Desktop Best Buy Guide

Dit jaar begon vol belofte voor de hardware-fanaat: Intel zou niet een, maar minstens twee nieuwe processorplatformen introduceren en ook AMD zou met de langverwachte Ryzen-introductie na jaren eindelijk weer op prestatie kunnen concurreren. En dan hebben we het nog niet over videokaarten gehad, want zowel Nvidia als AMD zouden nieuwe kaarten uitbrengen.

De verwachtingen zijn tot nu toe deels uitgekomen, maar we wachten nog altijd op meer, meer, meer. Intels Kaby Lake-generatie is goed verkrijgbaar, net als AMD's Ryzen 7- en Ryzen 5-processors. De budgetvriendelijke Ryzen 3-serie komt er echter aan en ook de monsterprocessor van AMD, Threadripper, moet binnenkort zijn opwachting maken. Ook Intel heeft zijn high-end platform vernieuwd, maar de verkrijgbaarheid daarvan, en met name de processors met meer dan tien cores, laat op zich wachten.

Op videokaartgebied heeft Nviidia een vrij complete serie, maar het is wachten op concurrerende kaarten van AMD. Van dat bedrijf hopen we ook binnenkort apu's, oftewel Zen met gpu, te zien. Daarom is het nog lastig om alle systemen die we zouden willen samen te stellen en houden we het deze maand bij twee budgetsystemen, een voor huis-tuin-en-keuken-gebruik en een tweede voor gaming, en een compact gamesysteem.

Zoals gebruikelijk zijn de Best Buy Guide-systemen in overleg met de community van Tweakers samengesteld. In het topic op het Gathering of Tweakers-forum kan iedereen zijn mening geven over het perfecte systeem. Het BBG-team plaatst een aantal weken voor publicatie voorstellen voor systemen in het Complete Systemen & Laptops-forum. Vervolgens kunnen alle forumbezoekers hun mening geven en over wijzigingen discussiëren. Bij het schrijven en samenstellen van de definitieve BBG gaan we uit van de feedback in de bovengenoemde topics, onze eigen bevindingen, de reviews van collega-hardwaresites en de ervaringen van medetweakers op het forum en in de Productreviews.

Systeem Budget Budget-systeem 250 euro Compact -gamesysteem 1000 euro Budget-gamesysteem 450 euro

De prijzen van de diverse onderdelen worden in real time uit de Pricewatch opgevraagd en zijn daardoor aan verandering onderhevig. De prijzen in de tabellen worden vastgesteld op het moment van publicatie. Als een onderdeel meer dan eens in een configuratie voorkomt, zoals de twee videokaarten voor een sli- of crossfiresysteem, wordt daarmee in de totaalprijs rekening gehouden. Alle prijzen zijn inclusief btw.