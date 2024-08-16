Beste compacte SFX-voeding

SFX-voedingen zijn onze kleine buitencategorie. Letterlijk, want SFX-voedingen zijn compacter dan hun reguliere ATX-tegenhangers. Veel kleine kastjes vereisen zo'n kleinere voeding. Hierbij wordt soms onderscheid gemaakt tussen regulier SFX met een diepte van 10cm en SFX-L met een diepte tot wel 13cm.

Het valt je wellicht op dat onze aanraders beginnen bij 750W. Dat komt doordat SFX-voedingen met lagere vermogens in rap tempo uitsterven. Veel fabrikanten brengen nieuwe series alleen nog uit in hogere vermogens en stoppen simpelweg met het leveren van oude series.

Updates 29-5-2026 We hebben dit advies gecheckt en dit zijn nog steeds onze aanraders.

​​​​​12-8-2025 De Cooler Master V SFX Gold ATX 3.1 is toegevoegd als goedkoper alternatief.​​​​​

11-2-2025 We hebben de Corsair SF-L-serie weggehaald als aanrader vanwege slechte verkrijgbaarheid en gestegen prijzen.

✅ Alle voedingen op deze pagina zijn ATX 3.0/3.1-compatibel.