voor de GPU en dan ook gevlochten kabelset.
Dekar @CriticalHit_NL6 december 2024 15:12
Lijkt mij ook een heel slim plan, zeker gezien de gevoeligheid van die 16-pin 12VHPWR aansluitingen.
Dekar 6 december 2024 14:35
Volgens mij kan je een RTX 4090 met een i9 14900KS gewoon voorzien van stroom met een 850W PSU, dus ik zie de meerwaarde van deze voedingen niet voor een ultieme game PC.
Edit: lol die 850W is helemaal prima.

[Reactie gewijzigd door Dekar op 6 december 2024 14:39]

Umbrah @Dekar6 december 2024 15:17
Volgens mij kan je een RTX 4090 met een i9 14900KS gewoon voorzien van stroom met een 850W PSU, dus ik zie de meerwaarde van deze voedingen niet voor een ultieme game PC.
Edit: lol die 850W is helemaal prima.
Het loont om de efficiëntie-curve even op te zoeken, de "plus" ratings hebben hun tijd wel gehad, cybenetics is een stuk betrouwbaarder, maar met een 14900KS (~250W) en een 4090 (450W) zit je al op 700W, alles op 12V, een aardig eind naar de max belasting toe, zeker als je moederbord/VRM verlies/5V apparatuur (zo'n 20W USB-C poort indien aangesloten is ook een ding) meerekent.

Het punt van voedingen is dat ze een efficiëntie-curve volgen die enigszins een soort boog-vorm heeft. Bij lage belasting en hoge belasting zijn ze minder efficiënt dan tussen de 40 en 60%. Bovendien worden sommige onderdelen van een voeding, zoals de condensator, na verloop van tijd steeds slechter. Lang verhaal kort: indien je een 14900/4090 combo wilt draaien is een goede 1000W voeding waarschijnlijk efficiënter, zeker als je een die een hoge cybenetics rating heeft kiest
freaq @Umbrah6 december 2024 15:36
Ja maar een 4090 verbruikt eigk nooit dat 450w tdp, de mijne doet tussen de 259-350 onder normale (niet furmark) games, unreal editor, ml training, gou rendering etc belasting.

En meestal als de cpu hard loopt doet de gpu dat niet op 100% of vice versa.

Het is heel lastig de copu en en gou beide op 100% te zetten.
Ja je moet het natuurlijk kunnen voeden maar de efficientie vior die ene keer is niet zo relevant.
CriticalHit_NL
@freaq6 december 2024 17:51
M'n i9 13900K en 1080Ti combinatie trekt toch al wel snel 450-600W en tikt soms in pieken de 700W wel aan, op volledige stress zit je op 750W, dat terwijl zo'n 4090 of straks de 5090 nog meer verbruikt dan deze oude GPU die overigens capped is op 320W met het huidige power target.

De powerdraw is wel totaal spel afhankelijk en ik denk ook dat het eraan ligt hoe het gebruikt wordt, ik kan zware UE4/UE5 games draaien op de 1080Ti, maar ik merk veelal dat ondanks de 99% GPU verbruik het wattage verbruik vaak lager is dan 300-320W dan wanneer ik een ouder spel speel die bijvoorbeeld hoge 150+ framerates haalt.

Maar vergeet niet, er zijn mensen die ook dingen tegelijk doen tijdens het gamen, dus dan kan de CPU wel zwaarder belast worden, mocht je systeem heel lang meegaan zoals ik met de 3930K op 4.4Ghz heb gedaan, die liep uiteindelijk op 85-95% in BF:V en toch nog 100+ FPS op Ultra, maar toen was de machine wel op z'n laatste benen bezig en toch regelmatig boven de 650W met pieken naar 700W+

Ik zorg wel dat ik niet beknibbel op een voeding, dat is niet alleen belangrijk tegen veroudering/capaciteitsverlies maar ook de ripple e.d. op hogere belastingen en ook om het passief en stil te laten functioneren met minder hitte, hogere efficiëntie door halverwege in de curve te zitten van de capaciteit.
bierschuit @Dekar6 december 2024 15:17
Als een fabrikant aanbeveelt om een 1000W voeding te gebruiken lees ik dat altijd in zo'n manier dat dat betekent dat ook crappy voedingen gebruikt kunnen worden. 1000W Geeft dan immers genoeg overhead om de spikes op te vangen.

Een platinum of titanium gespecificeerde voeding kan qua wattage duidelijk lager zijn.
CriticalHit_NL
6 december 2024 20:55
De NZXT voeding zou ik overigens wegens hun nogal schimmige praktijken als straf links laten liggen.
Zie video: YouTube: Do Not Buy NZXT | Predatory, Evil Rental Computer Scam Investigated

Het enige NZXT product wat ik gebruik is een USB 2.0 hub om de interne USB 2.0 connectoren van het moederbord uit te breiden, maar daar zal ik het ook wel bij laten.
Manyuken
6 december 2024 16:41
Ik had eerlijk gezegd een be quiet! voeding hier verwacht ;)
Een Straight Power of Dark Power zijn beide zeer goede voedingen.
Seth_Chaos 6 december 2024 16:43
Ik blijf het een slechte ontwikkeling vinden. Pc's moeten zuiniger worden. Niet meer en meer verbruiken.
Mijn high end game pc verbruikt 175 watt idle, en dat is met een 55 inch led scherm, een 12 inch led scherm en een Elgato Streamdeck. Tijdens intensief gamen kom ik maar tot de 380 watt. Het idee dat een pc zoveel zou verbruiken vindt ik absurd. Mijn hele huishouden buiten mijn pc verbruikt op het moment met kerst verlichting 120 watt. Misschien zou Tweakers eens een weekje aandacht kunnen besteden aan hoe je een zuinige pc bouwt en instelt (ik weet dat er wat topics over lopen in het forum) en even voorbij gaat aan het promoten van energie slurpende en verspillende hardware. Wie weet kunnen we dan wat bewustwording kweken en een energie centrale afschalen.
CriticalHit_NL
@Seth_Chaos6 december 2024 17:41
175W voor je gehele setup neem ik aan?

Bij mij is het al 160-220W idle afhankelijk of er lichte load spikes zijn, dat is een 13900K met 1080Ti en 1200W voeding i.c.m. een H170i waterkoeler, 6 3000RPM fans en dan nog verder in de HAF 700 EVO kast 10 ventilatoren, als ik die 3000RPM fans op maximaal zet scheelt het zomaar 20-30W extra.

Vanuit de muur zal het dan al wel snel +100W extra worden met de Z906 en 2 monitoren, bureaulampje op USB en 7 andere USB apparaten erbij aangesloten, maar gelukkig zijn het geen premium Dell U3011 Ultrasharps die letterlijk als 150W vretende magnetron werken.

Maar aan de andere kant, ik heb geen warmtepomp, wel een CV ketel maar de verwarming staat op 18°C en slaat maar vrij weinig aan, op m'n PC/Werk kamer staat de verwarming überhaupt niet aan en toch blijft het daar veelal tussen 19-22°C in de winter, soms zelfs 23°C.

De PC vreet tijdens games ergens tussen de 450-600W in de meeste gevallen, al kan ik het zover krijgen dat hij ~752W uit de muur trekt als de CPU/GPU op maximaal lopen, de EVGA 1080Ti FTW3 heeft met 117% power target toch nog een verbruik van 320W top.

Voor de voeding geen probleem, de ventilator schakelt vaak niet eens in omdat deze niet warm genoeg wordt, heerlijk passief. Een hoge capaciteit is niet perse negatief.

Ik kan me ook niet voorstellen dat een volledige setup inclusief PC met 380W net zo krachtig is, ja wellicht in games als het een X3D CPU betreft met een nieuwere GPU maar zal het afleggen in andere workloads.

Meer verbruik hoeft niet perse concreet iets slechts te zijn als het ook betekent dat de taak sneller wordt voltooid dan een ouder trager systeem, een RTX 5090 die theoretisch meer verbruikt zou in veel gevallen zuiniger opereren dan m'n 1080Ti simpelweg omdat hij op veel oudere games steeds minder kracht nodig zal hebben voor hetzelfde resultaat.
Kalis 6 december 2024 21:28
Prima advies een 1000W voeding, want mijn 9800X3D bak met een 7800XT heeft echt maar net genoeg prik aan een high end 750W voeding, om niet op z'n tenen te lopen in gaming/benchen.
ArcticWolf @Kalis6 december 2024 23:11
Eh?

Ik heb een 5800X3D icm 7800XT met een 650w voeding en nergens last van. Een 9800X3D en 7800XT zal daar niet veel hoger mogen zitten?
Kalis @ArcticWolf7 december 2024 05:59
Vergat ook eigenlijk erbij te zetten dat ik een full costum loop met twee pompen en 9 fans heb draaien. Dat zal ook wel wat verbruiken bedenk ik me nu!

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