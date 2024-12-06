Beste voeding voor een high-end game-pc (750-850W)

Voeding Best Buy Guide
In een high-end game-pc is de videokaart doorgaans de grootste verbruiker en in het geval van een Nvidia-videokaart zit daar tegenwoordig vrijwel altijd een 12V-2X6-aansluiting op. In dit segment raden we daarom een ATX 3.0- of ATX 3.1-voeding met zo'n connector aan, die voorheen bekendstond als 12Vhpwr. Alleen voor een RTX 5090 heb je een 12V-2X6-kabel met een rating van 600W nodig. Voor lagere modellen en de RTX 40-serie volstaat een connector met een rating van 450W. Toch geven we waar mogelijk de voorkeur aan voedingen met een 600W-connector, zodat je op de toekomst bent voorbereid.
In veel gevallen raden we meerdere vermogens van dezelfde voeding aan. Aangezien het prijsverschil doorgaans gering is, lichten we meestal primair de 850W-versie uit en vermelden we het als er ook een 750W-variant bestaat.
Updates
29-5-2026 We hebben dit advies gecheckt en dit zijn nog steeds onze aanraders.
12-8-2025 We hebben de ASRock Steel Legend SL-850G toegevoegd als goedkoper alternatief.
29-7-2025 Omdat hij niet meer goed beschikbaar is, hebben we de ASUS Prime Gold verwijderd als alternatief.
11-2-2025 Vanwege een prijsstijging van de Corsair RMx (2024) hebben we de NZXT C850 nu als Best Buy aangewezen.
21-12-2024 We hebben de Corsair RMx (2024) toegevoegd als aanrader.
6-12-2024 We hebben enkele aanraders veranderd vanwege nieuwe introducties en prijswijzigingen van bestaande modellen.
Best Buy
Ook verkrijgbaar in wit
De vernieuwde NZXT C-serie maakt gebruik van het kwalitatief hoogstaande CWT CXT-platform en voldoet volledig aan de nieuwste ATX 3.1-standaard. Zowel volgens 80Plus als Cybenetics behaalt de voeding Gold-efficiëntie. In de test van Cybenetics behaalt de voeding het certificaat A- voor geluidsproductie, waarmee hij net iets luider is dan de Corsair RMx (2024). De 135mm-fan heeft een fdb-lager en een instelbare semipassieve modus via de schakelaar achter op de voeding.
In de doos vind je een 12V-2x6-kabel met een rating van 600W. In tegenstelling tot bij de vorige generatie bestaat er geen 750W-model meer; wel zijn er varianten met nog hogere vermogens.
|Oem: CWT (CXT)
|Cybenetics-labels (230V): efficiëntie Gold, geluid A-
Laagste totaalprijzen bij 14 winkels
-
Amazon.nl
Gratis bezorgd > €20 | 30 dagen retour
3.5 van 5 sterren (82 shopreviews) |Gratis Bekijk
-
Proshop.nl
Meer dan 200.000 producten tegen scherpe prijzen
4 van 5 sterren (175 shopreviews) |€ 8,99 Bekijk
-
Azerty
Vandaag voor 23:00 besteld, morgen in huis! 📦
4.5 van 5 sterren (1.146 shopreviews) |Gratis Bekijk
Alternatief
Ook beschikbaar in 750W
De nieuwe Corsair RMx (2024) maakt gebruik van een kwalitatief hoogstaand, in samenwerking met Corsair ontwikkeld platform van voedingenfabrikant CWT. De serie voldoet aan de nieuwste ATX 3.1-standaard en behaalt volgens de tests van Cybenetics een Gold-certificaat voor efficiëntie. De geluidsproductie wordt beoordeeld met een A.
Uniek aan deze voeding is dat je het minimale toerental van de 140mm-fan zelf kunt instellen met de draaiknop op de achterkant. Je kunt de voeding dus naar wens semi-passief maken, of juist altijd zachtjes laten blijven draaien. De meegeleverde 12V-2x6-kabel heeft een rating van 600W.
|Oem: CWT
|Cybenetics-labels (230V): efficiëntie Gold, geluid A
Laagste totaalprijzen bij 21 winkels
-
Amazon.nl
Gratis bezorgd > €20 | 30 dagen retour
3.5 van 5 sterren (82 shopreviews) |Gratis Bekijk
-
Galaxus
4.5 van 5 sterren (16 shopreviews) |Gratis Bekijk
-
bol
Voor 23:59 uur besteld, morgen gratis in huis!
4 van 5 sterren (206 shopreviews) |Gratis Bekijk
Goedkoper alternatief
Ook beschikbaar in 750W
ASRock is een nieuwe naam in de markt voor voedingen, maar werkt voor zijn psu's samen met gerenommeerde fabrikanten. De oem van deze Steel Legend-voeding, HEC, produceert bijvoorbeeld ook voedingen voor Be quiet.
Hoewel de Steel Legend SL-850G wat goedkoper is dan concurrenten van gevestigde namen als Corsair en NZXT, verdiende hij bij Cybenetics een Platinum-certificaat voor efficiëntie. Wat geluidsproductie betreft scoort hij met een A+-label zelfs beter dan de andere opties.
De ASRock-voeding heeft een semi-passieve modus, die je met een knop op de achterkant kunt in- of uitschakelen. Zowel de 750W- als 850W-modellen hebben een 12V-2X6-kabel met een rating van 600W. Dankzij het groene omhulsel van de pinnen kun je goed zien of de kabel volledig is aangedrukt.
|Oem: HEC
|Cybenetics-labels (230V): efficiëntie Platinum, geluid A+
Laagste totaalprijzen bij 10 winkels
-
Megekko
Vandaag voor 22:30 besteld, morgen in huis!
5 van 5 sterren (2.289 shopreviews) |Gratis Bekijk
-
CAPS
Betaal ook met BTC, ETH, LTC en Doge
4.5 van 5 sterren (623 shopreviews) |€ 5,95 Bekijk
-
Reichelt
3.5 van 5 sterren (8 shopreviews) |€ 6,95 Bekijk
Totstandkoming
Voedingen zijn een van de weinige computeronderdelen die we niet testen in het Tweakers-testlab. Psu's testen met de diepgang die we zouden willen bieden, wordt simpelweg te duur en tijdrovend. Gelukkig is Tweakers veel meer dan de mensen die er werken; we hebben ook een community met buitengewoon veel kennis op dit gebied. Deze Best Buy Guide is dan ook mede tot stand gekomen dankzij de input van communityleden in dit topic. Dank daarvoor!
We baseren ons bij de adviezen onder meer op externe reviews, eigen ervaringen van communityleden, de publieke testrapporten van certificaatorganisatie Cybenetics en de verkrijgbaarheid van producten; zoals bij alle Best Buy Guides zijn onze aanraders het liefst breed en duurzaam op voorraad.
Op het forum worden actuele ontwikkelingen in voedingenland gevolgd in het Voeding-advies-en-informatie-topic. Zuinige voedingen voor lage vermogens, zoals PicoPSU's, komen daarnaast regelmatig voorbij in het Grote-zuinige-server-topic. Een andere interessante bron is de website van Jon Gerow, de r&d-directeur van Corsairs voedingendivisie.