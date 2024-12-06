Door Tomas Hochstenbach

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Beste voeding voor high-end (750-850W)

Voeding Community Best Buy Guide

58

Beste voeding voor een high-end game-pc (750-850W)

Voeding Best Buy Guide

In een high-end game-pc is de videokaart doorgaans de grootste verbruiker en in het geval van een Nvidia-videokaart zit daar tegenwoordig vrijwel altijd een 12V-2X6-aansluiting op. In dit segment raden we daarom een ATX 3.0- of ATX 3.1-voeding met zo'n connector aan, die voorheen bekendstond als 12Vhpwr. Alleen voor een RTX 5090 heb je een 12V-2X6-kabel met een rating van 600W nodig. Voor lagere modellen en de RTX 40-serie volstaat een connector met een rating van 450W. Toch geven we waar mogelijk de voorkeur aan voedingen met een 600W-connector, zodat je op de toekomst bent voorbereid.

In veel gevallen raden we meerdere vermogens van dezelfde voeding aan. Aangezien het prijsverschil doorgaans gering is, lichten we meestal primair de 850W-versie uit en vermelden we het als er ook een 750W-variant bestaat.

Updates

29-5-2026 We hebben dit advies gecheckt en dit zijn nog steeds onze aanraders.
12-8-2025 We hebben de ASRock Steel Legend SL-850G toegevoegd als goedkoper alternatief.
29-7-2025 Omdat hij niet meer goed beschikbaar is, hebben we de ASUS Prime Gold verwijderd als alternatief.
11-2-2025 Vanwege een prijsstijging van de Corsair RMx (2024) hebben we de NZXT C850 nu als Best Buy aangewezen.
21-12-2024 We hebben de Corsair RMx (2024) toegevoegd als aanrader.
6-12-2024 We hebben enkele aanraders veranderd vanwege nieuwe introducties en prijswijzigingen van bestaande modellen.

✅ Alle voedingen op deze pagina zijn ATX 3.0/3.1-compatibel.

Best Buy

NZXT C850 Gold ATX 3.1, Zwart NZXT C850 Gold ATX 3.1, Zwart NZXT C850 Gold ATX 3.1, Zwart NZXT C850 Gold ATX 3.1, Zwart NZXT C850 Gold ATX 3.1, Zwart NZXT C850 Gold ATX 3.1, Zwart
1/6
NZXT C850 Gold ATX 3.1, Zwart 850W (Cybenetics ETA Gold (230V)) • volledig modulair 4.5 van 5 sterren
(4 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 100,-
€ 119,90 bij Amazon.nl Bekijk alle prijzen

Ook verkrijgbaar in wit

De vernieuwde NZXT C-serie maakt gebruik van het kwalitatief hoogstaande CWT CXT-platform en voldoet volledig aan de nieuwste ATX 3.1-standaard. Zowel volgens 80Plus als Cybenetics behaalt de voeding Gold-efficiëntie. In de test van Cybenetics behaalt de voeding het certificaat A- voor geluidsproductie, waarmee hij net iets luider is dan de Corsair RMx (2024). De 135mm-fan heeft een fdb-lager en een instelbare semipassieve modus via de schakelaar achter op de voeding.

In de doos vind je een 12V-2x6-kabel met een rating van 600W. In tegenstelling tot bij de vorige generatie bestaat er geen 750W-model meer; wel zijn er varianten met nog hogere vermogens.

Oem: CWT (CXT) Cybenetics-labels (230V): efficiëntie Gold, geluid A-

Laagste totaalprijzen bij 14 winkels

Alternatief

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Corsair RM850x (2024) 850W (Cybenetics ETA Gold (230V)) • volledig modulair 2.5 van 5 sterren
(4 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 109,-
€ 151,50 bij Amazon.nl Bekijk alle prijzen

Ook beschikbaar in 750W

De nieuwe Corsair RMx (2024) maakt gebruik van een kwalitatief hoogstaand, in samenwerking met Corsair ontwikkeld platform van voedingenfabrikant CWT. De serie voldoet aan de nieuwste ATX 3.1-standaard en behaalt volgens de tests van Cybenetics een Gold-certificaat voor efficiëntie. De geluidsproductie wordt beoordeeld met een A.

Uniek aan deze voeding is dat je het minimale toerental van de 140mm-fan zelf kunt instellen met de draaiknop op de achterkant. Je kunt de voeding dus naar wens semi-passief maken, of juist altijd zachtjes laten blijven draaien. De meegeleverde 12V-2x6-kabel heeft een rating van 600W.

Oem: CWT Cybenetics-labels (230V): efficiëntie Gold, geluid A

Laagste totaalprijzen bij 21 winkels

Goedkoper alternatief

ASRock Steel Legend SL-850G ASRock Steel Legend SL-850G ASRock Steel Legend SL-850G ASRock Steel Legend SL-850G ASRock Steel Legend SL-850G ASRock Steel Legend SL-850G ASRock Steel Legend SL-850G ASRock Steel Legend SL-850G
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ASRock Steel Legend SL-850G 850W (Cybenetics ETA Platinum (230V)) • volledig modulair 5 van 5 sterren
(1 gebruikersreview) Prijs bij publicatie: € 115,-
€ 114,90 bij Megekko Bekijk alle prijzen

Ook beschikbaar in 750W

ASRock is een nieuwe naam in de markt voor voedingen, maar werkt voor zijn psu's samen met gerenommeerde fabrikanten. De oem van deze Steel Legend-voeding, HEC, produceert bijvoorbeeld ook voedingen voor Be quiet.

Hoewel de Steel Legend SL-850G wat goedkoper is dan concurrenten van gevestigde namen als Corsair en NZXT, verdiende hij bij Cybenetics een Platinum-certificaat voor efficiëntie. Wat geluidsproductie betreft scoort hij met een A+-label zelfs beter dan de andere opties.

De ASRock-voeding heeft een semi-passieve modus, die je met een knop op de achterkant kunt in- of uitschakelen. Zowel de 750W- als 850W-modellen hebben een 12V-2X6-kabel met een rating van 600W. Dankzij het groene omhulsel van de pinnen kun je goed zien of de kabel volledig is aangedrukt.

Oem: HEC Cybenetics-labels (230V): efficiëntie Platinum, geluid A+

Laagste totaalprijzen bij 10 winkels

Totstandkoming

Voedingen zijn een van de weinige computeronderdelen die we niet testen in het Tweakers-testlab. Psu's testen met de diepgang die we zouden willen bieden, wordt simpelweg te duur en tijdrovend. Gelukkig is Tweakers veel meer dan de mensen die er werken; we hebben ook een community met buitengewoon veel kennis op dit gebied. Deze Best Buy Guide is dan ook mede tot stand gekomen dankzij de input van communityleden in dit topic. Dank daarvoor!

We baseren ons bij de adviezen onder meer op externe reviews, eigen ervaringen van communityleden, de publieke testrapporten van certificaatorganisatie Cybenetics en de verkrijgbaarheid van producten; zoals bij alle Best Buy Guides zijn onze aanraders het liefst breed en duurzaam op voorraad.

Op het forum worden actuele ontwikkelingen in voedingenland gevolgd in het Voeding-advies-en-informatie-topic. Zuinige voedingen voor lage vermogens, zoals PicoPSU's, komen daarnaast regelmatig voorbij in het Grote-zuinige-server-topic. Een andere interessante bron is de website van Jon Gerow, de r&d-directeur van Corsairs voedingendivisie.

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Corsair RMx (2024)

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NZXT C Series ATX 3.1

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De beste 4k-game-pc
De beste 4k-game-pc Review van 14 mei 2025
NZXT C850 Gold ATX 3.1, Zwart Review Productreview door Bontje Blauw 0
+2 5 van 5 sterren
Corsair RM850x (2024) Review Productreview door laugh 0
+1 2 van 5 sterren
Voedingen ASRock Corsair NZXT

Reacties (56)

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-jacQues- 6 december 2024 14:02
Over de "best buy": YouTube: Do Not Buy NZXT | Predatory, Evil Rental Computer Scam Investigated
Gipsy King
@-jacQues-6 december 2024 14:31
Dit gaat niet over NZXT's producten maar over de ''Leen Constructie'' die ze enkel in de US hanteren.

Dit staat 100% los van de Quality die ze leveren, die is meer dan boven gemiddeld for sure.

Buiten dat dwingt Steve van gamersnexus wel vaker op deze brute wijze met filmpjes merken tot het bewegen van gesprekken voor marketing. 1-2-3 verhaaltje. Je komt met een miljoenen views natuurlijk ver in onderhandelingen, feel the pressure ;)

Zie ook voor reviews met fatsoenlijke onderbouwing :
https://hwbusters.com/psus/nzxt-c1500-atx-v3-1-psu-review/
https://hwbusters.com/psus/nzxt-c1200-atx-v3-1-psu-review/
https://hwbusters.com/psus/nzxt-c1000-atx-v3-1-psu-review/
https://hwbusters.com/psu...1600-atx-v3-1-psu-review/

[Reactie gewijzigd door Gipsy King op 6 december 2024 14:43]

pixeled @Gipsy King6 december 2024 15:05
Dat de kwaliteit van NZXT PSU's goed is wil ik wel geloven. Of het losstaat van het handelen van hetzelfde bedrijf op andere vlakken (zoals het proberen te belazeren van gebruikers met dergelijke verhuurpraktijk) zie ik dat echt anders. Als consument stem je met je portemonnee. In je overweging van welke producten je koopt van welke producenten kun je dus best dit soort rare acties meewegen.
Dauthi @pixeled6 december 2024 17:20
Nzxt staat wat betreft op hetzelfde lijstje van bedrijven als Asus. Namelijk het lijstje niets van kopen.

Deze bedrijven hebben aangetoond dat ze hun klanten minachten, en het geen probleem vinden om ze op iedere manier een poot uit te draaien.

Dat dan buiten de EU gebeurt doet niets af aan de bedrijfscultuur.
Overigens, geldt in de EU ook dat je recht hebben en je recht krijgen twee verschillende zaken zijn.
tww62 @Dauthi7 december 2024 19:20
Nzxt staat wat betreft op hetzelfde lijstje van bedrijven als Asus. Namelijk het lijstje niets van kopen.

Deze bedrijven hebben aangetoond dat ze hun klanten minachten,...
Met alle respect...
Ik weet het niet hoor. Ik heb zeker zo'n 5-6 redelijk stevige Pc's gehad met een Asus moederbord en Asus videokaart en CD ROM-drive. Nooit een probleem gehad. Gedurende 30 jaar. Daarvoor had ik IBM en daarvoor spul van Commodore. Ik heb diverse malen met Asus support contact gehad, via mail. Keurig antwoord.
Kortom, nieuwe PC? Asus. Goede ervaringen. Maar.. misschien heb ik altijd geluk gehad.
junneh @tww628 december 2024 03:49
Het gaat er ook niet zozeer over dat de spullen werken maar meer over de handelswijze van Asus bij wel (grootschalige) problemen.

Ga een jaar of 2 terug in de tijd met de fikkende 7800x3d op Asus borden en Asus die in eerste instantie geen probleem ziet en/of garantie verleend. Vervolgens doodleuk zegt: Hier is onze bios fix, maar daarmee verbreek je wel je garantie! ma.w. dikke vinger, zoek het maar uit consument.

Qua Q/A en productie gaat het bij allemaal wel is mis:

Gigabyte maakt exploderende GPU's, Asus zet caps verkeerd om op hun highend moederbord of gezeik met gpu koelers, Intel maakt oxiderende cpus, AMD levert graphics kaarten zonder vloeistof in de vapour chamber en ga zo maar door. Kan gebeuren, moet je wel oplossen. En juist daar probeert Asus iedere keer onderuit te komen. En dan vragen ze ook een premium voor gelijkwaardige producten omdat er Asus op staat... Tja.. Ik koop dat ook liever niet.
tww62 @junneh8 december 2024 19:13
Denk dat ik al die tijd een boel geluk had, als ik dat zo lees. Ik kocht altijd spullen die getest waren (las de diverse testen) en goede reviews kregen. Niet het topsegment, maar net daaronder. 'Top' is vaak achterlijk duur. Hoe dan ook, ik kan alleen uit eigen ervaring spreken. Heb nooit beroep moeten doen op garantie, dat scheelt wel, denk ik.
Dauthi @tww628 december 2024 14:03
Asus probeert klanten geld uit de zak te troggelen wanneer er een garantieafhandeling is.

NZXT probeert klanten te misleiden via de website.
Het eerste commentaar van beide bedrijven toen deze praktijken werden bekritiseerd, is het gaslighten van Gamers Nexus. "You are confused".

Het gaat er niet om of de producten van redelijke kwaliteit zijn of niet.

Het gaat zoals hierboven ook gesteld om de handelswijze en de bedrijfscultuur, beiden zijn toxic.

Ik raad je aan om de videos van Gamers Nexus te bekijken. Er zijn een ladig follow up videos voor beiden.

YouTube: ASUS Scammed Us

YouTube: Do Not Buy NZXT | Predatory, Evil Rental Computer Scam Investigated
SandStormZz @tww6230 december 2024 05:45
Ook ik heb goed contact gehad met asus na problemen met mijn moederbord. Kon zo bij de fabriek om de hoek missende schroefjes halen bijvoorbeeld.
mezzerinn @Dauthi9 december 2024 16:57
Amen, ik had het niet beter kunnen verwoorden! Dit is precies hoe ik er ook over denk.
Gipsy King
@pixeled6 december 2024 15:05
Gelukkig kennen we die constructies niet in ons land ;) het is niet goed te praten natuurlijk , maar dit lijkt me wel weer echt Amerikaanse chaos.
Gubbel @Gipsy King6 december 2024 16:39
Nederland kan genoeg bedrijven die dergelijke smerige constructries hanteren, waar haal je het idee vandaan dat dat niet zo zou zijn?

Overigens volledig eens met @pixeled. Ongeacht de kwaliteit van de apparatuur, zou je NZXT simpelweg geen cent meer moeten willen geven. Het is overigens ook de zoveelste keer dat NZXT negatief in het nieuws komt.
Gipsy King
@Gubbel6 december 2024 16:44
Wie verleend er hier hardware dan ? Ik ken ze niet.

De vraag als consumer is dan ook waarom zou je dat überhaupt willen ?

Verder praat ik het niet goed want ik hekel dit net zo.

Alsnog doet het niet de qualiteit van het product per sku af.

[Reactie gewijzigd door Gipsy King op 6 december 2024 16:47]

TrafalgarLaw @Gipsy King7 december 2024 15:05
Valt me tegen dat jullie een shitbedrijf zoals NZXT hier promoten. Volgens mij vergeten jullie ook het debacle waarin the H1 tower cases for SFF builds spontaan in vlam vatten door een kortsluiting in het ontwerp. Ik hoop dat het geld op zijn minst het waard was.
Gipsy King
@TrafalgarLaw7 december 2024 15:21
Debacle was vrij klein voor de h1 in nl , eris in NL een handjevol retour gekomen, de rest is replaced qua hardware. Daarna was de v2 er al. Nergens iets gebeurd.

Foutjes worden overal gemaakt , nzxt is alleen altijd laat met oplossingen , echter doen ze het wel.

Blijkbaar leren ze niet graag iets. Vooralsnog zou ik het filmpje van johnny even bekijken.

We zullen zien of ze andere bedrijfsvoering gaan implementeren.

[Reactie gewijzigd door Gipsy King op 7 december 2024 15:22]

Gubbel @Gipsy King7 december 2024 18:48
Wellicht even googled op "PC huren", er staan erinstens 5 op de voorpagina van Google
BlueBird022 @Gipsy King6 december 2024 14:57
Ja, goed om druk te zetten op corporaties die de boel belazeren etc.
Robinblitz @Gipsy King6 december 2024 15:04
In principe maakt het toch niet uit of het over de producten gaat of de leen constructie? Als je zulke bedrijven beloont door alsnog hun hardware aan te schaffen, beloon je indirect ook de leen constructie imo.

Het is niet verkeerd van @-jacQues- om dit hier te posten. Sommigen willen namelijk helemaal niks meer met zo'n bedrijf te maken hebben.
youridv1 @Gipsy King6 december 2024 15:43
Dit staat 100% los van de Quality die ze leveren, die is meer dan boven gemiddeld for sure.
Bedrijven die constructies zoals die van NZXT erop nahouden, krijgen mijn geld niet. Dat valt wat mij betreft onder stemmen met mijn portemonnee. Ik denk dat dat is waar @-jacQues- ook op doelde.
Vlizzjeffrey @Gipsy King6 december 2024 19:20
Je doet nu net lijken alsof Steve deze video's maakt zodat die dan later meer geld kan krijgen van deze bedrijven voor marketing.

Hij is al meerdere keren door hardware bedrijven op de ban lijst gezet dus dat zal ook wel meevallen.

Technisch gezien is hun leen constructie natuurlijk ook een product, wat je bij hen kan afnemen ( als je in de VS woont). Dus om te zeggen dat het niet om NZXT producten gaat klopt ook niet.
Ik laat NZXT ook voorlopig links liggen, zoals andere al hebben gezegd, de enige manier om te stemmen is met je portomonnee.
centr1no @Vlizzjeffrey7 december 2024 15:18
Je doet nu net lijken alsof Steve deze video's maakt zodat
Net voor meer geld voor marketing, maar wel voor de relevantie van zijn kanaal en het geld dat dat op lange termijn oplevert.

Ik wil niet zeggen dat Steve alleen daar op uit is.
Hij is een van de zeer weinigen die misstanden bespreekt t.o.v. de meute aan ja-knikkers die zonder scrupules of domweg zonder iets van het product af te weten het sponsorgeld incasseren.
Maar het is met die Youtubers altijd dubbel, omdat er ook bij GamersNexus een marketingplan achter zit.
Net als met die 'influencers' die een dakloze van de straat plukken, ze nieuwe kleding, een maaltijd en wat cash geeft omdat ze zo menslievend zijn, met als walgelijk hoogtepunt zo'n Mr Beast die niet eens meer moeite doet om zijn kijkers de indruk te geven dat hij het uit de goedheid van z'n hart doet.

Ik kon de recht toe recht aan aanpak en schijnbare authenticiteit van het kanaal altijd wel waarderen, maar sinds Steve's video waarin hij wat misstanden bij LTT bespreekt kan ik niet meer voorbij die arrogante moraalriddermuur kijken.
Het ging daar niet over klanten die opgelicht werden of over ontploffende producten, maar over zeer specifieke dingen die er op duidden dat LTT te groot werd en daadwerkelijk als een bedrijf gemanaged moest gaan worden.
Hoe je dan als concullega de keuze maakt dat publiekelijk met zo'n Youtube video te doen en misschien wel miljoenen mensen tegen de persoon Linus op zet alsof hij een halsmisdrijf heeft gepleegd is me echt een raadsel.
Het hele 'deze video is niet gemonetariseerd, ik wil niet profiteren van het leed van anderen, ik wil het alleen maar ter sprake brengen' maakt mij persoonlijk alleen maar duidelijk dat Steve gewoon een eikel is.

Mijn vermoeden is dat hij dit bewust deed om voor alle kijkbuiskinderen duidelijk te maken dat hij in het gevecht tegen de slechte corporaties zelfs niet te beroerd is iemand als Linus (of iets als LTT) met miljoenen fans aan te pakken.
Het heeft hem in ieder geval in 1 klap 150000 subscribers opgeleverd en zijn negatieve video's over specifieke producten en/of bedrijven krijgen veel meer views.
'Steve' is een bedrijf. Een Amerikaans bedrijf. Hij heeft ook forse investeringen gemaakt, dure apparatuur aangekocht, personeel aangenomen.

Trek je eigen conclusie.
TV_NERD @-jacQues-6 december 2024 14:15
Niet alleen NZXT komt daar aan bod, Corsair is ook gekocht (en daarna van de hand gedaan) door Francisco Partners en door hun volgende eigenaar naar de beurs gebracht. Even de koers opzoeken en je ziet dat het geen veilige investering is op dit moment, aangezien voedingen van lange garantietermijnen zijn voorzien en op basis van de koers, Corsair nogal op losse schroeven staat.

Eigenlijk zou je alles wat FP aanraakt moeten boycotten. Tevens het gemis van Seasonic, dit is voor mij een van de eerste keren dat de BBG (imho) compleet de plank misslaat.

Ik werk helaas voor een bedrijf in een compleet andere sector dat ook door FP is overgenomen, je blijft maar beter ver weg van wat zij aanraken

[Reactie gewijzigd door TV_NERD op 6 december 2024 14:18]

-jacQues- @TV_NERD6 december 2024 14:19
Ze testen/beoordelen de hardware zonder 'politiek'. Dus deze BGG vind ik prima. Een echte tweaker kĳkt wel bĳ de opmerkingen en zal zĳn/haar eigen conclusies trekken.
TV_NERD @-jacQues-6 december 2024 14:22
Het gaat niet om politiek, het gaat om de bescherming van de consument. Een bedrijf zoals Corsair waarvan de beurswaarde zo diep gezakt is dat je moet vrezen voor het voortbestaan en/of de garantieafhandeling zou je nooit moeten promoten.
-jacQues- @TV_NERD6 december 2024 14:33
Je koopt bĳ Alternate, Azerty of Caps met Bitcoin of ergens anders, maar niet bĳ NZXT zelf. De verkopende partĳ heeft die op voorraad en is verantwoordelĳk voor de garantieafhandeling. Mocht NZXT geen garantie kunnen bieden, kun gewoon bĳ de verkoper terecht. Het enige is dat je effectief misschien maar twee of drie jaar garantie hebt in plaats van tien jaar. Maar dat zou maar in een enkel geval jammer zĳn. Uiteindelĳk blĳft het 'politiek'. Buiten schimmige praktĳken, zĳn de producten zelf meestal wel prima. En dat is wat ze in de BGG uiten. Of je voorgenoemde laat meewegen in je aankoop, is een persoonlĳke afweging. Jĳ en ik wel dus. Maar iedereen is daar vrĳ in.
XLord @TV_NERD6 december 2024 15:04
Maar wie geeft de garantie dat een bedrijf als bv ASUS niet over 2 jaar opeens failliet is?
Ik kan in ieder geval niet in de toekomst kijken, dus ja je moet wel een beetje kijken naar hoe het er voor staat met het merk maar je kan nooit alles voorkomen (zeker niet met een product dat een garantie van 10 jaar geeft).
n00bs @-jacQues-6 december 2024 14:13
Dit wou ik ook net posten. Reden genoeg om dit merk totaal in de ban te doen.
Zou liever in de lijst Seasonic zien. 1 van de eerste met high efficient koelers in de tijd dat mijn medetweakers nog China voedingen in pc's stopten, de tijd dat ik startte met stabiele en zuinige voedingen (en nogal wat weerstand hier kreeg :D). Ondertussen niet meer weg te denken, maar Seasonic maken nog steeds 1 van de betere, stabiele, efficiente en sitlle voedingen die warmte ook goed afvoeren.
BlueBird022 @-jacQues-6 december 2024 14:56
Mooie video! Heb het ook gezien. Walgelijke praktijken waar je je niet hard genoeg tegen kunt uitspreken.
Madrox @BlueBird0226 december 2024 15:42
En spreken doe je met je geld
Gipsy King
@-jacQues-6 december 2024 15:19
Kijk eens wat ik hier vind :
Confronting NZXT CEO Face-To-Face
YouTube: Confronting NZXT CEO Face-To-Face
thisisjazz @-jacQues-8 december 2024 23:22
The follow up :)
OruBLMsFrl 6 december 2024 14:18
Waarom geen platinum of titanium efficiency in de lijst? Ik snap de meerprijs, en hoef het niet terug te verdienen in een paar jaar. Mag toch minimaal wel benoemd worden in een artikel over de 'beste' voeding.
Bijvoorbeeld zelfs ook in SFX-L:
uitvoering: ASUS ROG LOKI SFX-L 850W Platinum
Of Seasonic nog altijd solide merk voor mij persoonlijk:
uitvoering: Seasonic Vertex PX-850
Titanium:
uitvoering: FSP Hydro Ti PRO 850W
Of
uitvoering: be quiet! Dark Power 13 850W

[Reactie gewijzigd door OruBLMsFrl op 6 december 2024 14:30]

youridv1 @OruBLMsFrl6 december 2024 15:46
Die meerprijs laat ze voor mij afvallen. Ik vermoed dus voor de redactie ook omdat ze er hier niet tussen staan. Gold voedingen zijn al >90% efficiënt onder load en als je de juiste koopt zijn ze ook best efficiënt in idle. Voor een PC, dus geen server, vind ik titanium weggegooid geld.
SmokingCrop
@youridv16 december 2024 18:10
Het hoeft zo duur niet te zijn om een goede platinum voeding te kopen.
Bv: uitvoering: Super Flower LEADEX VII Platinum PRO 850W Zwart

Is minder goed verkrijgbaar in Europa (Komt effectief binnen 4-5 dagen binnen bij CAPS, zelf onlangs ondervonden), maar Super Flower is de OEM geweest voor bekende goede voedingen in het verleden en doet met deze terug niet onder.
Voeding is super stil zolang je onder de 650W total load blijft (misleidende A- Cybenetics certificaat): https://tweakers.net/camo...models%2F230%2F2455_3.jpg.

[Reactie gewijzigd door SmokingCrop op 6 december 2024 18:12]

Vlizzjeffrey @SmokingCrop6 december 2024 19:25
Deze kost nog 20 euro minder en is vollop verkrijgbaar:

uitvoering: Gigabyte AORUS ELITE 80+ Platinum 850W
Vlizzjeffrey @youridv16 december 2024 19:28
De meerprijs valt reuze mee, zie bijvoorbeeld deze Gigabyte 850 watt platinum voor 135 euro:

uitvoering: Gigabyte AORUS ELITE 80+ Platinum 850W

Voor een psu waar je misschien wel 10 jaar mee doet lijkt 25 euro meerprijs me niet veel voor 10 jaar lang iets betere efficientie.
youridv1 @Vlizzjeffrey9 december 2024 07:33
Ook voor @SmokingCrop

Dat zijn platinum voedingen, geen titanium. Het prijsverschil tussen platinum en titanium is aanzienlijk. Ik had het uitsluitend over Titanium.

Maar ik vind platinum ook een beetje waardeloos. Tenzij hij echt maar een tientje duurder is, heeft het weinig zin. Het verschil in efficiëntie tussen gold en platinum is 1-2 procentpunt.
Dus tijdens normaal pc gebruik gaat dit om 0,5 tot 16 watt bij hele hoge load (800w). Als je 2 tientjes meerprijs betaald, dan moet je 20 eurov/ 0,30 euro per kwh / 0,02 = 3333 kWh besparen om dat terug te verdienen. Voor een apparaat wat tussen de 30 en 60 watt zit in idle en af en toe eens omhoog schiet naar 300-500 tijdens intensief gebruik is 3333 kWh echt heel veel.
Zelfs al gebruik je 300 watt gemiddeld, wat echt héél hoog is, dan heb je 11.100 vlieguren nodig. Elf duizend uur om 20 euro in te halen. Maar het gros van de tijd staat je pc in idle, tenzij je geen baan hebt en de hele dag zit te gamen ofzo

Bij titanium kan ik nog snappen dat je het voor de idle efficientie doet voor een thuis server, maar je kunt ook even voedings reviews lezen om te kijken of je een betaalbare voeding kunt vinden die acceptabele efficientie heeft bij 50-100 watt.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 9 december 2024 07:43]

xenn99 @OruBLMsFrl6 december 2024 14:51
Goede tips die je hier linkt bedankt daarvoor.
Ik ben zelf ook al een tijdje in de markt voor een nieuwe voeding maar ik vraag me af of het de extra investering waard is om over te stappen naar Titanium.
(Ik zit nu nog op een oude Corsair RM750x uit 2018 met 80+ gold rating.)
OruBLMsFrl @xenn997 december 2024 16:25
Ligt eraan wat je zoekt. Bijvoorbeeld voor semi-passieve fans komen die platinum en titanium voedingen vaak wat verder in hun vermogen voordat ze de fan nodig hebben voor koeling. Dan kun je op een game pc of workstation toch heel stil je kantoorwerk of schoolwerk doen als je de rest van de componenten ook zo erop uitkiest.

Titanium heb je helaas even nauwelijks meer met de hoge atx 3.0/3.1 eisen voor stroompieken, maar die moeten op 10% al echt efficiënt zijn, ipv pas op 20%. Daarom wil ik zelf ook nooit te veel vermogen, want een 1500W Gold/Platinum voeding hoeft pas efficiënt te zijn als er 300W gevraagd wordt binnen de PC. Zegt niets meer over normaal browser en desktop verbruik dan, dat zit toch nog wel op of onder 100W. Een Titanium voeding van 850W ter vergelijk, moet dus al efficiënt zijn met een load van 85W.

Het is ook een knap staaltje techniek simpel gezegd, sommige van die voedingen zijn kleine kunstwerkjes van binnen. Maar goed, dat zal oprecht voor weinigen wat doen natuurlijk, dat is echt de electro hoek
xenn99 @OruBLMsFrl7 december 2024 17:00
Passief of niet passief maakt voor mij weinig verschil de systeemkast staat in een andere kamer.

Die lage load is vooral de reden om overstap naar titanium te overwegen.
Ik heb met oog op de recente energieprijzen gekozen voor een systeem dat zo weinig mogelijk stroom verbruikt. 70w uit het stopcontact voor de hele pc in idle, 250w bij full load.
(Ryzen 7700X + RX 6800XT)

Maar ik wil wel altijd de optie houden om mijn underclocks terug te draaien indien dat nodig is dus ik wil ook niet een te kleine voeding nemen, ik overweeg dus weer 750 of wellicht 850 zeker niet meer dan dat.

Daarnaast ben ik erg geïnteresseerd in de besparing die dit oplevert, dat is namelijk lastig te berekenen omdat ik niet zo goed kan inschatten hoeveel van de tijd die ik achter de pc spendeer wordt besteed aan idle en hoeveel aan zware load.

Ik was benieuwd of iemand wellicht wat data had na een overstap, bijvoorbeeld vanuit home automation.
Als de extra kosten zich terug verdienen in bijvoorbeeld 5 jaar dan is dat voor mij wel een extra reden om die keuze te maken.
OruBLMsFrl @xenn997 december 2024 22:37
Kijk hier eens:
review: De (on)zin van een dure voeding: wat levert een hoger rendement echt op?

Hangt natuurlijk ook in grote mate van jouw eigen gebruiksuren en het soort gebruik af. Als je maar 250W full load gebruikt kun je nog serieus naar 500-600W kijken ook. Zeker met ATX 3.0/3.1 kunnen die voedingen enorme pieken al aan. 50% load is vaak de efficiency maximaal, is meer voeding dus meer dan het dubbele aan vermogen, kom je eigenlijk steeds slechter uit. Als je een zodanig grote upgrade doet later dat je vermogen meer dan verdubbeld, dan kan dat geld voor een zwaardere voeding er tegen die tijd vermoedelijk ook wel af, plus die voedingen zijn in aanschaf nu dan ook voordeliger?
Vaak genoeg schuiven die voedingen uiteindelijk toch nog mee als onderdeel van een secondair systeem of iets, blijft die hardware als setje bij elkaar als je feitelijk toch al het merendeel van het binnenwerk vervangt. Bijvoorbeeld een SSD kun je altijd meenemen.
Weet je nu al dat je in januari als eerste in de rij staat voor een 5080/5090 of snel een 2e hands 4080/4090 zal kopen dan is het een ander verhaal natuurlijk. Onderschat tot slot niet het prijsvoordeel van huidige voeding behouden, daar kun je best wat jaartjes nog 1-2 tientjes per jaar op teren, en dan tegen die tijd in één keer zo een optimaal beredeneerde voeding bij je nieuwe hardware erin steken.

[Reactie gewijzigd door OruBLMsFrl op 7 december 2024 22:39]

xenn99 @OruBLMsFrl7 december 2024 23:21
Super! Precies wat ik nodig had.
TheGreatAtuin 6 december 2024 14:56
Als handige tool voor de twijfelende tweaker raad ik de outervision power supply calculator aan.
Je kunt hier al je hardware invoeren, tot en met aantal en type ventilatoren, AIO, overclocks.
Je krijgt een fantastisch overzichtelijk resultaat met o.a. maximaal verbruik, gemiddeld verbruik.
Ik gooi deze vaak in threads op reddit, en mensen zijn vaak verrast dat ze minder PSU nodig hebben dan ze denken.
DeBers @TheGreatAtuin6 december 2024 15:58
Hier komt voor mij 540W uit rollen. 7800XT en 5800x3D.
Is het dan verstandig iets ruimer in te kopen? Of is 550W dan voldoende. Want dat heb ik nu al. De 7800XT wil ik als upgrade aanschaffen.
HuisRocker @DeBers6 december 2024 17:09
Het kan geen kwaad om voor "iets ruimer" te gaan. 'Bewust het randje opzoeken' is, net als 'extreem overdimensioneren' overigens, nergens voor nodig.

De 7800 XT is een fijne kaart en die upgrade is dus sowieso geen verkeerde keuze (mits voor de juiste prijs uiteraard), de 8800 (XT?) komt er echter al heel snel aan. De aankondiging daarvan is (met 100% zekerheid) tijdens CES begin Januari 2025 en zal zeer waarschijnlijk al later in Januari 'gewoon goed verkrijgbaar zijn' (dit in tegenstelling tot 9800X3D CPU's die, vanwege 'Trump Tariffs', bijna allemaal naar de US lijken te gaan...). Niet dat je perse op de 8800 (XT) 'moet' wachten, zeker niet zelfs, maar als je op het punt staat een videokaart te kopen is het wel fijn om te weten.
DeBers @HuisRocker6 december 2024 23:11
Yes. Weet ik. Daarom hou ik de prijzen in de gaten van de 7800XT. Ik hoop dat die snel nog iets gaan dalen door de aankondiging. Ik hoef niet per se het nieuwste te hebben.
verkoudenschaap 6 december 2024 14:34
Een best buy guide met NZXT en ASUS als 2 van de 3 suggesties, ik zou hier toch wat andere keuzes maken, tweakers. NZXT heeft iemand anders bovenstaand al gelinked waarom en ASUS zou ik vanwege hoe ze omgingen met problemen die de ROG Ally heeft/had nou ook nooit aanraken. Zie hier ook een filmpje van Gamers Nexus over hoe ASUS omgaat met klanten. Producten kunnen altijd kapot gaat, natuurlijk. Maar hoe ASUS daarmee omgaat is ronduit triest te noemen.
G-Fox1990 @verkoudenschaap6 december 2024 14:51
Je hebt het waarschijnlijk over de video's van GamerNexus, en de casussen van NZXT en ASUS zijn wel 2 heel verschillende in mijn ogen.

Wat NZXT doet is ronduit gewoon een scam, daar kunnen we gewoon heel eerlijk over zijn.
Bij ASUS gaat het wel over iets dat volgens mij hier in de EU nooit zou kunnen. Niet dat ASUS engeltjes zijn maar belabberde garantie praktijken is meer een USA probleem dan een ASUS probleem volgens mij.
kevz @G-Fox19906 december 2024 19:22
Of iets wel of niet in de US of EU kan maakt in mijn ogen niet zo veel uit. Ja natuurlijk ben je als consument beter beschermd in Europa, maar het laat wel even zien dat een bedrijf elke cent overal uit wil halen, tot aan oplichting aan toe. Dat soort gedrag 'zit in een bedrijf' naar mijn mening, dus dan zie ik liever ook wat meer dan altijd overal Asus in elk lijstje (en ja, ik maak wel graag gebruik van deze best buy's en dat wil ik ook blijven doen ;) )
chollersin 6 december 2024 14:13
Geen suggesties voor SFF?
G-Fox1990 6 december 2024 14:39
Waarom (in de tijd van meer groen/duurzaam etc) staan hier alleen maar gold PSU's in? Als je zelf de stroomkosten niet hoeft te betalen snap ik dat het minder belangrijk is, maar die paar % efficiëntie heb je er echt na een jaar van regelmatig gebruik al uit als je beslist om een Platinum PSU te pakken. Titanium is nog een stuk duurder natuurlijk, maar mijn PC (waar ik ook soms op thuiswerk) staat soms echt 12 uur per dag te draaien. Dan heb je het nog sneller terugverdiend.

Zojuist de Gigabyte AORUS 850w Platinum aangeschaft en die is momenteel zelfs dezelfde prijs als de NZXT. Oh en sowieso geen NZXT meer kopen.

[Reactie gewijzigd door G-Fox1990 op 6 december 2024 14:42]

ewoud75 6 december 2024 14:22
Spuit11 hier: En hoe zit het met de voedingen van Be Quiet?
berchtold 7 december 2024 00:22
Be Quiet of Seasonic. Rest vertrouw ik niet zo
Furiousfist @berchtold8 december 2024 16:15
Ik heb hier een pc uit 2009 staan met een 750W Corsair voeding. Niet stuk te krijgen zeg maar.
JacOwns7 9 december 2024 10:20
Ik zou eerder deze Tier list volgen tbh: https://cultists.network/140/psu-tier-list/
Zelf erg te spreken over de Supernova series van EVGA. Met name de G2 modellen.
royvosch 10 december 2024 22:14
Waarom bij de high end game geen Platinum? Of zelfs Titanium

[Reactie gewijzigd door royvosch op 10 december 2024 22:16]


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