Beste voeding voor een high-end game-pc (750-850W)

In een high-end game-pc is de videokaart doorgaans de grootste verbruiker en in het geval van een Nvidia-videokaart zit daar tegenwoordig vrijwel altijd een 12V-2X6-aansluiting op. In dit segment raden we daarom een ATX 3.0- of ATX 3.1-voeding met zo'n connector aan, die voorheen bekendstond als 12Vhpwr. Alleen voor een RTX 5090 heb je een 12V-2X6-kabel met een rating van 600W nodig. Voor lagere modellen en de RTX 40-serie volstaat een connector met een rating van 450W. Toch geven we waar mogelijk de voorkeur aan voedingen met een 600W-connector, zodat je op de toekomst bent voorbereid.

In veel gevallen raden we meerdere vermogens van dezelfde voeding aan. Aangezien het prijsverschil doorgaans gering is, lichten we meestal primair de 850W-versie uit en vermelden we het als er ook een 750W-variant bestaat.

Updates 29-5-2026 We hebben dit advies gecheckt en dit zijn nog steeds onze aanraders.

12-8-2025 We hebben de ASRock Steel Legend SL-850G toegevoegd als goedkoper alternatief.

29-7-2025 Omdat hij niet meer goed beschikbaar is, hebben we de ASUS Prime Gold verwijderd als alternatief.

11-2-2025 Vanwege een prijsstijging van de Corsair RMx (2024) hebben we de NZXT C850 nu als Best Buy aangewezen.

21-12-2024 We hebben de Corsair RMx (2024) toegevoegd als aanrader.

6-12-2024 We hebben enkele aanraders veranderd vanwege nieuwe introducties en prijswijzigingen van bestaande modellen.

✅ Alle voedingen op deze pagina zijn ATX 3.0/3.1-compatibel.