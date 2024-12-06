Beste voeding voor een ultieme game-pc (1000W+)

Ook verkrijgbaar in 1200W

Be quiet speelt traditioneel een grote rol in het topsegment en heeft met de Dark Power 14 wederom een aantrekkelijke optie voor wie het allerbeste wil. Deze voedingserie is Titanium-gecertificeerd door zowel 80Plus als Cybenetics, kan zowel single- als multi-rail worden gebruikt en heeft als een van de eerste Be quiet-psu's een schakelbare semi-passieve modus, waarin de fan volledig uitgaat bij lage belasting.

De Dark Power 14 is voorzien van een 135mm-fan met fdb-lager uit de eigen Silent Wings-serie. De 12V-2x6-connector kan vanzelfsprekend de volledige 600W leveren. De 1200W-variant heeft zelfs twee van die connectors.

Het enige aandachtspunt is dat de Dark Power 14-voedingen met 17,5cm bovengemiddeld diep zijn. Bouw je in een krappe kast, dan zou je eventueel naar de vergelijkbare maar met 15cm aanzienlijk minder diepe FSP Hydro Ti Pro 1000W kunnen kijken. Die is alleen al wat ouder en minder breed verkrijgbaar.