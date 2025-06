Beste midrangesmartphones tot 600 euro

Smartphones in deze prijscategorie bieden de beste balans tussen prijs en prestaties. De bouwkwaliteit, systeemprestaties, camera's, software en updateperiode, accuduur en oplaadsnelheid zijn vaak beter dan bij budgettelefoons. Ze hebben over het algemeen een oledscherm en een behuizing die soms van glas is gemaakt, maar zelden van metaal. Waterdichtheid, draadloos opladen en een goede telecamera of macrofunctie zijn soms aanwezig. Meestal ontbreekt minstens een van die luxe eigenschappen, soms zelfs allemaal. Naast een algehele aanrader hebben we ook een goedkoper alternatief, mocht je budget tot 500 euro gaan. Intern mag je zeker een snelle midrangesoc verwachten, maar richting de 500 euro is ook het gebruik van een ouder high-end exemplaar populair, naast nieuwe modellen die net niet high-end zijn. Ze beschikken bijvoorbeeld wel over de nieuwste processor, maar niet de beste camera of de meest luxe afwerking. Functies als een telecamera, een IP68-waterdichtheid en draadloos opladen sneuvelen vaak als eerste. Een ouder high-end exemplaar kan om die reden interessant zijn. Dat heeft misschien niet de snelste chip, maar wel die extra's die in de praktijk heel nuttig kunnen zijn. Ook de wat oudere toestellen zullen in de komende jaren nog goed meekomen, waarbij de softwareondersteuning soms nog langer is dan bij nieuw aangekondigde toestellen.

Het werk- en opslaggeheugen nemen over de hele linie toe, maar de accucapaciteit gemiddeld juist niet. In het budgetsegment vind je meer smartphones met een grote accu. Een microSD-kaartlezer, FM-radio en een 3,5mm-koptelefoonaansluiting, bij budgetmodellen nog gebruikelijk, worden vanaf dit segment meestal weggelaten. Kijk ook niet gek op als de verpakking naast het toestel alleen nog een kabeltje bevat.

Onze aanraders tot 600 euro

Best Buy Samsung Galaxy S23, 128GB opslag Zwart 6,1" • 2340x1080 • 128GB 4.5 van 5 sterren (28 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 564,- € 579,- bij Amazon.nl Marketplace Bekijk alle prijzen De Galaxy S23 is het compacte topmodel van Samsung voor 2023 en was een van de beste kleinere smartphones van dat moment. Inmiddels is de prijs van de telefoon flink gezakt, waardoor hij in deze prijscategorie een aanrader is. De behuizing van deze smartphone is waterdicht en heeft een IP68-certificering. De Snapdragon 8 Gen 2 is een zeer krachtige soc en bovendien zuinig genoeg om een lange accuduur mogelijk te maken. Gelet op het geringe formaat, is dat zeker bijzonder. Ook bijzonder voor een kleine telefoon is de aanwezigheid van drie camera's aan de achterzijde, waaronder een telecamera. Het is jammer is dat er geen goede macrofunctie op zit. Opladen kan zowel bedraad als draadloos, maar gaat niet supersnel. De S23 heeft dezelfde OneUI-software als andere Galaxy-telefoons, en alle AI-functies die Samsung voor de S24-serie heeft aangekondigd, zijn inmiddels ook te gebruiken op de S23. De nieuwe OneUI bevat veel mogelijkheden en gaat vergezeld van een uitstekende updatebelofte: tot februari 2028 en Android 17. Lees de volledige review: Samsung Galaxy S23 en S23+ - Sneller, strakker en stevig geprijsd

Groter alternatief Xiaomi 13T Pro, 12GB ram, 512GB opslag Groen 6,67" • 2712x1220 • 512GB 3.5 van 5 sterren (2 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 579,- € 469,- bij bol Plaza Bekijk alle prijzen De Xiaomi 13T Pro is niet zo duur of luxe als de Xiaomi 13 Pro, maar is wel een aanrader die maar weinig steken laat vallen. Zo heeft Xiaomi, in tegenstelling tot bij eerdere toestellen in de T-serie, geïnvesteerd in een IP68-waterdichte behuizing. Het 1200p-oledscherm is een lust voor het oog met een hoge helderheid en uitstekende kleurweergave. Drie goede achtercamera's zijn ook aanwezig, waaronder een 50-megapixelhoofdcamera en telecamera met 2x zoom. Helaas ontbreekt een macrofunctie. De MediaTek Dimensity 9200+-soc is maar nipt trager dan de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 en met 512GB is de opslag uiterst royaal. Op het toestel draait de MIUI-software met beloofde updates tot Android 17 en het najaar van 2028. Het geheel oogt nog altijd wat rommeliger dan de software die andere fabrikanten installeren, maar bevat wel veel opties. De accuduur is goed volgens onze browsetests, maar in de videotest scoort het toestel veel slechter. Bedraad laden gaat erg snel, maar draadloos laden is niet mogelijk.

iOS-alternatief <600 euro Apple iPhone 13, 128GB opslag Zwart 6,1" • 2532x1170 • 128GB 4.5 van 5 sterren (15 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 593,- € 509,- bij Mobiel.nl Bekijk alle prijzen De iPhone 13 is al bijna drie jaar oud en loopt daardoor op camera- en schermgebied achter op andere toestellen in deze prijscategorie. Toch is het de beste iOS-keuze als je voor minder dan 600 euro een nieuwe iPhone wilt kopen. De langere updateperiode is een reden waarom de iPhone 13 nog steeds een aanrader is. Het toestel wordt ondersteund tot 2027 of 2028 (iOS 20 of 21). Apple geeft daarvoor echter geen harde garantie. De iPhone 13 heeft een uitstekende accuduur en een kleurecht scherm, waarvan de helderheid een beetje achter begint te lopen op de concurrentie. In de relatief lichte en compacte behuizing, die zowel waterdichte als stevig is, zit een soc die naar huidige maatstaven nog steeds snel is. Het camerasysteem is in dit segment een zwak punt: hoewel de beeldkwaliteit van de hoofd- en ultragroothoekcamera's niet slecht is, heeft het toestel geen telecamera, macrostand en andere extra's die je elders wel mag verwachten. Lees de volledige review: Apple iPhone 13-serie - Tussenjaar, maar toch de moeite waard

De Nothing Phone (2) is daarnaast ook nog een mooi toestel om naar te kijken. Zeker als je veel waarde hecht aan een schone, bloatwarevrije Android-ervaring. De telefoon laat weinig steken vallen, maar is ook niet op alle punten de beste smartphone. Als je liever een toestel met een hogere schermresolutie wilt, dan kun je ook naar de POCO F5 Pro kijken. Dit is een scherp geprijsde smartphone met enkele high-end specificaties. Zo heeft het scherm dezelfde hoge 1440p-resolutie als luxe topmodellen. Hoewel de schermhelderheid niet het hoogst is, is de kleurweergave uitmuntend. De accu van dit toestel gaat ook langer mee dan gemiddeld. De F5 Pro heeft echter niet de uitgebreidste featureset; de behuizing is niet waterdicht, de camera niet het uitgebreidst en de soc intussen bijna drie jaar oud. Om die reden verkiezen we onderstaand toestel tot beste alternatief voor 600 euro. Inmiddels is de Poco Pro ook al aangekondigd, maar nog niet uit en nog niet door ons getest.

Als je net dat beetje extra uit je camera’s wilt halen, is de Edge 40 Pro een goede optie. Vooral als je filmt op hogere resolutie, kun je net iets meer voor elkaar krijgen met dit toestel van Motorola (8k30fps tegenover 8k24fps). Ook de frontcamera is van een hogere kwaliteit dan die van de 13T Pro. De krachtige Snapdragon 8 Gen 2 in combinatie met de snellere opslag laat je net wat meer doen op het gebied van multimedia. De Ready For-desktopmodus maakt het af. Het toestel heeft het echter niet tot aanrader geschopt vanwege de kortere accuduur en het slechtere updatebeleid. Ook de OnePlus 12R is dankzij een recente prijsverlaging het overwegen waard. Als je veel waarde hecht aan een flinke accuduur en snellaadmogelijkheden, is dit ook een toestel om te overwegen.

Tot 500 euro

Best Buy <500 euro Google Pixel 8, 128GB opslag Roze 6,2" • 2400x1080 • 128GB 4 van 5 sterren (14 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 489,- € 399,- bij Belsimpel Bekijk alle prijzen Toen de Google Pixel 8 uitkwam, was deze smartphone flink duurder dan zijn voorganger; inmiddels is de prijs zo hard gedaald dat het de nieuwe goedkopere aanrader is geworden. Het ronde ontwerp van deze smartphone ligt heerlijk in de hand en het scherm is een van de felste die we hebben getest. Het camerasysteem presteert over de hele linie goed, maar de Pixel 8 heeft geen losse telecamera, die veel andere toestellen in dezelfde prijsklasse wel bieden. De Tensor G3-soc richt zich op AI, en Google kan dankzij deze eigen chip een zeer lange ondersteuningsperiode van zeven jaar beloven, tot aan 2030. Hij biedt niet de snelste benchmarkscores. Problematischer nog is de kennelijk gebrekkige efficiëntie die leidt tot een korte accuduur. Lees de volledige review: Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro - Superslim en toch achterhaald

Een waardig alternatief is de Samsung Galaxy S23 FE, een mooi midrangetoestel voor wie een betaalbaardere versie van de S23 zoekt. Er is uiteraard op enkele punten bezuinigd om de lagere prijs mogelijk te maken. Zoals we inmiddels gewend zijn van Samsung, is het toestel water- en stofdicht en heeft het een IP68-certificaat. Ook wordt de smartphone vijf jaar lang ondersteund, tot en met het derde kwartaal van 2028. Het toestel maakt mooie foto’s, maar het zijn logischerwijs niet zulke high-end plaatjes als die van zijn grote broer.

Tot 400 euro

Goedkoper alternatief <400 euro OnePlus Nord 3 5G, 8GB ram, 128GB opslag Zwart 6,74" • 2772x1240 • 128GB 4 van 5 sterren (9 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 329,- € 249,- bij Amazon.nl Bekijk alle prijzen De derde OnePlus Nord is een luxe uitziende midrangesmartphone die over de hele linie uitstekend scoort in onze tests. De behuizing is net als bij voorgaande OnePlus Nord-telefoons deels van plastic en helaas slechts spatwaterdicht (IP54). Het grote scherm met opvallend smalle randen heeft een hoge 1200p-resolutie, dito maximale helderheid en een goede kleurafstelling. De accuduur blijkt in onze tests lekker lang, waarbij het opladen, zoals gebruikelijk bij OnePlus, snel gaat. Draadloos laden kan de Nord 3 echter niet. De MediaTek Dimensity 9000-soc is net iets trager dan de snelste opties in deze prijsklasse. Het gelinkte model heeft 128GB opslag en 8GB werkgeheugen, waarbij een uitvoering met 256GB meer dan 450 euro kost. Op het gebied van camera's beschikt de Nord 3 over een geavanceerde hoofdcamera, maar de overige camera's zijn van mindere kwaliteit. De OxygenOS-software werkt vloeiend, biedt veel mogelijkheden en krijgt updates tot Android 16 en de zomer van 2027. Lees de volledige review: Middenklasser met maatje meer - OnePlus Nord 3

De Redmi Note 13 Pro+ is ook een mooi alternatief om naar te kijken, maar in deze prijsgroep stikt het van de toestellen die op bepaalde vlakken zo uitblinken dat ze een waardig alternatief zouden kunnen zijn, aansluitend op je wensen en eisen. Als je bijvoorbeeld meer waarde hecht aan een goed allround camerasysteem, zijn de Samsung Galaxy A55 of de Google Pixel 8a goede opties om te overwegen. Deze smartphones worden bovendien langer voorzien van software-updates.

