Guerrilla brengt Horizon: Forbidden West naar PS5

Guerrilla Games heeft een nieuw deel in de Horizon-serie aangekondigd in de vorm van Horizon: Forbidden West. In het spel maakt Aloy, de hoofdpersoon van Horizon Zero Dawn, opnieuw haar opwachting.

In Horizon: Forbidden West vervolgt Aloy haar avonturen in het toekomstige Amerika vol vreemde machines. In de trailer is onder andere te zien dat ze zich onderwater kan begeven en daar gevaren moet ontwijken. In het laatste shot lijkt de Golden Gate-brug van San Francisco aan de westkust met door planten overwoekerde wolkenkrabbers zichtbaar.

Het spel komt exclusief voor de PlayStation 5 uit. De meeste games die Sony tijdens zijn PS5-evenement aankondigde, verschijnen in 2021, maar voor Horizon: Forbidden West noemde Guerrilla nog geen releasedatum.

Horizon: Forbidden West is de opvolger van Horizon Zero Dawn, dat in 2017 voor de PlayStation 4 verscheen en later dat jaar de uitbreiding The Frozen Wilds kreeg. In de zomer verschijnt Horizon Zero Dawn voor Windows.