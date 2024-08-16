Beste compacte SFX-voeding

Voeding Best Buy Guide
SFX-voedingen zijn onze kleine buitencategorie. Letterlijk, want SFX-voedingen zijn compacter dan hun reguliere ATX-tegenhangers. Veel kleine kastjes vereisen zo'n kleinere voeding. Hierbij wordt soms onderscheid gemaakt tussen regulier SFX met een diepte van 10cm en SFX-L met een diepte tot wel 13cm.
Het valt je wellicht op dat onze aanraders beginnen bij 750W. Dat komt doordat SFX-voedingen met lagere vermogens in rap tempo uitsterven. Veel fabrikanten brengen nieuwe series alleen nog uit in hogere vermogens en stoppen simpelweg met het leveren van oude series.
Updates
29-5-2026 We hebben dit advies gecheckt en dit zijn nog steeds onze aanraders.
12-8-2025 De Cooler Master V SFX Gold ATX 3.1 is toegevoegd als goedkoper alternatief.
11-2-2025 We hebben de Corsair SF-L-serie weggehaald als aanrader vanwege slechte verkrijgbaarheid en gestegen prijzen.
Best Buy
Ook verkrijgbaar in 850W en 1000W
De Corsair SF750 is een 'echte' SFX-voeding en dus maar 10cm diep. Bovendien heeft hij een 12Vhpwr-kabel, die net als alle andere meegeleverde kabels voorzien is van individuele sleeving. Met de efficiëntie van de voeding is niets mis, maar door de beperkte afmetingen past er slechts een 92mm-fan in. Die produceert wat meer geluid dan de 120mm-fans die in veel SFX-L-voedingen worden toegepast. Met een rating van A- heeft Corsair er toch nog het beste van weten te maken.
|Oem: Great Wall
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Duurder alternatief
Ook verkrijgbaar in 750W, 850W (zwart), 850W (wit) en 1000W
Net als Corsair koopt ook ASUS zijn SFX-voedingen in bij Great Wall. De Loki is een SFX-L-voeding waarbij ASUS losgaat met rgb-verlichting. Diverse logo's en de volledige fan staan bij deze voeding in lichterlaaie, visueel gezien dan. Misschien nog wel unieker is het dat de 1200W-versie over twee 12Vhpwr-kabels beschikt; daarmee is dit voor zover wij konden nagaan de enige SFX-voeding. Bovendien zijn de gebundelde kabels, net als bij de Corsair SF-serie, voorzien van individuele sleeving.
De 1000W-versie heeft een lagere efficiëntierating (Platinum) in vergelijking met de 1200W-variant, maar wel een betere rating voor geluidsproductie (A+).
|Oem: Great Wall
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Goedkoper alternatief
Ook verkrijgbaar in 750W
Het aanbod van SFX-voedingen is niet groot, maar Cooler Master biedt sinds enige tijd een modern goedkoper alternatief in de vorm van de V SFX Gold ATX 3.1. Zoals de naam al zegt ondersteunt deze compacte voeding de nieuwste ATX 3.1-standaard. De gebundelde 12V-2X6-kabel kan de volledige 600W aan vermogen leveren. De efficiëntie is met Gold wel een niveau lager dan bij de Corsair.
|Oem: Gospower
|Cybenetics-labels (230V): efficiëntie Gold, geluid A-
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Totstandkoming
Voedingen zijn een van de weinige computeronderdelen die we niet testen in het Tweakers-testlab. Psu's testen met de diepgang die we zouden willen bieden, wordt simpelweg te duur en tijdrovend. Gelukkig is Tweakers veel meer dan de mensen die er werken; we hebben ook een community met buitengewoon veel kennis op dit gebied. Deze Best Buy Guide is dan ook mede tot stand gekomen dankzij de input van communityleden in dit topic. Dank daarvoor!
We baseren ons bij de adviezen onder meer op externe reviews, eigen ervaringen van communityleden, de publieke testrapporten van certificaatorganisatie Cybenetics en de verkrijgbaarheid van producten; zoals bij alle Best Buy Guides zijn onze aanraders het liefst breed en duurzaam op voorraad.
Op het forum worden actuele ontwikkelingen in voedingenland gevolgd in het Voeding-advies-en-informatie-topic. Zuinige voedingen voor lage vermogens, zoals PicoPSU's, komen daarnaast regelmatig voorbij in het Grote-zuinige-server-topic. Een andere interessante bron is de website van Jon Gerow, de r&d-directeur van Corsairs voedingendivisie.