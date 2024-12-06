Beste voeding voor een ultieme game-pc (1000W+)

Voeding Best Buy Guide
In deze hoogste categorie geven we enkele opties voor wie veel te besteden heeft en een ultieme game-pc wil samenstellen. Voor bijna alle pc's met een enkele videokaart is een 850W-voeding voldoende, maar voor wie extreem veel accessoires aansluit, met meerdere videokaarten aan de slag gaat of (extreem) gaat overklokken, kan een voeding van 1000W of meer de moeite waard zijn.
Updates
29-5-2026 We hebben dit advies gecheckt en dit zijn nog steeds onze aanraders.
4-11-2025 De Best Buy in deze categorie is vervangen door de Be quiet Dark Power 14. We noemen de eerder geadviseerde FSP Hydro Ti Pro wel nog altijd als alternatief.
21-12-2024 We hebben de Corsair RM1000x (2024) toegevoegd als goedkoper alternatief.
2-12-2024 We hebben diverse aanraders veranderd vanwege nieuwe introducties en prijswijzigingen van bestaande modellen.
Best Buy
Ook verkrijgbaar in 1200W
Be quiet speelt traditioneel een grote rol in het topsegment en heeft met de Dark Power 14 wederom een aantrekkelijke optie voor wie het allerbeste wil. Deze voedingserie is Titanium-gecertificeerd door zowel 80Plus als Cybenetics, kan zowel single- als multi-rail worden gebruikt en heeft als een van de eerste Be quiet-psu's een schakelbare semi-passieve modus, waarin de fan volledig uitgaat bij lage belasting.
De Dark Power 14 is voorzien van een 135mm-fan met fdb-lager uit de eigen Silent Wings-serie. De 12V-2x6-connector kan vanzelfsprekend de volledige 600W leveren. De 1200W-variant heeft zelfs twee van die connectors.
Het enige aandachtspunt is dat de Dark Power 14-voedingen met 17,5cm bovengemiddeld diep zijn. Bouw je in een krappe kast, dan zou je eventueel naar de vergelijkbare maar met 15cm aanzienlijk minder diepe FSP Hydro Ti Pro 1000W kunnen kijken. Die is alleen al wat ouder en minder breed verkrijgbaar.
|Oem: CWT
|Cybenetics-labels (230V): efficiëntie Titanium, geluid A++
Laagste totaalprijzen bij 18 winkels
-
CAPS
Betaal ook met BTC, ETH, LTC en Doge
4.5 van 5 sterren (623 shopreviews) |Gratis Bekijk
-
NBB.com
Schrijf een review en win €250 shoptegoed!
4.5 van 5 sterren (503 shopreviews) |Gratis Bekijk
-
Micro-Mail B.V.
5 van 5 sterren (21 shopreviews) |€ 4,95 Bekijk
Duurder alternatief
De Seasonic Prime TX-1600 komt uit eigen fabriek en is een van de best presterende voedingen met een tweede 12V-2x6-kabel. Op deze voeding kun je dus twee RTX 5090's aansluiten. Voor games is dat niet nuttig, maar voor andersoortige workloads (denk aan gpgpu-taken en AI) kan dat wel zo zijn. Deze nieuwste editie is volledig compatibel met ATX 3.1 en voorzien van een superstille Noctua-fan, wat hem bij testorganisatie Cybenetics het hoogste A++-certificaat voor geluidsproductie oplevert.
|Oem: Seasonic
|Cybenetics-labels (230V): efficiëntie Titanium, geluid A++
Laagste totaalprijzen bij 11 winkels
-
Amazon.nl Marketplace
Verkoop door NOCTUA - Designed in Austria
2.5 van 5 sterren (6 shopreviews) |Gratis Bekijk
-
Azerty
Vandaag voor 23:00 besteld, morgen in huis! 📦
4.5 van 5 sterren (1.146 shopreviews) |Gratis Bekijk
-
ALTERNATE.nl
Gratis product USB-A 2.0 - USB-C...
4.5 van 5 sterren (1.128 shopreviews) |€ 6,95 Bekijk
Goedkoper alternatief
Ook verkrijgbaar in het wit en in 1200W (zwart, wit)
De NZXT C1000 en C1200 zijn ATX 3.1-compatibele voedingen met een aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding. De psu's worden gefabriceerd door CWT en combineren Gold-efficiëntie met rating A (1000W) of A- (1200W) voor geluidsproductie in de tests van Cybenetics. De 135mm-fan heeft een fdb-lager en komt met een instelbare semipassieve modus via de schakelaar achter op de voeding.
Naast de gelinkte 1000W- en 1200W-varianten is er ook een C1500. Die is geen directe familie van de C1000 en C1200, maar intern een nog wat luxere voeding met een hogere Platinum-efficiëntie tot gevolg.
|Oem: CWT (CXT)
|Cybenetics-labels (230V): efficiëntie Gold, geluid A
Laagste totaalprijzen bij 11 winkels
-
Amazon.nl
Gratis bezorgd > €20 | 30 dagen retour
3.5 van 5 sterren (82 shopreviews) |Gratis Bekijk
-
ALTERNATE.nl
Gratis product USB-A 2.0 - USB-C...
4.5 van 5 sterren (1.128 shopreviews) |€ 6,95 Bekijk
-
CAPS
Betaal ook met BTC, ETH, LTC en Doge
4.5 van 5 sterren (623 shopreviews) |€ 5,95 Bekijk
Goedkoper alternatief
De Corsair RMx (2024) maakt gebruik van een kwalitatief hoogstaand, in samenwerking met Corsair ontwikkeld platform van voedingenfabrikant CWT. De serie voldoet aan de nieuwste ATX 3.1-standaard en behaalt volgens de tests van Cybenetics een Platinum-certificaat voor efficiëntie. De geluidsproductie wordt beoordeeld met een A.
Uniek aan deze voeding is dat je het minimale toerental van de 140mm-fan zelf kunt instellen met de draaiknop op de achterkant. Je kunt de voeding dus naar wens semi-passief maken, of juist altijd zachtjes laten blijven draaien. De meegeleverde 12V-2x6-kabel heeft een rating van 600W.
|Oem: CWT
|Cybenetics-labels (230V): efficiëntie Platinum, geluid A
Laagste totaalprijzen bij 24 winkels
-
Amazon.nl
Gratis bezorgd > €20 | 30 dagen retour
3.5 van 5 sterren (82 shopreviews) |Gratis Bekijk
-
Azerty
Vandaag voor 23:00 besteld, morgen in huis! 📦
4.5 van 5 sterren (1.146 shopreviews) |Gratis Bekijk
-
CAPS
Betaal ook met BTC, ETH, LTC en Doge
4.5 van 5 sterren (623 shopreviews) |Gratis Bekijk
Totstandkoming
Voedingen zijn een van de weinige computeronderdelen die we niet testen in het Tweakers-testlab. Psu's testen met de diepgang die we zouden willen bieden, wordt simpelweg te duur en tijdrovend. Gelukkig is Tweakers veel meer dan de mensen die er werken; we hebben ook een community met buitengewoon veel kennis op dit gebied. Deze Best Buy Guide is dan ook mede tot stand gekomen dankzij de input van communityleden in dit topic. Dank daarvoor!
We baseren ons bij de adviezen onder meer op externe reviews, eigen ervaringen van communityleden, de publieke testrapporten van certificaatorganisatie Cybenetics en de verkrijgbaarheid van producten; zoals bij alle Best Buy Guides zijn onze aanraders het liefst breed en duurzaam op voorraad.
Op het forum worden actuele ontwikkelingen in voedingenland gevolgd in het Voeding-advies-en-informatie-topic. Zuinige voedingen voor lage vermogens, zoals PicoPSU's, komen daarnaast regelmatig voorbij in het Grote-zuinige-server-topic. Een andere interessante bron is de website van Jon Gerow, de r&d-directeur van Corsairs voedingendivisie.