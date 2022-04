Baldur's Gate 3 komt defintief pas ergens in 2023 officieel uit

Het Belgische Larian Studios heeft definitief gemaakt dat Baldur's Gate 3 pas in 2023 zijn release krijgt. De game is nu nog in Early Access en het leek er al op dat het spel niet, zoals eerder wel voorgenomen, dit jaar nog uit zou komen.

Larian deelt het releasejaar in de D&D Direct-uitzending van afgelopen vrijdag. Afgezien van het jaartal wordt geen verdere achtergrondinformatie gegeven. Uit eerdere berichten van de studio weten we echter al dat het twijfelachtig was of de game nog in 2022 uit kon komen, omdat de Belgen naar eigen zeggen de lat voor het spel erg hoog leggen en een releasedatum daarvan afhankelijk is. De game is sinds oktober 2020 in Early Access.

In de nieuwe beelden wordt voornamelijk onderstreept hoeveel voortgang de game heeft geboekt op grafisch gebied. Er worden meerdere vergelijkingen gemaakt tussen de toestand van de game nu en hoe deze eerder was.

In februari kwam patch 7 uit voor Baldur's Gate 3. Daarmee wordt de Barbarian-klasse toegevoegd. Verder is de gebruikersinterface vernieuwd, kunnen spelers wapens gooien en improviseren door objecten als stoelen in te zetten als wapen. Ook zijn er verbeteringen doorgevoerd in de wijze waarop lichte en donkere omgevingen worden gedetecteerd. De voordelen van vechten in de schaduw zullen nu een preciezer effect hebben. Dit maakt volgens de makers rondsluipen en de gameplay rondom het zoveel mogelijk verborgen blijven veel leuker.

Video begint op het moment van nieuwe gamebeelden, gevolgd door het releasejaar