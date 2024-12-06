Beste voeding voor een kantoor-pc (+- 400W)

Voeding Best Buy Guide
Op deze pagina vind je onze aanraders voor systemen die slechts een eenvoudige voeding vereisen. Denk aan een kantoor-pc met een processor uit de middenklasse en geen of een bescheiden losse videokaart, of een ultralowbudget-gamesysteem.
Heeft je pc een nog lager vermogen nodig, bijvoorbeeld een mediaspeler of thuisserver zonder losse videokaart, dan kan het interessant zijn om te kijken naar een PicoPSU of een moederbord dat zijn vermogen betrekt uit een DC-ingang, waardoor je hem met een laptopstroomadapter kunt voeden. Dergelijke voedingen zijn vaak aanzienlijk efficiënter bij zeer lage belastingen, die bij dit type systeem vaak voor zullen komen.
Updates
29-5-2026 We hebben dit advies gecheckt en dit zijn nog steeds onze aanraders.
3-12-2025 Aangezien de Be quiet Pure Power 11 niet langer verkrijgbaar is, hebben we de alternatieve keuze aangepast naar de System Power 11.
12-8-2025 We hebben de Cooler Master MWE Gold 550 V3 toegevoegd als nieuwe Best Buy, en bovenstaande tekst over voedingen met een laag vermogen uitgebreid om andere opties uit te lichten.
21-12-2024 We hebben de aanraders aangepast vanwege veranderingen in verkrijgbaarheid en prijzen.
6-12-2024 We hebben de aanraders vervangen door nieuwere en beter verkrijgbare modellen.
Best Buy
Lange tijd was de Be quiet Pure Power 11 onze favoriet in dit segment. In de nieuwe reeks Pure Power 12 bestaat helaas geen 400W-model meer, en het oude model is niet langer verkrijgbaar. Voor hetzelfde geld levert Cooler Master een 550W-voeding die bovendien voldoet aan de nieuwste ATX 3.1-standaard. Dat betekent overigens niet dat je een 12V-2X6-connector voor een videokaart krijgt; die is niet verplicht voor voedingen met een laag vermogen.
De Cooler Master MWE Gold 550 V3 is niet voorzien van modulaire kabels, wat betekent dat je ongebruikte kabels in de behuizing zult moeten wegwerken. Daarnaast draait de fan continu en is hij dus niet semi-passief, al valt de geluidsproductie in de test van Cybenetics best mee.
|Oem: Gospower
|Cybenetics-labels (230V): efficiëntie Gold, geluid A-
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Alternatief
Be quiet is een van de weinige fabrikanten die nog een 450W-model aanbiedt in zijn budgetserie. De System Power 11 heeft een 80Plus Bronze-certificaat en daarmee een wat lagere efficiëntie, maar is wel betaalbaar en voldoet voor een budgetbuild.
|Oem: HEC
|Cybenetics-labels (230V): niet getest
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Totstandkoming
Voedingen zijn een van de weinige computeronderdelen die we niet testen in het Tweakers-testlab. Psu's testen met de diepgang die we zouden willen bieden, wordt simpelweg te duur en tijdrovend. Gelukkig is Tweakers veel meer dan de mensen die er werken; we hebben ook een community met buitengewoon veel kennis op dit gebied. Deze Best Buy Guide is dan ook mede tot stand gekomen dankzij de input van communityleden in dit topic. Dank daarvoor!
We baseren ons bij de adviezen onder meer op externe reviews, eigen ervaringen van communityleden, de publieke testrapporten van certificaatorganisatie Cybenetics en de verkrijgbaarheid van producten; zoals bij alle Best Buy Guides zijn onze aanraders het liefst breed en duurzaam op voorraad.
Op het forum worden actuele ontwikkelingen in voedingenland gevolgd in het Voeding-advies-en-informatie-topic. Zuinige voedingen voor lage vermogens, zoals PicoPSU's, komen daarnaast regelmatig voorbij in het Grote-zuinige-server-topic. Een andere interessante bron is de website van Jon Gerow, de r&d-directeur van Corsairs voedingendivisie.