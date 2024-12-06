Beste voeding voor een kantoor-pc (+- 400W)

Op deze pagina vind je onze aanraders voor systemen die slechts een eenvoudige voeding vereisen. Denk aan een kantoor-pc met een processor uit de middenklasse en geen of een bescheiden losse videokaart, of een ultralowbudget-gamesysteem.

Heeft je pc een nog lager vermogen nodig, bijvoorbeeld een mediaspeler of thuisserver zonder losse videokaart, dan kan het interessant zijn om te kijken naar een PicoPSU of een moederbord dat zijn vermogen betrekt uit een DC-ingang, waardoor je hem met een laptopstroomadapter kunt voeden. Dergelijke voedingen zijn vaak aanzienlijk efficiënter bij zeer lage belastingen, die bij dit type systeem vaak voor zullen komen.

Updates 29-5-2026 We hebben dit advies gecheckt en dit zijn nog steeds onze aanraders.

3-12-2025 Aangezien de Be quiet Pure Power 11 niet langer verkrijgbaar is, hebben we de alternatieve keuze aangepast naar de System Power 11.

12-8-2025 We hebben de Cooler Master MWE Gold 550 V3 toegevoegd als nieuwe Best Buy, en bovenstaande tekst over voedingen met een laag vermogen uitgebreid om andere opties uit te lichten.

21-12-2024 We hebben de aanraders aangepast vanwege veranderingen in verkrijgbaarheid en prijzen.

6-12-2024 We hebben de aanraders vervangen door nieuwere en beter verkrijgbare modellen.