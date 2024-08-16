Door Tomas Hochstenbach

Redacteur

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Beste compacte SFX-voeding

Voeding Community Best Buy Guide

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Beste compacte SFX-voeding

Voeding Best Buy Guide

SFX-voedingen zijn onze kleine buitencategorie. Letterlijk, want SFX-voedingen zijn compacter dan hun reguliere ATX-tegenhangers. Veel kleine kastjes vereisen zo'n kleinere voeding. Hierbij wordt soms onderscheid gemaakt tussen regulier SFX met een diepte van 10cm en SFX-L met een diepte tot wel 13cm.

Het valt je wellicht op dat onze aanraders beginnen bij 750W. Dat komt doordat SFX-voedingen met lagere vermogens in rap tempo uitsterven. Veel fabrikanten brengen nieuwe series alleen nog uit in hogere vermogens en stoppen simpelweg met het leveren van oude series.

Updates

29-5-2026 We hebben dit advies gecheckt en dit zijn nog steeds onze aanraders.
​​​​​12-8-2025 De Cooler Master V SFX Gold ATX 3.1 is toegevoegd als goedkoper alternatief.​​​​​
11-2-2025 We hebben de Corsair SF-L-serie weggehaald als aanrader vanwege slechte verkrijgbaarheid en gestegen prijzen.

✅ Alle voedingen op deze pagina zijn ATX 3.0/3.1-compatibel.

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Corsair SF750 (2024) 750W (Cybenetics ETA Platinum (230V)) • volledig modulair Prijs bij publicatie: € 140,-
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Ook verkrijgbaar in 850W en 1000W

De Corsair SF750 is een 'echte' SFX-voeding en dus maar 10cm diep. Bovendien heeft hij een 12Vhpwr-kabel, die net als alle andere meegeleverde kabels voorzien is van individuele sleeving. Met de efficiëntie van de voeding is niets mis, maar door de beperkte afmetingen past er slechts een 92mm-fan in. Die produceert wat meer geluid dan de 120mm-fans die in veel SFX-L-voedingen worden toegepast. Met een rating van A- heeft Corsair er toch nog het beste van weten te maken.

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Ook verkrijgbaar in 750W, 850W (zwart), 850W (wit) en 1000W

Net als Corsair koopt ook ASUS zijn SFX-voedingen in bij Great Wall. De Loki is een SFX-L-voeding waarbij ASUS losgaat met rgb-verlichting. Diverse logo's en de volledige fan staan bij deze voeding in lichterlaaie, visueel gezien dan. Misschien nog wel unieker is het dat de 1200W-versie over twee 12Vhpwr-kabels beschikt; daarmee is dit voor zover wij konden nagaan de enige SFX-voeding. Bovendien zijn de gebundelde kabels, net als bij de Corsair SF-serie, voorzien van individuele sleeving.

De 1000W-versie heeft een lagere efficiëntierating (Platinum) in vergelijking met de 1200W-variant, maar wel een betere rating voor geluidsproductie (A+).

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€ 119,90 bij Megekko Bekijk alle prijzen

Ook verkrijgbaar in 750W

Het aanbod van SFX-voedingen is niet groot, maar Cooler Master biedt sinds enige tijd een modern goedkoper alternatief in de vorm van de V SFX Gold ATX 3.1. Zoals de naam al zegt ondersteunt deze compacte voeding de nieuwste ATX 3.1-standaard. De gebundelde 12V-2X6-kabel kan de volledige 600W aan vermogen leveren. De efficiëntie is met Gold wel een niveau lager dan bij de Corsair.

Oem: Gospower Cybenetics-labels (230V): efficiëntie Gold, geluid A-

Laagste totaalprijzen bij 11 winkels

Totstandkoming

Voedingen zijn een van de weinige computeronderdelen die we niet testen in het Tweakers-testlab. Psu's testen met de diepgang die we zouden willen bieden, wordt simpelweg te duur en tijdrovend. Gelukkig is Tweakers veel meer dan de mensen die er werken; we hebben ook een community met buitengewoon veel kennis op dit gebied. Deze Best Buy Guide is dan ook mede tot stand gekomen dankzij de input van communityleden in dit topic. Dank daarvoor!

We baseren ons bij de adviezen onder meer op externe reviews, eigen ervaringen van communityleden, de publieke testrapporten van certificaatorganisatie Cybenetics en de verkrijgbaarheid van producten; zoals bij alle Best Buy Guides zijn onze aanraders het liefst breed en duurzaam op voorraad.

Op het forum worden actuele ontwikkelingen in voedingenland gevolgd in het Voeding-advies-en-informatie-topic. Zuinige voedingen voor lage vermogens, zoals PicoPSU's, komen daarnaast regelmatig voorbij in het Grote-zuinige-server-topic. Een andere interessante bron is de website van Jon Gerow, de r&d-directeur van Corsairs voedingendivisie.

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Reacties (21)

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BHD294 16 augustus 2024 19:23
Is er ook een categorie voor passieve en pico voedingen, zo niet komt die er nog?
Bvd.
AuteurTomas Hochstenbach Redacteur @BHD29416 augustus 2024 20:37
Nou, dan zijn we snel klaar: de uitvoering: Seasonic Prime Fanless PX-500 is de enige verkrijgbare volledig passieve ATX-voeding :P. Aan PicoPSU's valt volgens mij ook weinig te vergelijken, kwestie van kijken welk vermogen en welke kabels je nodig hebt.
BHD294 @Tomas Hochstenbach16 augustus 2024 21:06
Nou, dan zijn we snel klaar: de uitvoering: Seasonic Prime Fanless PX-500 is de enige verkrijgbare volledig passieve ATX-voeding :P. Aan PicoPSU's valt volgens mij ook weinig te vergelijken, kwestie van kijken welk vermogen en welke kabels je nodig hebt.
Even een wtf momentje, is er maar 1 voeding meer die passief is?
Jammer, is daar een reden voor?
Vind de prijs en het vermogen beetje teveel, voor een build die ik in gedachten had.
Maar zit er in die pico voedingen dan helemaal geen kwaliteit verschillen.
Bvd.

[Reactie gewijzigd door BHD294 op 16 augustus 2024 21:10]

Blinkin @BHD29417 augustus 2024 09:44
Ik ben geen expert maar heb begin dit jaar, met behulp van de geweldige community hier, een sff gaming pc gebouwd. Ik wilde alles zo stil mogelijk hebben omdat ie in de woonkamer moet staan. Das gelukt met een semi-passief gekoelde voeding.

Ik vermoed dat de reden voor weining volledig passief gekoelde voedingen in de markt zit. De semi-passief gekoelde voedingen zijn al zo fluister stil dat er waarschijnlijk weinig markt voor is.

Al is er mogelijk verandering gaande. Toevallig herinnerde ik mij dit artikel van Tweakers gelezen te hebben:
nieuws: Cooler Master brengt volledig passief gekoelde 850W-voeding binnenkor...
tw_gotcha 16 augustus 2024 07:44
ik heb al heel lang een sf750, maar toen waren de kabels nog stugge plastic afwerking, nu individual sleeved. Dat is wel een stuk beter. Geluid bij de oudere modellen valt mee, er is een soort van fan curve of start moment

[Reactie gewijzigd door tw_gotcha op 16 augustus 2024 07:46]

HugoBoss1985 @tw_gotcha16 augustus 2024 08:28
Ik dacht meer specifiek dat u de gold variant heeft, ivm de niet sleeved kabels.
Maar die is er blijkbaar nooit geweest.
Er horen sleeved kabels bij uw voeding volgens mij.

Ik begrijp niet dat de 2024 versie geen 12vhpwr (variant) stekker heeft.

[Reactie gewijzigd door HugoBoss1985 op 16 augustus 2024 08:39]

Werelds @HugoBoss198516 augustus 2024 10:55
Ik begrijp niet dat de 2024 versie geen 12vhpwr (variant) stekker heeft.
De 2024 versie van de SF750 heeft weldegelijk de 12+4 connector. Het zal specifiek de 12V-2x6 revisie zijn.
HugoBoss1985 @Werelds16 augustus 2024 11:03
Ik heb het plaatje van de voeding bekeken voordat ik mijn post plaatste en ik zie toch echt (nog steeds) die stekker niet.

Jij bedoeld de connector (op de kabels, die erbij zitten), ik bedoel de stekker (die niet op de voeding zit) ;)
Wellicht had ik er beter "aansluiting" of "contact" van kunnen maken.

Mijn punt is ook dat, a.d.h.v. deze beknopte roundup/review dit niet direct duidelijk is n.a.v. het plaatje (van de voeding) hierbij.

Het is dus geen native implementatie en dit mist een aantal kabels die niet bij deze 2x 8pin naar 12vhpwr / 12V-2x6 oplossing zitten.

[Reactie gewijzigd door HugoBoss1985 op 16 augustus 2024 11:09]

Werelds @HugoBoss198516 augustus 2024 11:36
Deze BBG maakt dat niet helemaal duidelijk, maar de specs in de PW zijn wel up to date en het is een ATX12V 3.1 voeding, dus daar zit dat eigenlijk altijd wel bij :)

https://www.corsair.com/u...rything-you-need-to-know/

- 1x 24-pin
- 2x EPS
- 3x PCIe 6+2-pin
- 1x PCIe 12+4
- 2x SATA (4 connectors, de twee kabels hebben verschillende connectors)
- 1x Molex (3 connectors)

Maar heb jij het nu over een verloop van 8-pins naar 12+4? Want die zit er inderdaad niet bij. Een "native" 12+4 (12VHPWR, 12V-2x6 - hoe je dat kreng ook wilt noemen) wel :p

Edit: voor de duidelijkheid, de SF750 die ook nu nog in Corsair's eigen shop staat is ook nog het oude model (9020186; het nieuwe model is 9020284). De nieuwe modellen komen ook allemaal met Micro-Fit ("Type-5") aan de PSU kant in plaats van Mini-Fit Jr ("Type-4").

[Reactie gewijzigd door Werelds op 16 augustus 2024 11:42]

HugoBoss1985 @Werelds16 augustus 2024 11:44
Dan haal ik weer iets door elkaar want native noem ik echt de fysieke aansluiting op de voeding zelf en dan vervolgens (ook) geen modulaire kabel die niet bestaat uit pci-e 8pins stekkers naar een 12+4 variant.
In dat laatste geval (zo'n soort kabel zit er toch echt bij in dit geval?) is het toch een "verloop" ?

Wat jij omschrijft noem ik dus niet native maar dat kan ook aan mij liggen :P

Juist omdat het een atx 3.0 / atx 3.1 voeding is zou ik dat wél verwachten (zeker met 3.1).

https://hwbusters.com/psu...50-atx-v3-1-psu-review/2/

"cable 4" afbeelding binnen die review bij het "cables" kopje.

"Instead of a native 12V-2×6 socket, Corsair uses 2x 8pin Micro-Fit sockets, which are more tolerant of abuse."

[Reactie gewijzigd door HugoBoss1985 op 16 augustus 2024 11:49]

Werelds @HugoBoss198516 augustus 2024 12:18
Ah zo bedoel je - 12+4 aan beide kanten van de kabel (en dus 12+4 op de PSU zelf). Nee, die zit er niet bij - maar ik heb nog geen voeding gezien die dat doet en daar zijn goede redenen voor.

Ten eerste betekent dat een stekker op de PSU die enkel daarmee gebruikt kan worden, wat betekent dat je dus 8-pins op moet gaan offeren en je PSU minder compatibiliteit biedt. De 8-pins is veel flexibeler in te zetten.

Belangrijker echter is dat ze die 600W willen verdelen voor de veiligheid - zowel qua warmte van de stekkers, als simpelweg intern voor de balans. Aangezien ze toch ook gewoon PCIe 6/8-pins willen/moeten ondersteunen, kan dat probleemloos hergebruikt worden omdat het aantal draden perfect overeenkomt. Ik zal niet wederom m'n ergernis over dat kreng van een ontwerp uiten, maar neem maar van me aan dat het beter is dat ze dat naar 2 8-pins gaan. Veel meer veiligheidsmarge* aan de PSU kant en intern veel beter te balanceren.

Vergeet niet dat "PCIe 8-pins" maar 3 actieve draden heeft; dus de 6 actieve draden van 12+4 zijn perfect te verdelen over 2 van dezelfde 8-pins die voor 6/8-pins "PCIe" gebruikt worden.


* klein stukje ergernis uiting (rant) dan: 12+4 zit op 88% (600W van 684W) van wat de stekker volgens Amphenol/Nvidia's specs mag hebben; Molex (het ontwerp is oorspronkelijk van hen...) is conservatiever, die stellen de grens op 8,5A in plaats van 9,5A, waardoor 12+4 op 98% (600 / 612) van het max zit. Ter vergelijking: de "PCIe 8-pins" mag je 150W doorheen trekken...maar er zijn maar 3 van de 4 actieve draden in gebruik. Aan 8,5A is dat 306W, dus die zit op 50% van z'n max voor 3 draden...maar je zou ook 4 draden mogen gebruiken, wat je 408W geeft en je kunt er met die stekker best 10A doorheen jagen, waarmee je op 480W komt.

[Reactie gewijzigd door Werelds op 16 augustus 2024 12:19]

HugoBoss1985 @Werelds16 augustus 2024 12:48
Er zijn toch genoeg voedingen die deze connector op de voeding hebben?

Ik heb zelf een Seasonic ATX 3.0 voeding met deze connector op de psu en de kabel met connector erbij.

En die heeft daarnaast ook nog 5 (!) 8pins (pci-e/cpu) connectoren op de voeding.
Van opoffering is er dus niet echt sprake... sterker nog ik heb specifiek deze psu gekocht om een mobo met 2x 8 pins en een grafische kaart met 3x 8 pins aan te kunnen sluiten zonder pigtailen/daisy chainen.

[Reactie gewijzigd door HugoBoss1985 op 16 augustus 2024 12:50]

Werelds @HugoBoss198516 augustus 2024 13:03
Ik heb eens even gezocht en ik zie dat Seasonic inderdaad wel een tweetal voedingen heeft met 12+4 aan de PSU kant, valt me eerlijk gezegd een beetje tegen van ze, had ook geen idee dat iemand dit überhaupt deed. Ik denk dat je wel over het hoofd ziet dat de SF750 een SFX voeding is in plaats van ATX(-L) en geen 1300W/1600W :')

Een SF750 heeft een derde (!) van het volume van een TX-1300; het oppervlak voor aansluitingen is ook maar half zo groot. Hier een vergelijking voor je: https://share.zight.com/7KuN1wrG
HugoBoss1985 @Werelds16 augustus 2024 13:06
Daar heb ik niet bij stil gestaan maar met SFX voedingen moeten de fabrikanten natuurlijk (andere) keuzes maken.
Ik ben het met je eens dat het opofferen van e.e.a. met SFX voedingen dan wel relevant kan zijn!
En om SFX gaat het nu natuurlijk juist in dit artikel.

Ik moet dus toegeven dat mijn Seasonic een ATX voeding is :P

Ik heb zelf meerdere formaat voedingen (gehad) inclusief ook de SF 750(2018) en SFX-L.

Verder is die Seasonic psu voor mij echt overkill, alhoewel ik wel de 3x 8pin gebruik i.v.m. 7900xt.
Maar die kaart is zo ver undervolt en underclocked dat ik vrijwel zeker weet dat hij het op een 650 watt met 2 pins (als die kaart er geen 3 had) het ook wel doet.
En mijn moederbord heeft ook maar 1x 8pin cpu.

Maar ik denk dat alles dus wel redelijk efficiënt draait op zo'n 50-75% van wat de voeding kan leveren.

[Reactie gewijzigd door HugoBoss1985 op 16 augustus 2024 13:15]

Apart
@HugoBoss198516 augustus 2024 08:32
https://www.corsair.com/e...orsair-12vhpwr-connector/

De RMx refresh die binnenkort komt heeft wel een 12V-2x6 aan de PSU kant.

[Reactie gewijzigd door Apart op 16 augustus 2024 08:33]

tw_gotcha @HugoBoss198516 augustus 2024 09:25
Ik heb er nooit sleeved kabels bij gehad maar hij is dan ook al 8 jaar oud of zo schat ik.
dcm360 @tw_gotcha16 augustus 2024 10:47
Tja, de kabels, dat is denk ik een kwestie van persoonlijke voorkeur ook. Bij mijn oude SF450 zaten de oude kabels, en die vond ik toch stukken fijner inbouwen dan de nieuwe individual sleeved kabels bij de nieuwere SF600. Het is meer bulky en de individuele kabels willen alle kanten uit, dat vind ik helemaal niet praktisch bij het inbouwen in een krappe ITX-behuizing.
tw_gotcha @dcm36016 augustus 2024 13:18
ze zijn ontzettend stug voor kleine bochtjes.Uiteindelijk sleeved via ali gekocht
jip_86 16 augustus 2024 10:11
Goed om te weten dat ik de Best Buy in mijn nieuwe systeempje heb zitten :*)
Blinkin @jip_8616 augustus 2024 11:39
Haha zelfde hier. Althans ik heb dan de 2018 versie. Top dingetje hoor.
Heb hem gecombineerd met een GPU met semi-passieve koeling en enkel de CPU koeling actief. Ding is heel stil, ik hoor ik mijn sff build niet tenzij alles full throttle gaat en dan nog is het een zacht gezoem. Tis zo stil dat je op basis van t geluid niet weet of ie aan of uit staat. Nooit gedacht dat dat mogelijk was. :D
keroner 16 augustus 2024 23:37
Ben al een tijdje uit de roulatie, maar sta er van versteld dat Corsair weinig in de prijzen valt. Een aantal jaar geleden waren de RM...x voedingen altijd top off the bill als ik mij goed herinner.
Concurrentie heeft een flinke inhaalslag gemaakt denk ik?

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