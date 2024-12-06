Door Tomas Hochstenbach

Redacteur

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Beste voeding voor kantoor-pc (± 400W)

Voeding Community Best Buy Guide

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Beste voeding voor een kantoor-pc (+- 400W)

Voeding Best Buy Guide

Op deze pagina vind je onze aanraders voor systemen die slechts een eenvoudige voeding vereisen. Denk aan een kantoor-pc met een processor uit de middenklasse en geen of een bescheiden losse videokaart, of een ultralowbudget-gamesysteem.

Heeft je pc een nog lager vermogen nodig, bijvoorbeeld een mediaspeler of thuisserver zonder losse videokaart, dan kan het interessant zijn om te kijken naar een PicoPSU of een moederbord dat zijn vermogen betrekt uit een DC-ingang, waardoor je hem met een laptopstroomadapter kunt voeden. Dergelijke voedingen zijn vaak aanzienlijk efficiënter bij zeer lage belastingen, die bij dit type systeem vaak voor zullen komen.

Updates

29-5-2026 We hebben dit advies gecheckt en dit zijn nog steeds onze aanraders.
3-12-2025 Aangezien de Be quiet Pure Power 11 niet langer verkrijgbaar is, hebben we de alternatieve keuze aangepast naar de System Power 11.
12-8-2025 We hebben de Cooler Master MWE Gold 550 V3 toegevoegd als nieuwe Best Buy, en bovenstaande tekst over voedingen met een laag vermogen uitgebreid om andere opties uit te lichten.
21-12-2024 We hebben de aanraders aangepast vanwege veranderingen in verkrijgbaarheid en prijzen.
6-12-2024 We hebben de aanraders vervangen door nieuwere en beter verkrijgbare modellen.

Best Buy

Cooler Master MWE GOLD 550 V3 ATX 3.1 Non-Modular
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Cooler Master MWE GOLD 550 V3 ATX 3.1 Non-Modular 550W (Cybenetics ETA Gold (230V)) • niet-modulair Prijs bij publicatie: € 50,-
€ 49,90 bij Megekko Bekijk alle prijzen

Lange tijd was de Be quiet Pure Power 11 onze favoriet in dit segment. In de nieuwe reeks Pure Power 12 bestaat helaas geen 400W-model meer, en het oude model is niet langer verkrijgbaar. Voor hetzelfde geld levert Cooler Master een 550W-voeding die bovendien voldoet aan de nieuwste ATX 3.1-standaard. Dat betekent overigens niet dat je een 12V-2X6-connector voor een videokaart krijgt; die is niet verplicht voor voedingen met een laag vermogen.

De Cooler Master MWE Gold 550 V3 is niet voorzien van modulaire kabels, wat betekent dat je ongebruikte kabels in de behuizing zult moeten wegwerken. Daarnaast draait de fan continu en is hij dus niet semi-passief, al valt de geluidsproductie in de test van Cybenetics best mee.

Oem: Gospower Cybenetics-labels (230V): efficiëntie Gold, geluid A-

Laagste totaalprijzen bij 10 winkels

Alternatief

be quiet! System Power 11 450W be quiet! System Power 11 450W be quiet! System Power 11 450W be quiet! System Power 11 450W be quiet! System Power 11 450W be quiet! System Power 11 450W
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be quiet! System Power 11 450W 450W (80 Plus Bronze (230V)) • niet-modulair Prijs bij publicatie: € 52,-
€ 54,50 bij Azerty Bekijk alle prijzen

Be quiet is een van de weinige fabrikanten die nog een 450W-model aanbiedt in zijn budgetserie. De System Power 11 heeft een 80Plus Bronze-certificaat en daarmee een wat lagere efficiëntie, maar is wel betaalbaar en voldoet voor een budgetbuild.

Oem: HEC Cybenetics-labels (230V): niet getest

Laagste totaalprijzen bij 14 winkels

Totstandkoming

Voedingen zijn een van de weinige computeronderdelen die we niet testen in het Tweakers-testlab. Psu's testen met de diepgang die we zouden willen bieden, wordt simpelweg te duur en tijdrovend. Gelukkig is Tweakers veel meer dan de mensen die er werken; we hebben ook een community met buitengewoon veel kennis op dit gebied. Deze Best Buy Guide is dan ook mede tot stand gekomen dankzij de input van communityleden in dit topic. Dank daarvoor!

We baseren ons bij de adviezen onder meer op externe reviews, eigen ervaringen van communityleden, de publieke testrapporten van certificaatorganisatie Cybenetics en de verkrijgbaarheid van producten; zoals bij alle Best Buy Guides zijn onze aanraders het liefst breed en duurzaam op voorraad.

Op het forum worden actuele ontwikkelingen in voedingenland gevolgd in het Voeding-advies-en-informatie-topic. Zuinige voedingen voor lage vermogens, zoals PicoPSU's, komen daarnaast regelmatig voorbij in het Grote-zuinige-server-topic. Een andere interessante bron is de website van Jon Gerow, de r&d-directeur van Corsairs voedingendivisie.

Lees meer

Cooler Master MWE GOLD V3 ATX 3.1 Non-Modular

vanaf € 49,90

Alles over dit product

be quiet! Pure Power 11

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
De beste basis-pc
De beste basis-pc Review van 17 januari 2025
Voedingen be quiet! Cooler Master Pure Power

Reacties (13)

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Marve79 6 december 2024 14:17
Blijf het toch vreemd vinden een volledig ieuwsbericht voor de beste voeding voor een kantoor pc :')
flaskk @Marve796 december 2024 16:31
Ik vind het bijzonder dat ze een 550w aanraden, terwijl psu hogere belasting wil hebben voor betere efficiëntie.

Dus als een gemiddelde kantoor pc 200w maximaal trekt wil je zo dicht mogelijk een psu hebben die 200w aankan.

550w wil je liever een mid range game machine hebben.
Verwijderd @flaskk7 december 2024 04:39
Deze voeding zit al rond 90% efficiëntie bij verbruik binnen 100-200W.

Als je een voeding met lager wattage pakt dan is er een gerede kans dat de efficiëntie lager is omdat er bij goedkope voedingen een hoger risico is dat er lagere kwaliteit componenten in komen.

Het aanbod van de wat goedkopere voedingen op (naar huidige maatstaven) lagere wattages is nu eenmaal niet bijster vrolijk makend.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 7 december 2024 04:51]

jja2000 @Marve796 december 2024 15:15
Bij publicatie komen deze inderdaad in hetzelfde lijstje, maar dit zijn gewoon best buy guide artikelen hoor. Als het goed is heb je die van de desktops, laptops en monitoren ook voorbij zien komen.
digibaro 6 december 2024 14:59
Geen idee of de 500W dezelfde fan heeft als de Be quiet pure power 11 400w versie. Bij mij maakt de fan na 1 jaar al een irritant tikkend geluid. Unit vervangen door een andere merk want de server moet wel blijven draaien, in plaats van alles verplicht opsturen voor garantie. Had het opsturen van een fan door Be quiet klantvriendelijker gevonden, aansluiten doe ik zelf dan wel.

[Reactie gewijzigd door digibaro op 6 december 2024 16:16]

Habana @digibaro6 december 2024 15:05
Dat doet bijna geen enkel bedrijf, dat heeft natuurlijk met aansprakelijkheid te maken.
kcRogue @digibaro6 december 2024 15:20
Wat voor geluid dan dat dat in een server opvalt? Of is de server zelf fluisterstil?

Ik heb er zelf eentje van 5/2023 in men NAS zitten, maar ja die staat in de kelder..
Heb niet het gevoel dat ik de voeding hoor, maar draait buiten wat hobbywerk(jellyfin, minecraft server. photoprism, google sync) niet veel.
digibaro @kcRogue6 december 2024 16:16
Het was een tikkend geluid, alsof er een kabeltje tegen de fan aanliep.
Mijn zelfbouw server is wel stil, low power CPU, 4 SSDs en 2 HDDs minimaal aantal fans.
kdekker 6 december 2024 14:24
In een kleine pc behuizing is een (semi) modulaire voeding m.i. wel zeer gewenst.
Dekar @kdekker6 december 2024 14:28
Ik zou ook geen niet-modulaire voeding nemen in een kleinere behuizing. Die berg stekkers is vaak flink proppen.
Eis-T 6 december 2024 14:09
Misschien de titel van deze categorie veranderen in +- 500 watt, want beide voedingen zitten ruim boven de 400 nu. of worden er nog minder krachtige voedingen aan de lijst toegevoegd?
NoTechSupport 7 december 2024 10:40
De markt voor dit type voedingen lijkt me erg klein, vandaar dat die lage wattages ook amper nog te vinden zijn, denk ik.
TWeaKLeGeND 8 december 2024 16:16
Waar is zoveel vermogen voor nodig in een kantoor pc? Is het tegenwoordig niet meer zo dat een pc die onder load 200w trekt het beste ook een sub300 watt voeding zou kunnen gebruiken? Voor efficiëntie en passieve koeling? Ofwel dit soort systemen met een mid end cpu en geen gpu hebben toch het best een goede Pico?

[Reactie gewijzigd door TWeaKLeGeND op 8 december 2024 16:20]


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