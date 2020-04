SpaceX en Blue Origin gaan maanlander voor NASA maken

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft Blue Origin, Dynetics en SpaceX gekozen voor het maken van maanlanders van zijn Artemis-missie. Het doel van de missie is om tegen 2024 mensen op het maanoppervlak rond te laten lopen.

Blue Origin gaat een integrated lander vehicle op basis van zijn eigen New Glenn-raket en ULA Vulcan-lanceersysteem maken, in samenwerking met onder andere Lockheed Martin en Northrop. Hun ontwerp omvat een architectuur in drie stappen voor stijgen, dalen en pendelen. Blue Origin heeft een contract van 579 miljoen dollar toegewezen gekregen. Dynetics gaat een human landing system dat ook met het ULA Vulcan-lanceersysteem werkt maken om mensen naar het oppervlak te brengen. Dit bedrijf ontvangt 253 miljoen dollar.

SpaceX gaat zijn Starship-lander maken als kandidaat voor de maanmissie. Deze lander maakt voor de demonstraties gebruik van de Super Heavy Rocket. Het bedrijf optimaliseert de Starship voor het meerdere keren landen en opstijgen vanaf het maanoppervlak. De lander kan zo mensen en grote hoeveelheden cargo afleveren, om bijvoorbeeld een basis op de maan te kunnen bevoorraden. Het gaat om een contract van 135 miljoen dollar.

De gekozen bedrijven gaan gedurende de contractperiode tot 21 februari hun concepten uitwerken. NASA bekijkt dan welke landers geschikt zijn voor demonstratiemissies. Met de bekendmaking van de keuze blijkt onder andere Boeing buiten de boot te vallen. Dat bedrijf onthulde vorig jaar zijn ontwerp voor een maanlander. De uiteindelijke lander moet in 2024 met NASA's Space Launch System-raket naar de maan vliegen, waarbij de astronauten in een Orion-capsule zitten, bovenop de raket.

Van links naar rechts de ontwerpen van Blue Origin, Dynetics en SpaceX.